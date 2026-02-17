Les investissements réalisés dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire aideront à surmonter les défis liés à l'évolution des réalités commerciales mondiales et à renforcer les entreprises de l'Alberta

CALGARY, AB, le 17 févr. 2026 /CNW/ - L'économie de l'Alberta repose sur les exportations, et les entreprises de la province, comme celles de tout le Canada, font face à une incertitude croissante, car les droits de douane et l'évolution des conditions commerciales mondiales ont une incidence sur leurs coûts, leur clientèle et leurs chaînes d'approvisionnement. Pour rester compétitives et renforcer leur résilience à long terme, elles doivent accéder à de nouveaux marchés. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures dans le cadre de programmes tels que l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) et en concluant davantage d'accords commerciaux avec des partenaires commerciaux fiables.

Le gouvernement du Canada aide à renforcer les industries et les entreprises dans le sud de l’Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé l'octroi d'un investissement fédéral de plus de 5,8 millions de dollars dans le cadre de l'IRRT pour cinq projets dans le sud de l'Alberta. L'objectif est de rendre les entreprises plus résilientes, mieux équipées pour faire face à la concurrence et surmonter les pressions commerciales mondiales.

Près de 4,5 millions de dollars de cet investissement seront alloués à trois organismes sans but lucratif afin de fournir des services de soutien aux entreprises et de renforcer la collaboration dans le but d'améliorer la préparation à l'exportation des entreprises de l'Alberta. Cela inclut 1,5 million de dollars pour l'Université Mount Royal afin de lancer l'Alberta Logistics Centre of Excellence qui offrira des programmes spécialisés visant à aider à valider et commercialiser des produits et des technologies innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Le financement à but non lucratif comprend également près de 1,5 million de dollars destinés à l'Alberta Food Processors Association afin qu'elle fournisse des conseils personnalisés pour aider les entreprises du secteur agroalimentaire à améliorer leur rendement et leur productivité en adoptant de nouvelles technologies et en intensifiant leurs activités.

Deux entreprises recevront également un total de plus de 1,38 million de dollars en soutien direct pour développer leurs ventes sur de nouveaux marchés nationaux et mondiaux. Le financement aidera ces entreprises à élargir leurs gammes de produits, à mettre en place des chaînes d'approvisionnement fiables, à accroître leur capacité de production de biens canadiens et à offrir des emplois de qualité aux Albertains.

Citations

« Le monde a beaucoup changé. Confrontés à un environnement commercial mondial plus incertain, les entreprises et les organismes sans but lucratif de l'Alberta travaillent d'arrache-pied pour s'adapter et rester compétitifs. Grâce à l'Initiative régionale de réponse tarifaire, notre gouvernement soutient leur transition de la dépendance vers la résilience. Ce qui veut dire renforcer la capacité nationale, sécuriser les chaînes d'approvisionnement et ouvrir de nouveaux marchés. Ensemble, nous créons une économie plus sûre et plus compétitive qui aidera l'Alberta et le Canada à réussir dans un monde en évolution. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)



« Les entreprises et organismes de Calgary et du sud de l'Alberta demeurent fermes dans leur engagement à travailler ensemble pour soutenir une économie forte. Le financement annoncé aujourd'hui aidera les entrepreneurs et les organismes locaux qui les soutiennent à faire progresser les technologies et les processus innovants afin qu'ils puissent réussir malgré l'incertitude qui règne sur le commerce mondial. Je suis fier de voir le gouvernement fédéral soutenir leurs efforts. »

-Corey Hogan, député de Calgary Confederation et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les entreprises de l'Alberta naviguent dans un paysage commercial en constante évolution. Le Alberta Logistics Centre of Excellence offrira un leadership éclairé, du perfectionnement des compétences, du développement des talents et des programmes appliqués qui aideront les entreprises à mettre à l'essai, à perfectionner et à commercialiser des solutions innovantes en matière de transport et de logistique. Le soutien de PrairiesCan garantit que les entreprises de l'Alberta sont mieux positionnées pour être compétitives, diversifier leurs marchés et renforcer leur résilience à long terme. »

-Dr Chad London, doyen et vice-recteur à l'enseignement, Université Mount Royal

« Cet investissement survient à un moment critique pour l'industrie alimentaire et des boissons de l'Alberta. La hausse des droits de douane, l'incertitude mondiale et l'augmentation des coûts de production exercent une pression sur les entreprises qui transforment l'agriculture de classe mondiale de l'Alberta en aliments que les Canadiens consomment chaque jour. Cet investissement de 1,4 million de dollars donne à nos transformateurs les outils nécessaires pour s'adapter et rester compétitifs, grâce à un soutien expert en matière de commerce et de productivité, à un financement direct des entreprises touchées par les droits de douane et à une technologie plus intelligente grâce à une plateforme AB Food Connect améliorée et alimentée par l'intelligence artificielle. L'Alberta cultive certains des meilleurs ingrédients au monde. Ce financement nous aide à assurer la transformation, l'innovation et la création de valeur ici même, chez nous, en protégeant les emplois, en renforçant notre chaîne d'approvisionnement et en maintenant les produits fabriqués en Alberta sur les étagères partout au Canada. »

-Bianca Parsons, directrice générale, Alberta Food Processors Association

Faits en bref

L'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) est un programme national d'un milliard de dollars visant à aider les entreprises canadiennes touchées par les perturbations tarifaires mondiales.

