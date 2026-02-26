Avis aux médias - Les gouvernements fédéral et provincial annonceront un financement pour renforcer les infrastructures commerciales à l'aéroport international Richardson de Winnipeg English
26 févr, 2026, 14:42 ET
WINNIPEG, MB, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Doug Eyolfson, député de Winnipeg-Ouest (Manitoba), au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, accompagné de l'honorable Jamie Moses, ministre des Entreprises, des Mines, du Commerce et de la Création d'emplois du Manitoba, annoncera un financement visant à appuyer l'expansion des terrains côté piste à l'aéroport international Richardson de Winnipeg.
Date : 27 février 2026
Heure : 13 h 35 (HC)
Endroit : Aéroport international Richardson de Winnipeg
Porte 1 - Niveau des arrivées
1970, avenue Wellington
Winnipeg (Manitoba)
Les médias sont les bienvenus.
Possibilité de photos :
Une séance de photos aura lieu côté piste (à l'extérieur) avant l'annonce. Pour accéder à la séance de photos côté piste,
veuillez confirmer votre présence à [email protected] ou composer le 431-294-9123 avant 10 h le
27 février, et apporter une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement. La navette d'accès au côté piste
partira de la porte 1, niveau des arrivées, à 12 h 55 *.
Vous pourrez stationner votre véhicule gratuitement dans le parc de stationnement de l'aérogare et le parc de
stationnement économique.
Personnes-ressources : Chris Minaker, Directeur, Politique, Planification et Relations extérieures, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 204-430-3272; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781
