Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à New Minas

NEW MINAS, NS, le 12 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Kody Blois, secrétaire parlementaire du premier ministre et député de Kings-Hants, de l'honorable John Lohr, ministre des Finances et du Conseil du Trésor de la Nouvelle-Écosse et député provincial de Kings North, et de Dave Corkum, maire de la Municipalité du comté de Kings.

Date : Le jeudi 13 août 2026



Heure : 10 h 30 HAA



Lieu : Bureau de Tidal Transit

29, promenade Crescent

New Minas, Nouvelle-Écosse B4N 3G7

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Megan Couture, Link Nova Scotia, 902-237-1657, [email protected]; Meg Hodges, Directrice générale, Tidal Transit Authority, 902-698-1844, [email protected]