WINNIPEG, MB, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Doug Eyolfson, député de Winnipeg-Ouest (Manitoba), au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, accompagné de l'honorable Jamie Moses, ministre des Entreprises, des Mines, du Commerce et de la Création d'emplois du Manitoba, annoncera un financement visant à appuyer l'expansion des terrains côté piste à l'aéroport international Richardson de Winnipeg.

Date : 27 février 2026

Illustration de la province du Manitoba avec un marqueur de localisation indiquant où se trouve Winnipeg, accompagné du texte : « Avis aux médias; Winnipeg, Manitoba ». (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Heure : 13 h 35 (HC)

Endroit : Aéroport international Richardson de Winnipeg

Porte 1 - Niveau des arrivées

1970, avenue Wellington

Winnipeg (Manitoba)

Les médias sont les bienvenus.

Possibilité de photos :



Une séance de photos aura lieu côté piste (à l'extérieur) avant l'annonce. Pour accéder à la séance de photos côté piste,

veuillez confirmer votre présence à [email protected] ou composer le 431-294-9123 avant 10 h le

27 février, et apporter une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement. La navette d'accès au côté piste

partira de la porte 1, niveau des arrivées, à 12 h 55 *.

Vous pourrez stationner votre véhicule gratuitement dans le parc de stationnement de l'aérogare et le parc de

stationnement économique.

*Carte de l'aéroport

