Les gouvernements fédéral et provincial inaugurent les travaux de construction de 10 maisons d'Habitat pour l'humanité à Regina

REGINA, le 27 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, 10 familles de Regina ont célébré un nouveau départ avec l'inauguration des travaux de construction de 10 maisons d'Habitat pour l'humanité. Ces maisons font partie d'Haultain Crossing, un aménagement résidentiel où logeront 62 familles partenaires d'Habitat une fois terminé.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), Michael Fougere, maire de la Ville de Regina, et Kelly Holmes-Binns, directrice générale d'Habitat pour l'humanité Regina, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Situé au 1033, rue Edgar, Haultain Crossing regroupera 62 maisons en rangée en copropriété dans le quartier Eastview de Regina. Le rez-de-chaussée et l'étage supérieur de chaque maison auront une superficie totale de 1 216 pi2 (113 m2). Les maisons assignées à des familles plus grandes auront un sous-sol partiellement fini.

« Le gouvernement du Canada est fier de collaborer de nouveau avec la province, la ville et Habitat pour l'humanité à la réalisation d'une autre phase de cet aménagement, avec la construction de 10 maisons qui commence aujourd'hui. Grâce aux investissements faits dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, nous bâtissons une communauté dynamique à Haultain Crossing, avec 62 maisons devant être construites ici et destinées à des Canadiens qui travaillent fort ‒ c'est une bonne nouvelle pour l'économie locale et un réel progrès dans nos efforts pour améliorer l'abordabilité du logement pour tous les Canadiens. » ‒ L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)



« Notre gouvernement est fier de travailler avec la SCHL et Habitat pour l'humanité afin d'aider à répondre à l'un des besoins les plus fondamentaux de l'être humain : avoir un chez-soi sûr et confortable. La prochaine phase de Haultain Crossing marquera un nouveau départ pour 10 autres familles de la Saskatchewan qui s'efforcent d'accéder à la propriété et d'atteindre la stabilité que procure un logement. Cette initiative ainsi que d'autres projets menés à l'échelle de la province appuient notre objectif d'aider les Saskatchewanais à améliorer leur qualité de vie, en commençant par leur donner accès à un logement sûr, abordable et de qualité. » ‒ L'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la SHC

« La Ville de Regina est un partenaire de longue date d'Habitat pour l'humanité et son projet Haultain Crossing. Cet aménagement illustre la réputation qu'a Regina d'être une ville bienveillante, qui réunit les gens travaillant pour devenir propriétaire de leur logement et former une communauté unique. Je salue les gouvernements fédéral et provincial pour avoir contribué à ce projet remarquable. » ‒ M. Michael Fougere, maire de la Ville de Regina

« Aujourd'hui sera une journée palpitante pour Habitat Regina et nos 10 familles partenaires, puisque nous sommes réunis pour célébrer leur avenir en tant que propriétaires-occupants. Ces maisons offriront à chacune de ces familles une occasion de se bâtir un meilleur avenir. Un chez-soi solide et stable aide à bâtir des collectivités fortes et stables. Merci à tous nos généreux donateurs et bénévoles qui ont contribuer à assurer que ces familles aient un chez-soi sûr, convenable et abordable. » ‒ Kelly Holmes-Binns, directrice générale, Habitat pour l'humanité Regina

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la Saskatchewan , par l'intermédiaire de la SHC, versent conjointement un montant de 455 000 $ pour la construction de sept des 10 maisons dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan aux termes de la Stratégie nationale sur le logement.

, par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la , par l'intermédiaire de la SHC, versent conjointement un montant de 455 000 $ pour la construction de sept des 10 maisons dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le et la aux termes de la Stratégie nationale sur le logement. La Ville de Regina a fourni 15 000 $ pour chacune des maisons.

a fourni 15 000 $ pour chacune des maisons. Les principaux commanditaires privés des 10 maisons sont The Mosaic Company, Financement agricole Canada et la Banque Scotia. Des dons en nature ont par ailleurs été offerts par Town & Country Plumbing and Heating et JLB Electric.

et la Banque Scotia. Des dons en nature ont par ailleurs été offerts par Town & Country Plumbing and Heating et JLB Electric. Habitat pour l'humanité et le Trade and Skills Construction Apprenticeship Program (TASCAP) ont joint leurs efforts pour mobiliser et former des élèves du secondaire durant la construction des 10 maisons. Ces jeunes reçoivent une formation en cours d'emploi et passent tous les jours d'un semestre sur place pendant les travaux. Des instructeurs qualifiés dirigent les élèves à toutes les étapes de la construction, depuis les fondations jusqu'au grenier. Les élèves obtiennent des crédits dans le cadre du programme, en plus des heures d'apprentissage qu'ils peuvent accumuler pour leur formation future dans les métiers de la construction.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. Depuis mars 2009, la Province a contribué à hauteur de 11,8 millions de dollars aux projets d'Habitat pour l'humanité. Ce montant comprend un financement de 600 000 $ provenant du Summit Action Fund.

Le modèle d'intervention novateur d'Habitat pour l'humanité offre aux familles la chance de stabiliser leurs conditions de logement et d'atteindre leur objectif d'accession à la propriété. Chaque famille partenaire sélectionnée par Habitat pour l'humanité consacre 500 heures à la construction de sa maison ou d'autres maisons de l'organisme. Pour en savoir plus sur Habitat pour l'humanité et ses réalisations en Saskatchewan , consultez le site www.habitat.ca.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin, et elle fournit des résultats de recherches et des conseils objectifs à tous les ordres de gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. L'objectif de la SCHL est que, d'ici 2030, tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

En octobre 2012, le gouvernement de la Saskatchewan a publié un document intitulé Saskatchewan Plan for Growth: Vision 2020 and Beyond, qui établit la vision du gouvernement pour la province, dont la population atteindra 1,2 million d'habitants d'ici 2020. Le plan précise les principes, les buts et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a investi plus de 790 millions de dollars pour créer ou réparer plus de 16 000 logements dans l'ensemble de la province. Pour en savoir plus, consultez le site www.saskatchewan.ca.

