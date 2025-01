CANMORE, AB, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Deux projets permettront d'améliorer les infrastructures locales de transport en commun et de transport actif grâce à un investissement de plus de 5,9 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial et de la Ville de Canmore.

L'un des projets consiste à construire des trottoirs, des pistes cyclables, des arrêts de transport en commun et des passages piétons le long de la route Bow Valley Trail, à Canmore. Ces améliorations des infrastructures aideront les piétons, les cyclistes et les navetteurs à se déplacer en toute sécurité, en maintenant un degré supplémentaire de séparation entre eux et les véhicules et en améliorant la connectivité dans la région.

Un deuxième projet permettra d'améliorer les arrêts de bus existants et d'en construire de nouveaux pour les réseaux de transport en commun régionaux et locaux dans Canmore. Il permettra également d'améliorer les trottoirs et les connexions avec les sentiers, facilitant ainsi l'accès des usagers aux options de transport en commun.

Ces projets soutiendront les objectifs de la Ville d'augmenter de 20 % par an la fréquentation du transport en commun et de faire en sorte que 40 % des déplacements se fassent à pied, à vélo ou en bus au cours d'une journée typique d'été d'ici 2030. L'amélioration de la sécurité et une plus grande possibilité de recourir à d'autres modes de déplacement que les véhicules personnels contribueront également à réduire les embouteillages et les collisions.

Citations

« Investir dans le transport en commun et le transport actif, c'est renforcer nos collectivités et protéger notre environnement. Des options plus sûres et plus accessibles que la conduite automobile contribuent à la réduction des émissions tout en permettant aux Canadiens de se rendre plus facilement là où ils doivent aller. Notre gouvernement reste déterminé à renforcer les liens et créer un avenir plus vert pour tous. »

L'honorable Terry Duguid, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de l'Alberta est fier de soutenir ce projet qui améliorera l'accès au transport en commun à Canmore. Ces projets augmenteront la connectivité pour les résidents de Canmore et sont un excellent exemple du succès auquel nous pouvons arriver quand tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble sur des priorités communes. »

Ric McIver, ministre des Affaires municipales de l'Alberta

« Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, qui nous aide à améliorer les options de transport à Canmore. Au cours de la dernière décennie, nous avons transformé notre réseau pour qu'il soit plus pratique et plus sûr de se déplacer en marchant, à vélo et en transport en commun. Les projets soutenus par ce financement font progresser notre vision audacieuse d'un système de transport sûr, durable et accessible qui profite à tous au sein de notre collectivité. »

Sean Krausert, maire de la ville de Canmore

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 893 028 $ dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de l' Alberta investit 2 919 000 $ et Canmore 1 172 972 $.

. Le gouvernement de l' investit 2 919 Canmore 1 172 972 $. En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 20 projets d'infrastructure ont été annoncés en Alberta dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totale de plus de 1,9 milliard de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 2,03 milliards de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totale de plus de 1,9 milliard de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 2,03 milliards de dollars. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans l'ensemble du pays.

En 2021, le gouvernement a annoncé un financement important pour le transport en commun, qui comprend des milliards de dollars pour soutenir les autobus à zéro émission, les solutions de transport en commun en milieu rural, le transport actif et des projets majeurs visant à accélérer l'expansion des grands réseaux de transport urbain dont dépendent quotidiennement de nombreux Canadiens.

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par an de financement permanent pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en améliorant la planification intégrée, l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par an de financement permanent pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en améliorant la planification intégrée, l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif dans le cadre de trois volets : Ententes pour les régions métropolitaines, Financement de base et Financement ciblé.

Alors que le monde se dirige vers une économie carboneutre, les gens qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures et sont à l'avant-garde pour tirer parti des possibilités croissantes de développement économique.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, dans lequel il souligne la nécessité d'une approche propre à la région et collaborative de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives représentant des investissements importants. Ce Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral chargé de la diversification de l'économie dans les Prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans au soutien de projets correspondant aux domaines prioritaires définis par les intervenants des Prairies afin de bâtir une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et le Canada .

. Logement, Infrastructures et Collectivités Canada soutient le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration sur les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer dans les Prairies de nouveaux investissements qui répondent mieux à leurs besoins.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures de transport en commun

https://housing-infrastructure.canada.ca/plan/pti-itc-fra.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies

https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.88/page-1.html

Développement d'une économie verte dans les Prairies

https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-prairies/programmes/economie-verte-prairie.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Heather Jenkins, Attachée de presse, Affaires municipales de l'Alberta, [email protected], 780-427-3744; Caroline Hedin, Conseillère en Communications, Ville de Canmore, [email protected]