CORNER BROOK, NL, le 23 mars 2026 /CNW/ - Dix municipalités de l'ouest de Terre-Neuve vont améliorer leurs infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées grâce à un investissement conjoint de plus de 35,6 millions de dollars des administrations fédérale, provinciale et municipale.

Cette annonce a été faite à Corner Brook par l'honorable Kody Blois, le député Hal Cormier et la mairesse Linda Chaisson.

Ce financement soutiendra 10 projets liés à l'eau et aux eaux usées, notamment la construction d'un nouveau réservoir d'eau et l'installation de conduites d'adduction à Corner Brook. Cela permettra la construction de nouveaux logements et le développement d'un lotissement résidentiel de 300 unités dans la ville.

De St. Anthony à Rose Blanche‑Harbour Le Cou, ces projets municipaux d'amélioration des infrastructures de traitement des eaux usées favoriseront la future croissance du secteur résidentiel et s'inscrivent dans le cadre de l'entente de financement conclue entre les gouvernements du Canada et de Terre‑Neuve‑Labrador, qui ouvre la voie à la construction d'un plus grand nombre de logements pour soutenir une population croissante. La liste complète des projets figure dans le document d'information ci-joint.

Ces types de projets d'infrastructures essentielles soutiennent l'objectif du gouvernement du Canada de résoudre la crise du logement et viendront compléter le travail effectué par Maisons Canada, un nouvel organisme fédéral chargé de construire des logements abordables, de fournir du financement aux constructeurs et d'encourager l'adoption de méthodes de construction plus modernes.

Ensemble, nous rendrons le logement plus abordable en libérant le potentiel de la coopération entre les secteurs public et privé, en favorisant la création d'une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

Citations

« Ces nouveaux projets essentiels d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées permettront de desservir davantage de foyers et de veiller à ce que nos collectivités disposent des infrastructures dont elles ont besoin pour soutenir la croissance future. Notre gouvernement est fier de soutenir ces importantes améliorations aux services d'aqueduc dans l'ouest de Terre‑Neuve. »

L'honorable Kody Blois, secrétaire parlementaire du premier ministre et député de Kings--Hants

« En finançant ces infrastructures de soutien essentielles, nous contribuons à la construction de nouveaux logements à Terre-Neuve-et-Labrador. Corner Brook avait besoin de ces améliorations, et cet investissement permettra de construire 300 nouveaux logements dans la ville, afin que davantage de personnes puissent s'installer dans cette magnifique région de notre province. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches et députée de St. John's-Est

« En investissant dans les fondations de nos collectivités, nous investissons également dans les gens qui y vivent. Chaque nouvelle conduite d'eau et chaque système modernisé contribuent à bâtir un avenir plus solide où les familles peuvent s'épanouir, les quartiers prospérer et les collectivités planifier avec confiance pour les générations à venir. »

Hal Cormier, secrétaire parlementaire du ministre des Forêts, de l'Agriculture et des Terres et député provincial de St. George's - Humber

« Cet investissement dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement constitue une avancée transformatrice qui permet enfin de construire divers nouveaux logements et libère le potentiel de développement au cœur de Corner Brook en répondant à nos besoins urgents en matière de stockage d'eau. Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires fédéraux de fournir les ressources dont nous avons besoin pour concrétiser notre vision à long terme d'une communauté durable, accessible à pied et inclusive. »

Linda Chaisson, mairesse de Corner Brook

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Document d'information : Les gouvernements fédéral et provincial investissent dans l'amélioration d'infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans l'ouest de Terre‑Neuve

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 14 882 934 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures provinciales et territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada afin de soutenir 10 projets liés à l'eau et aux eaux usées dans l'ouest de Terre-Neuve. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador investit 14 248 536 $ dans les 10 projets. Les 10 municipalités fournissent une contribution combinée de 6 489 866 dollars répartie entre leurs projets respectifs.

Compris dans le budget de 2024, le FCIL vise à investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL vise à aider les collectivités à mettre en place les infrastructures requises pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être investi dans des projets permettant d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que dans des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des réseaux ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie du financement du FCIL est consacrée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente avec le gouvernement du Canada et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement. Le financement destiné aux provinces et aux territoires qui ne concluent pas d'entente sera transféré au volet de prestation directe du FCIL.

Le financement versé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée.

L'organisme Maisons Canada a été lancé le 14 septembre 2025 et se concentrera sur l'augmentation de l'offre de logements abordables. Parallèlement à cet effort, la Société canadienne d'hypothèques et de logement continuera de remplir son mandat qui consiste à contribuer au bon fonctionnement du système de logement canadien grâce aux programmes existants, dont le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Liens connexes

Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement

https://logement-infrastructure.canada.ca/housing-logement/chif-fcil/index-fra.html

Une chance équitable pour chaque génération

https://www.budget.canada.ca/2024/home-accueil-fr.html

Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement

https://logement-infrastructure.canada.ca/housing-logement/housing-plan-logement-fra.html

Nous favorisons la croissance des communautés et bâtissons plus de logements, plus rapidement

https://www.pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2024/04/02/nous-favorisons-la-croissance-des-communautes-et-batissonsplus-de

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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