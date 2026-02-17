EDMONTON, AB, le 17 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), et l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), annonceront un financement fédéral destiné aux entrepreneurs noirs et aux entreprises dirigées par des personnes noires en Alberta.

La ministre Olszewski et la ministre Valdez seront en compagnie de Dunia Nur, présidente et directrice générale du Conseil d'engagement civique afro-canadien et de Dipo Alli, directeur général de la Black Business Ventures Association.

Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

Le mercredi 18 février 2026

Heure :

9 h 30 (HR)

Endroit :

Centre d'innovation Timbuktu

9442 118 av. NO

Edmonton (Alberta)

