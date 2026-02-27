Avis aux médias - La ministre Olszewski annoncera un soutien fédéral afin d'aider une entreprise de l'Alberta à adopter des technologies d'intelligence artificielle et à être compétitive dans les marchés mondiaux English
27 févr, 2026, 12:10 ET
MEDICINE HAT, AB, le 27 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), annoncera un financement fédéral qui soutiendra la commercialisation des produits novateurs qui se sert de l'intelligence artificielle.
La ministre Olszewski sera en compagnie de la mairesse de la ville de Medicine Hat, Linnsie Clark, et Spencer Fraser, fondateur et directeur général de Landing Zones Canada Inc.
Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.
Date :
Le lundi 2 mars 2026
Heure :
9 h 30 (HR)
Lieu :
Landing Zones Canada Inc.
1209 Trans Canada Way SE
Medicine Hat (Alberta)
SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies
Personnes-ressources : Brennan Bunko, Gestionnaire des communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-338-3690; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781
