EDMONTON, AB, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Dix collectivités de l'Alberta disposeront de bâtiments améliorés et plus accessibles grâce à un investissement conjoint de près de 18 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial.

Afin de rendre des espaces de travail et des espaces publics plus sûrs et plus durables, les projets comprendront le remplacement de conduites d'eau et d'ascenseurs, ainsi que l'amélioration d'unités de chauffage, de ventilation et de climatisation.

À Edmonton, on effectuera des travaux de rénovation à l'édifice Queen Elizabeth II et à l'édifice de l'Assemblée législative de l'Alberta afin d'y améliorer la qualité de l'air. On améliorera le palais de justice et le bâtiment provincial de Stony Plain, notamment les refroidisseurs, les unités de traitement de l'air, les conduites d'amenée et de retour d'air, ainsi que les commandes. On procédera également à l'amélioration du système de ventilation et des conduites d'amenée et de retour d'air du bâtiment provincial de Drumheller.

La liste complète des projets figure dans le document d'information ci-joint.

Citations

« Il est essentiel que les collectivités disposent d'infrastructures fiables et modernes pour demeurer saines. Nous investissons dans onze collectivités de l'Alberta, dont Edmonton. Nous soutenons les collectivités urbaines et rurales de notre province, que ce soit pour améliorer l'efficacité énergétique ou la qualité de l'air. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est important que nous maintenions en bon état les installations appartenant au gouvernement pour les nombreux Albertains qui dépendent des programmes et des services qu'on y offre. Cet investissement permettra d'effectuer les travaux de rénovation et d'amélioration nécessaires, de soutenir une centaine d'emplois liés à la construction et de générer de l'activité économique dans les collectivités de l'Alberta.»

Pete Guthrie, ministre de l'Infrastructure

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 13 811 772 $ provenant du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de l' Alberta fournit 4 182 373 $.

. Le gouvernement de l' fournit 4 182 373 $. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 pour cent dans les provinces et de 100 pour cent dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 126 projets d'infrastructure ont été annoncés en Alberta dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, pour une contribution fédérale totalisant plus de 227 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 37,9 millions de dollars.

dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, pour une contribution fédérale totalisant plus de 227 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 37,9 millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Alors que le monde s'oriente vers une économie nette zéro, les gens qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures concrètes et s'emploient à tirer parti des possibilités croissantes de développement économique.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

. Logement, Infrastructures et Collectivités Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

Document d'information : Les gouvernements fédéral et provincial investissent dans l'amélioration essentielle de bâtiments en Alberta

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Résilience à la COVID-19

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Carte des projets de logement et de l'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies

https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.88/page-1.html

Développement d'une économie verte dans les prairies

https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-prairies/programmes/economie-verte-prairies.html

