MEDICINE HAT, AB, le 27 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), annoncera un financement fédéral qui soutiendra la commercialisation des produits novateurs qui se sert de l'intelligence artificielle.

La ministre Olszewski sera en compagnie de la mairesse de la ville de Medicine Hat, Linnsie Clark, et Spencer Fraser, fondateur et directeur général de Landing Zones Canada Inc.

La ministre Olszewski annoncera un soutien fédéral afin d’aider une entreprise de l’Alberta à adopter des technologies d’intelligence artificielle et à être compétitive dans les marchés mondiaux (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

Le lundi 2 mars 2026

Heure :

9 h 30 (HR)

Lieu :

Landing Zones Canada Inc.

1209 Trans Canada Way SE

Medicine Hat (Alberta)

(Carte)

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Facebook, Instagram, LinkedIn et X

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378 ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Brennan Bunko, Gestionnaire des communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-338-3690; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781