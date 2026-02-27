WINNIPEG, MB, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Dans un environnement commercial mondial de plus en plus complexe, le renforcement de l'infrastructure de notre chaîne d'approvisionnement est essentiel pour protéger la résilience et la compétitivité du Canada et positionner le Manitoba en vue d'une croissance future.

Scott Marohn, vice-président, commercial, Administration aéroportuaire de Winnipeg ; Carly Edmundson, présidente et directrice générale de CentrePort Canada Inc. ; Nick Hays, président et chef de la direction, Administration aéroportuaire de Winnipeg ; Doug Eyolfson, député de Winnipeg-Ouest ; Maire Scott Gillingham, ville de Winnipeg ; L’honorable Jamie Moses, ministre des Affaires, des Mines, du Commerce et de la Création d’emplois, gouvernement du Manitoba ; crédit photo : David Lipnowski (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, Doug Eyolfson, député de Winnipeg-Ouest, a annoncé un investissement fédéral de 10 millions de dollars pour appuyer l'Administration aéroportuaire de Winnipeg (AAW) dans l'aménagement de 127 acres de terrains à accès direct à la piste, à Winnipeg. Le gouvernement du Manitoba contribue à hauteur de 5 millions de dollars au projet, annoncé par l'honorable Jamie Moses, ministre des Affaires, des Mines, du Commerce et de la Création d'emplois, auxquels s'ajoute un investissement de 15 millions de dollars de l'AAW.

L'investissement permettra de préparer des terrains prêts à un développement immédiat ayant un accès direct à la piste, à l'aéroport international Richardson de Winnipeg (YWG), créant ainsi de l'espace pour les entreprises nouvelles et en expansion dont l'activité dépend d'un accès immédiat à la piste. Cette initiative favorisera la croissance dans des secteurs clés comme l'aérospatiale, la défense et la fabrication de pointe, et permettra l'aménagement de nouvelles installations, notamment des installations d'entretien et de réparation d'aéronefs.

L'aménagement de ces terrains consolidera le rôle du Manitoba en tant que plaque tournante du commerce, de la logistique et de l'aviation, tout en diversifiant les échanges commerciaux, en renforçant les chaînes d'approvisionnement et en favorisant une croissance économique durable à long terme.

En janvier 2026, l'Administration aéroportuaire de Winnipeg, CentrePort Canada et Arctic Gateway Group ont annoncé une nouvelle alliance commerciale, soutenue par Développement économique Canada pour les Prairies et la province du Manitoba, visant à renforcer le réseau commercial du Manitoba, à diversifier davantage les routes commerciales canadiennes et à offrir aux entreprises un meilleur accès aux marchés internationaux. L'annonce faite aujourd'hui cadre avec l'objectif du partenariat qui consiste à développer une chaîne d'approvisionnement plus intégrée et plus résiliente, permettant de transporter plus efficacement les marchandises et les personnes par voie aérienne, terrestre et maritime.

Citations

« Des chaînes d'approvisionnement solides reposent sur des infrastructures robustes. En agrandissant les terrains côté piste de l'aéroport international Richardson de Winnipeg, nous misons sur les atouts du Manitoba dans les domaines de l'aviation, de l'aérospatiale et de la fabrication de pointe, attirant de nouveaux investissements, créant des emplois de qualité et contribuant à maintenir la compétitivité du Canada dans une économie mondiale en rapide évolution. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Un réseau de transport performant est essentiel à la croissance économique et à la résilience du Canada. De tels investissements garantissent que nos aéroports sont prêts à soutenir l'expansion des activités aériennes, à renforcer les chaînes d'approvisionnement et à relier les entreprises canadiennes aux marchés internationaux. L'aéroport international Richardson de Winnipeg, que j'ai eu le plaisir de visiter, joue un rôle essentiel dans ce réseau. »

-L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et Leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Investir dans les terrains côté piste de l'aéroport international Richardson de Winnipeg, c'est investir dans l'avenir du Manitoba. En renforçant les infrastructures commerciales et en appuyant les entreprises ayant un accès direct à la piste, nous créons des emplois bien rémunérés, attirons des industries innovantes et faisons en sorte que le Manitoba demeure une plaque tournante essentielle pour le commerce et la croissance économique. »

-Doug Eyolfson, député de Winnipeg-Ouest, Manitoba

« Les investisseurs recherchent des sites prêts pour la construction et des infrastructures fiables. En mettant dès maintenant sur pied cette base avec nos partenaires gouvernementaux et privés, nous ouvrons de nouvelles possibilités pour l'aviation et les investissements industriels, créons de bons emplois et renforçons la compétitivité du Manitoba dans une économie mondiale qui évolue rapidement. »

-L'honorable Jamie Moses, ministre des Affaires, des Mines, du Commerce et de la Création d'emplois, province du Manitoba

« Nous remercions le gouvernement du Canada et la province du Manitoba pour leur collaboration et leur investissement dans le cadre de cette infrastructure essentielle. Ces terrains représentent l'une des occasions de développement côté piste la plus importante, sur le plan stratégique, au Canada. Cet investissement permet d'effectuer les travaux nécessaires pour les rendre prêts au développement, ce qui positionne Winnipeg et le Manitoba pour attirer de nouvelles entreprises, créer des emplois de grande valeur et renforcer la capacité commerciale et la compétitivité à l'échelle internationale du Canada. »

-Nick Hays, président et directeur général, Administration aéroportuaire de Winnipeg

Faits en bref

Le projet devrait générer des retombées directes de 940 millions de dollars au titre du PIB pendant sa phase de construction et des retombées annuelles récurrentes de 270 millions de dollars une fois terminé. Il devrait également soutenir 1 300 emplois directs.

L'investissement fédéral de 10 millions de dollars a été coordonné par la « Table des projets des Prairies », un forum de collaboration, dirigé par PrairiesCan, qui réunit les ministères fédéraux dans le but de coordonner les décisions en matière d'orientation et d'investissement pour les projets régionaux à forte incidence, comme celui-ci, qui cadrent avec le Partenariat des Prairies.

YWG offre une occasion stratégique aux entreprises axées sur les échanges commerciaux et sur l'exportation dans des secteurs clés qui souhaitent s'installer ou étendre leurs activités dans les Prairies et qui ont besoin d'un accès direct à la piste d'atterrissage.

