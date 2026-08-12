Le gouvernement fédéral investit 11 millions de dollars dans le nouveau pont du sentier récréatif d'Inkerman

INKERMAN, NB, le 12 août 2026 /CNW/ -- Près de neuf ans après qu'un incendie a détruit le pont du sentier récréatif d'Inkerman, une étape importante est franchie en vue de rétablir ce lien essentiel entre les collectivités de la Péninsule acadienne grâce à un investissement de 11 millions de dollars du gouvernement du Canada et de 1 million de dollars de la Commission de services régionaux Péninsule acadienne.

Cette annonce a été faite par Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst, et Georges R. Savoie, président de la Commission de services régionaux Péninsule acadienne et maire de Neguac.

Le projet proposé comprend la construction d'un nouveau pont de près de 500 mètres de long qui permettra de rétablir un lien essentiel de la piste cyclable de la Péninsule acadienne et de relier les parties nord et sud de la péninsule. La destruction du pont lors de l'incendie de septembre 2017 a créé une rupture importante dans le réseau régional de sentiers. Sa reconstruction permettra de rétablir un lien qui reliait ces collectivités depuis de nombreuses années.

Une fois achevé, le nouveau pont sera réservé aux modes de transport actif, notamment aux cyclistes et aux piétons, pendant la saison estivale. Il permettra à ces usagers, qui doivent actuellement emprunter un pont routier pour traverser la rivière Pokemouche, de bénéficier d'un passage plus sûr tout en rétablissant la continuité du sentier existant. Pendant la saison hivernale, le pont sera également utilisé par d'autres usagers du sentier.

Au-delà du rétablissement d'un lien important pour les divers usagers du sentier, ce projet présente un potentiel considérable pour soutenir le tourisme et le développement économique dans l'ensemble de la Péninsule acadienne. Un parcours plus complet et plus attrayant contribuera à attirer davantage de visiteurs, à les inciter à prolonger leur séjour dans la région et à générer des retombées économiques pour les entreprises, les restaurants, les établissements d'hébergement et les attractions touristiques de ces collectivités.

Citations

« Depuis l'incendie de 2017, nous avons perdu bien plus qu'un pont : nous avons perdu un lien important qui unissait nos communautés. Aujourd'hui, grâce à un engagement du gouvernement du Canada pouvant aller jusqu'à 11 millions de dollars, nous franchissons une étape majeure pour le rétablir. Notre engagement fédéral est ferme. Notre objectif est de retrouver un pont qui pourra profiter à tous les utilisateurs. C'est un projet rassembleur qui bénéficiera aux gens d'ici, attirera davantage de visiteurs et contribuera au développement touristique et économique de la Péninsule acadienne, de la circonscription d'Acadie-Bathurst et de tout le Nord du Nouveau-Brunswick. »

Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst

« L'annonce de ce financement représente une étape déterminante vers la reconstruction du pont du sentier récréatif d'Inkerman. Avec une contribution de 1 million de dollars de la Commission de services régionaux Péninsule acadienne, nous sommes fiers de participer à la réalisation de ce projet attendu depuis plusieurs années. La Véloroute de la Péninsule acadienne est bien plus qu'un simple sentier : elle est un symbole de fierté régionale, un levier de développement durable et un moteur de développement économique pour le nord du Nouveau-Brunswick. »

Georges R. Savoie, président de la Commission de services régionaux Péninsule acadienne et maire de Neguac

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 11 010 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA) et la contribution de la Commission de services régionaux Péninsule acadienne s'élève à 1 000 000 $.

Le FTA permet de soutenir des projets qui visent à construire ou à élargir des réseaux de sentiers, de trottoirs, de pistes cyclables et de chemins afin d'offrir aux Canadiens des options plus abordables, plus vertes et plus saines de se déplacer au sein de leur collectivité en marchant, à vélo et en utilisant des moyens à propulsion humaine ou des aides à la mobilité hybrides comme les fauteuils roulants, les trottinettes, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Au moins 10 % du financement du FTA est alloué à des projets qui profitent aux populations et aux communautés autochtones.

Le FTA soutient la Stratégie nationale de transport actif, la première approche stratégique du pays visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. Il utilise des investissements fondés sur des données et des preuves pour créer de nouveaux réseaux de transport actif et élargir ceux qui existent, tout en soutenant des options de déplacement équitables et durables.

Le gouvernement fédéral a également lancé le Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web fournit des ressources liées au transport actif, comme des données et des recherches, des politiques, des histoires de réussite de projets dans tout le Canada et des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Liens connexes

Le Fonds pour le transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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