LABRADOR CITY, NL, le 18 févr. 2022 /CNW/ - NGC Nunatsiavut Construction Inc. s'est vu attribuer un contrat de 2 millions de dollars pour entreprendre d'importants travaux de remise en état de logements inoccupés et de rénovation extérieure pour des logements sociaux à Labrador City. Cet investissement est partagé entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, par l'intermédiaire de la SHTNL.

Ce financement permettra d'appuyer la rénovation de 18 logements locatifs de la SHTNL situés sur Cavendish Crescent. La construction devrait commencer au début du printemps. Tous les logements feront l'objet d'importants travaux de rénovation extérieurs, y compris le remplacement des portes, des fenêtres, du bardage en vinyle, de la toiture et des gouttières, ainsi que l'installation d'un nouveau système d'éclairage extérieur et d'escaliers en bois aux entrées.

Les améliorations écoénergétiques comprendront l'isolation extérieure, l'ajout d'isolant dans le vide sous toit et l'installation de nouveaux ventilateurs récupérateurs de chaleur dans tous les logements. Chaque logement sera également doté d'un système amélioré de sécurité des personnes grâce à l'installation de nouveaux avertisseurs de fumée interconnectés.

Le contrat comprend également la remise en état de huit logements inoccupés, notamment la peinture intérieure et l'installation d'un nouveau revêtement de sol. Ces travaux s'ajouteront à la remise en état de sept autres logements inoccupés déjà en cours.

Les travaux devraient s'achever en février 2023.

« Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. L'annonce d'aujourd'hui, en collaboration avec nos partenaires provinciaux, témoigne du rôle crucial que jouent ces partenariats. Cette rénovation à Labrador City représente une étape importante pour assurer des logements sécuritaires, appropriés et abordables nécessaires pour des collectivités saines et durables. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Ces travaux importants dans Labrador Ouest font partie d'un investissement fédéral et provincial de 17,5 millions de dollars distribués dans l'ensemble de la province dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Cet investissement aidera à préserver et à réparer nos logements sociaux pour nos collectivités, ainsi qu'à en assurer la durabilité. » - L'honorable John G. Abbott, ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador

« Notre partenariat avec le gouvernement fédéral permet de réaliser d'importants investissements dans la remise à neuf des logements sociaux de Cavendish Crescent à Labrador City. Ce contrat est un exemple des progrès que nous pouvons réaliser pour améliorer et maintenir les propriétés de logements sociaux dans le cadre de la Stratégie nationale du logement. » - L'honorable Lisa Dempster, ministre responsable des affaires du Labrador

« L'accès à un logement abordable de qualité convenable constitue le fondement de la réussite socio-économique. Il mène à des améliorations en éducation et en santé, à de meilleures possibilités d'emploi et à un plus grand engagement et une plus grande cohésion, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. Notre gouvernement est déterminé à offrir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin. » - Yvonne Jones, députée fédérale de Labrador

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