L'annonce d'aujourd'hui marque les premiers projets approuvés par l'IRRT dans le sud de l'Alberta et démontre l'engagement du gouvernement du Canada à aider les entreprises régionales à répondre aux droits de douane, à développer l'innovation et à diversifier les marchés d'exportation.

PrairiesCan continue d'accepter les demandes d'IRRT provenant d'entreprises et d'organismes admissibles qui exercent leurs activités dans les provinces des Prairies.

Les Prairies génèrent près de 25 % du PIB du Canada et sont au cœur de la vigueur économique et de la compétitivité future du pays.

Document d'information

L'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT), mise en œuvre par Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) dans les provinces des Prairies, s'inscrit dans la stratégie du gouvernement du Canada visant à protéger, les industries, les chaînes d'approvisionnement et les emplois canadiens contre les répercussions des droits de douane. L'IRRT renforce la compétitivité des petites et moyennes entreprises touchées en les aidant à adopter des technologies innovantes pour accroître leur productivité et leur compétitivité, ainsi qu'à mettre en place des chaînes d'approvisionnement plus résilientes. Le portail de demande de l'IRRT demeure ouvert pour les entreprises touchées par les droits de douane.

Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé un investissement total de 5 882 903 $ dans le cadre de l'IRRT pour les cinq projets suivants dans le sud de l'Alberta :

Alberta Food Processors Association (AFPA) - 1 498 903 $

Améliorer l'accès à une expertise et à des conseils personnalisés en matière de commerce et de productivité pour les entreprises du secteur des aliments et des boissons touchées par les droits de douane en Alberta. Ce projet aidera les participants à approfondir leurs connaissances du secteur et permettra de distribuer directement des fonds aux petites et moyennes entreprises du secteur des aliments et des boissons touchées par les droits de douane. Cet investissement permettra également à l'AFPA de moderniser et d'améliorer son portail de co-emballage, AB Food Connect, grâce à une nouvelle technologie fondée sur l'intelligence artificielle et à l'introduction de nouvelles fonctionnalités d'engagement communautaire visant à augmenter le nombre d'utilisateurs se connectant aux cuisines communautaires et aux services de co-emballage en Alberta.

Canadian Heritage Roasting Company - 384 000 $

Renforcer les chaînes d'approvisionnement pour les grains de café provenant de coopératives agricoles en Amérique du Sud et en Asie avant d'être torréfiés en Alberta afin de garantir la disponibilité de produits de café torréfié canadiens de haute qualité. Cet investissement aidera Canadian Heritage Roasting Company à obtenir un financement canadien pour les expéditions en vrac, à moderniser son équipement de mélange et de mouture, et à augmenter la production d'une gamme de café soluble.

Columbia Seed Co. Ltd. et XPT Grain Inc. - 1 000 000 $

Augmenter la capacité de production en ajoutant une deuxième chaîne de production afin de répondre à la demande du marché pour des ingrédients alimentaires à base de plante de haute qualité fabriqués au Canada. Ce projet permettra à Columbia Seed Co. Ltd. pour doubler sa capacité de production et améliorer la qualité de ses produits. En plus d'avoir permis à Columbia Seed Co. Ltd. d'accéder à de nouveaux marchés, ce projet stimulera l'activité commerciale régionale et créera de nouvelles possibilités d'emploi dans les zones rurales de l'Alberta.

Foresight Canada - 1 500 000 $

Fournir des services de soutien personnalisés aux petites et moyennes entreprises de technologies propres en phase avancée dans les provinces des Prairies afin de les aider à surmonter les répercussions des droits de douane et à conquérir de nouveaux marchés. Les entreprises participantes auront accès à un réseau collaboratif d'innovateurs, d'investisseurs et d'experts en technologies propres qui les aideront à exporter leurs produits canadiens vers de nouveaux marchés.

Université Mount Royal - 1 500 000 $

Lancer l'Alberta Logistics Centre of Excellence afin de renforcer la résilience des petites et moyennes entreprises albertaines opérant dans le secteur du transport et de la logistique. Par l'intermédiaire de ce centre, l'Université Mount Royal offrira des services de soutien pour aider les entreprises à améliorer, à commercialiser, à développer et à offrir des solutions innovantes de transport et de logistique.

