Plus d'un million de dollars pour créer des emplois et accroître les capacités de transport aérien des communautés de la région du bassin d'Athabasca et de toute la Saskatchewan.

STONY RAPIDS, SK, le 1er août 2024 /CNW/ - En raison du vaste territoire du Canada, le transport aérien joue un rôle essentiel pour relier les communautés entre elles. Dans les communautés nordiques en particulier, le seul moyen d'accès tout au long de l'année est généralement l'avion. Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan soutiennent le secteur de l'aviation de la province en investissant dans un programme de formation de pilotes professionnels qui aidera les candidats des communautés nordiques à bâtir une carrière fructueuse dans l'aviation tout en ayant un impact positif sur les services aériens dans leur région.

Image d'un homme souriant qui porte un gilet réfléchissant et tient une boîte, et qui s'éloigne d'un avion à deux hélices visible en arrière-plan, accompagnée du texte : « Un investissement conjoint de 1 million de dollars pour la formation de pilotes professionnels autochtones dans le Nord de la Saskatchewan ». (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, et Jim Lemaigre, député provincial d'Athabasca, au nom de Jeremy Harrison, ministre de l'Immigration et de la Formation professionnelle de la Saskatchewan, ont annoncé aujourd'hui un investissement conjoint de 1 006 500 $ pour aider le Ya'thi Néné Land and Resource Office à offrir une formation de pilotes professionnels aux résidents autochtones du Nord de la Saskatchewan.

Les secteurs minier et de l'énergie de la Saskatchewan jouent un rôle important dans la croissance de l'économie provinciale, et le transport aérien est essentiel pour soutenir les travaux d'exploitation minière dans le Nord. Ce programme contribuera à améliorer l'accessibilité du Nord et des communautés éloignées, tout en stimulant la croissance dans cette région de la province et en augmentant le nombre d'emplois autochtones dans le secteur de l'aviation.

Ce projet, appelé « Dziret'ái Pilot Training Program » (programme de formation de pilotes Dziret'ái), acceptera les candidatures de 15 étudiants, dont 10 seront sélectionnés pour participer au programme de formation de pilotes professionnels qui débutera en janvier 2025. Les étudiants qui terminent le programme de deux ans sont assurés d'obtenir un emploi chez Rise Air en tant que copilotes.

Les investissements de PrairiesCan (631 500 $) et du ministère de l'Immigration et de la Formation professionnelle de la Saskatchewan (375 000 $) permettront d'obtenir des contributions en espèces et en nature de l'industrie ainsi que des fonds du Grand Conseil de Prince Albert (315 000 $), de Cameco (200 000 $), d'Orano Canada (50 000 $), de SSR Mining (50 000 $), de Rise Air (690 000 $) et de Ya'thi Néné (100 000 $).

Citations

« Notre gouvernement soutient la croissance de la main-d'œuvre autochtone dans le bassin d'Athabasca. Cette collaboration offrira à la population locale de nouvelles possibilités de se former au métier de pilote professionnel et contribuera à la croissance du secteur, tout en fournissant aux employeurs une main-d'œuvre de la région et en favorisant des communautés fortes et résilientes grâce à davantage d'emplois de qualité. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan

« Le transport aérien est essentiel pour relier les communautés éloignées et nordiques et soutenir notre économie en pleine croissance. La demande croissante de pilotes de ligne rend indispensable le soutien à la formation et au perfectionnement des pilotes. Nous sommes fiers d'investir dans cette voie qui permettra aux pilotes autochtones de la région d'Athabasca de servir leurs communautés et de favoriser la croissance économique de notre province. »

- L'honorable Jeremy Harrison, ministre de l'Immigration et de la Formation

professionnelle, gouvernement de la Saskatchewan

« Nous sommes ravis de lancer le programme de formation de pilotes Dziret'ái, qui réaffirme notre engagement en faveur des partenariats et de la collaboration. Ce programme permet non seulement de renforcer les capacités des membres de notre communauté, mais il fait également écho à notre mission, qui consiste à favoriser le développement durable et les possibilités dans le bassin d'Athabasca. Avec nos partenaires, nous créons des voies de réussite pour les femmes et les résidents autochtones, en veillant à ce qu'ils disposent du soutien et des ressources dont ils ont besoin pour prospérer dans le secteur de l'aviation. »

- Mary Denechezhe, présidente du conseil d'administration, Ya'Thi Néné Lands and

Resources

Faits en bref

PrairiesCan est le ministère qui diversifie l'économie dans les Prairies canadiennes. PrairiesCan est un chef de file dans l'établissement d'une économie canadienne forte et compétitive en soutenant les entreprises, l'innovation et le développement économique communautaire propres à l' Alberta , à la Saskatchewan et au Manitoba .

, à la et au . Le ministère de l'Immigration et de la Formation professionnelle du gouvernement de la Saskatchewan travaille directement avec les organisations et les communautés autochtones pour explorer les possibilités et les voies d'accès qui contribuent à accroître la participation des Autochtones à l'économie.

travaille directement avec les organisations et les communautés autochtones pour explorer les possibilités et les voies d'accès qui contribuent à accroître la participation des Autochtones à l'économie. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la stratégie du marché du travail de la Saskatchewan visant à faire croître l'économie (Building the Workforce for a Growing Economy: the Saskatchewan Labour Market Strategy), récemment publiée par le gouvernement de la province. Cette stratégie décrit la façon dont la province veille à ce que la Saskatchewan dispose de la main-d'œuvre nécessaire pour répondre à la demande des employeurs et à ce que les Saskatchewanais soient les premiers à bénéficier de l'économie croissante de la province.

