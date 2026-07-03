Les gouvernements du Québec et du Canada soutiennent la construction de logements dans Lanaudière

Les gouvernements du Québec et du Canada soutiennent la construction de logements dans LanaudièreEnglish
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
03 juil, 2026, 15:16 ET
03 juil, 2026, 15:16 ET
SAINT-ADÈLE, QC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada, ont annoncé des investissements combinés de plus de 15 M$ ayant permis de construire 46 logements abordables, à travers deux projets, dans la région de Lanaudière. Ces ensembles résidentiels contribueront à offrir des milieux de vie inclusifs et accessibles aux personnes autochtones ainsi qu'aux adultes de 18 ans et plus ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.
L'annonce a été faite par Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, et Tim Watchorn, député des Pays-d'en-Haut, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par France-Élaine Duranceau, Ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, Présidente du Conseil du trésor, et Ministre de la Cybersécurité et du Numérique.
Dans l'ensemble des deux projets, le gouvernement du Québec a versé une contribution de plus de 11 M$. Le gouvernement du Canada a accordé, pour sa part, plus de 4,1 M$ par l'entremise de la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).
Pour bâtir un secteur de l'habitation solide au pays, une collaboration ciblée de tous les ordres de gouvernements et des administrations municipales sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privés et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalée depuis des générations. Ces investissements permettront aussi d'offrir à la population québécoise et canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.
Citations :
« Nous sommes déterminés à collaborer avec tous les ordres de gouvernement et tous les secteurs pour offrir un soutien en matière de logement à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Ce projet permettra de créer rapidement des logements pour certaines des personnes les plus vulnérables de Lanaudière, dont les besoins sont urgents. Notre gouvernement est fier de faire partie des partenaires qui rendent ce développement possible. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique
« Le projet d'habitation à Sainte-Adèle répond directement aux besoins de notre communauté. Bien avant le début du chantier, nous avons suivi avec attention l'ensemble des étapes menant à la réalisation de cette initiative portée par des citoyens engagés de notre région. L'annonce financière est une excellente nouvelle qui confirme l'importance de ce projet et qui montre la pertinence de travailler tous ensemble pour faire arriver les choses aux bénéfices des citoyens. » - France-Élaine Duranceau, Ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, Présidente du Conseil du trésor, et Ministre de la Cybersécurité et du Numérique
« Notre gouvernement est déterminé à offrir des solutions en matière de logement aux gens de Lanaudière et partout au pays. Le soutien à ces projets est un exemple concret de notre engagement. Je suis fier de notre participation à ces projets et de la différence concrète qu'ils feront pour les membres de cette communauté. » - Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières
« Les projets que nous annonçons aujourd'hui feront une réelle différence pour les gens d'ici, dans les Laurentides et Lanaudière. Chaque projet comme ceux-ci nous rapproche du pays que nous voulons bâtir - un pays où tout le monde a accès à un chez-soi sûr et abordable. » - Tim Watchorn, député des Pays-d'en-Haut
« Viv'en logis nous démontre qu'en unissant leurs forces, les différents paliers gouvernementaux et les acteurs du milieu communautaire peuvent réaliser de grandes choses. Viv'en logis aura un impact substantiel dans la vie de gens vivant avec un handicap et nous sommes sincèrement reconnaissants de cette belle collaboration. » -- Louise Bertrand, présidente de l'organisme Viv'en logis
« « Nous remercions sincèrement l'ensemble de nos partenaires gouvernementaux pour leur soutien financier et leur confiance. Leur engagement démontre qu'en travaillant ensemble, il est possible de faire avancer concrètement le chemin de la réconciliation et de réaliser des projets innovants et audacieux qui répondent aux véritables besoins de notre communauté. Ce projet de logements de transition vise à offrir un milieu de vie sécuritaire, abordable et culturellement sécurisant, connecté à l'ensemble des services du CAAL, afin de favoriser le mieux-être, l'autonomie et l'épanouissement.» - Jennifer Brazeau, Directrice Générale, Centre d'amitié autochtone de Lanaudière (CAAL)
Faits en bref :
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Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.
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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Sources : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]
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