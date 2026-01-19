Le centre d'autorisation et d'essais de sûreté des petits réacteurs modulaires de l'Université de Regina fera progresser le secteur de l'énergie nucléaire et renforcera la position du Canada en tant que chef de file mondial de l'énergie

REGINA, SK, le 19 janv. 2026 /CNW/ - À mesure que les besoins énergétiques du Canada évoluent, des communautés de partout au pays sont à la recherche de solutions novatrices qui fournissent une énergie propre et abordable. En Saskatchewan, les petits réacteurs modulaires peuvent fournir une énergie fiable et à faibles émissions pour répondre aux besoins de l'avenir tout en stimulant la croissance économique. Toutefois, d'autres recherches et essais sont nécessaires pour exploiter leur plein potentiel.

Les gouvernements fédéral et provincial investissent dans l’avenir de l’énergie nucléaire en Saskatchewan (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Buckley, secrétaire d'État (Développement rural), au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada (PrairiesCan), a annoncé une soutien fédéral destiné à l'Université de Regina afin de construire un centre d'autorisation et d'essais de sûreté des petits réacteurs modulaires (PRM).

La nouvelle installation d'essai permettra de veiller à ce que les chercheurs et les entreprises du Canada sont équipés pour mettre au point et déployer en toute sécurité ces technologies nucléaires de prochaine génération. Ce soutien représente un investissement de 1,96 million de dollars du gouvernement du Canada par l'entremise de PrairiesCan, ainsi que 4 millions de dollars du gouvernement de la Saskatchewan.

Le centre d'autorisation et d'essais de sûreté des petits réacteurs modulaires donnera à l'industrie et aux partenaires universitaires accès aux premières boucles d'essai modernes des PRM dans l'Ouest canadien et permettra la mise à l'essai de composants dans des conditions qui reproduisent les réacteurs en exploitation. Ces projets favoriseront l'innovation, le perfectionnement de la main-d'œuvre et le déploiement sécuritaire des technologies nucléaires de prochaine génération.

Le Canada produit 15 % de son énergie à partir du nucléaire, mais aucune partie n'est produite dans l'Ouest canadien. La Saskatchewan possède les plus grands gisements d'uranium à haute teneur au monde et fournit près du quart de l'approvisionnement mondial en uranium pour la production d'électricité. Le déploiement de PRM en Saskatchewan et dans l'ensemble du Canada tirera une plus grande valeur de nos ressources naturelles, répondant ainsi aux besoins de production d'énergie du Canada tout en réduisant les émissions.

Le projet créera 18 emplois directs, soutiendra 10 petites entreprises et formera de la main-d'œuvre hautement qualifiée, tout en aidant la Saskatchewan à se préparer pour les quelque 2 500 à 3 500 emplois nécessaires à la construction et à l'exploitation de centrales nucléaires d'ici le milieu des années 2030.

Citations

« La Saskatchewan est depuis longtemps un chef de file en matière d'énergie, contribuant à alimenter l'économie canadienne et à renforcer notre sécurité énergétique. Les petits réacteurs modulaires constituent la prochaine étape de ce leadership -- fournir une énergie fiable, abordable et à faibles émissions tout en positionnant le Canada comme une superpuissance énergétique dans un monde en évolution. Cet investissement dans le centre d'autorisation et d'essais de sûreté des petits réacteurs modulaires de l'Université de Regina créera de nouvelles possibilités pour les chercheurs et les entreprises de la Saskatchewan, fera progresser l'expertise nucléaire du Canada et aidera à bâtir un avenir énergétique résilient pour les générations à venir. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Les petits réacteurs nucléaires modulaires représentent une occasion fantastique d'obtenir de l'énergie propre et à faibles émissions, de créer de bons emplois et de favoriser la croissance économique à long terme dans toute la chaîne d'approvisionnement nucléaire et partout en Saskatchewan. Notre province possède déjà certaines des plus grandes réserves d'uranium de la planète, et la Saskatchewan a un énorme potentiel pour s'établir en tant que chef de file dans le domaine de l'énergie nucléaire au Canada. Mais pour y arriver, nous devons bien faire les premiers pas. Il est essentiel de veiller à ce que le développement nucléaire puisse se faire en toute sécurité, de façon responsable et dans le cadre d'une réglementation rigoureuse, et c'est exactement l'objectif de cet investissement dans le centre de sûreté, d'autorisation et d'essai des PRM de l'Université de Regina. »

-L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural) et député de la circonscription de Desnethé-Missinippi-Churchill River

« Les petits réacteurs modulaires sont essentiels au plan de notre gouvernement visant à fournir une énergie fiable, abordable et propre, et à renforcer la sécurité énergétique du Canada. L'annonce d'aujourd'hui renforce le leadership du Canada dans le domaine nucléaire, permet de tirer davantage profit des ressources d'uranium de la Saskatchewan et solidifie la position du Canada en tant que superpuissance énergétique. »

-L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La communauté de recherche de calibre mondial de la Saskatchewan stimule l'innovation et a une incidence mondiale. Le centre d'essai des PRM renforcera les partenariats entre le milieu universitaire, l'industrie et le gouvernement, rehaussant ainsi le leadership du Canada dans la recherche sur l'énergie et les solutions de technologie nucléaire. »

-Warren Kaeding, ministre responsable d'Innovation Saskatchewan

« L'Université de Regina est ravie de l'investissement annoncé aujourd'hui dans le centre d'autorisation et d'essais de sûreté des petits réacteurs modulaires, un élément essentiel de l'avenir nucléaire de la Saskatchewan. Ce nouveau centre place notre université au cœur du secteur nucléaire de la province et nous positionne comme un chef de file en matière de sûreté, d'autorisation et de formation des PRM dans l'Ouest canadien. Grâce à de solides partenariats, nous faisons progresser la recherche nucléaire tout en formant la prochaine génération de professionnels hautement qualifiés qui contribueront à façonner l'avenir des énergies propres de la Saskatchewan. »

-Jeff Keshen, président et vice-chancelier de l'Université de Regina

Faits en bref

Le centre d'autorisation et d'essais de sûreté des petits réacteurs modulaires comprendra deux boucles d'essai non nucléaires qui modéliseront des systèmes de PRM refroidis à l'eau à l'aide de la chaleur électrique, ce qui permettra aux chercheurs de tester des composants dans des conditions semblables à celles des réacteurs en exploitation.

Le Canada est en voie d'être le premier pays du G7 à mettre en service la technologie des PRM.

En 2024, 89 000 personnes occupaient un emploi dans la main-d'œuvre nucléaire canadienne, ce qui représentait une contribution de 22 milliards de dollars au PIB du Canada. De ce nombre, 89 % sont des postes hautement spécialisés.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Facebook, Instagram, LinkedIn et X

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]