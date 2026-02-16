Avis aux médias - La ministre Olszewski annoncera un soutien fédéral pour aider les entreprises du sud de l'Alberta à renforcer leur résilience et à prospérer English
16 févr, 2026, 12:15 ET
CALGARY, AB, le 16 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), annoncera un financement fédéral qui renforcera les entreprises du sud de l'Alberta.
La ministre Olszewski sera accompagnée de Corey Hogan, député de Calgary Confederation et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, du Dr Chad London, doyen et vice-recteur à l'enseignement, Université Mount Royal, et de Bianca Parsons, directrice générale, Alberta Food Processors Association.
Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.
Date :
le mardi 17 février 2026
Heure :
11 h (HR)
Endroit :
Platform Innovation Centre
Hall ouest
407, 9 th Ave SE
Calgary (Alberta)
(Carte)
Personnes-ressources : Brennan Bunko, Gestionnaire des Communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-338-3690; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairie, [email protected], 343-574-6781
