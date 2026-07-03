Les gouvernements du Québec et du Canada soutiennent la construction de logements dans Lanaudière

SAINT-ADÈLE, QC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada, ont annoncé des investissements combinés de plus de 15 M$ ayant permis de construire 46 logements abordables, à travers deux projets, dans la région de Lanaudière. Ces ensembles résidentiels contribueront à offrir des milieux de vie inclusifs et accessibles aux personnes autochtones ainsi qu'aux adultes de 18 ans et plus ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.

L'annonce a été faite par Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, et Tim Watchorn, député des Pays-d'en-Haut, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par France-Élaine Duranceau, Ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, Présidente du Conseil du trésor, et Ministre de la Cybersécurité et du Numérique.

Dans l'ensemble des deux projets, le gouvernement du Québec a versé une contribution de plus de 11 M$. Le gouvernement du Canada a accordé, pour sa part, plus de 4,1 M$ par l'entremise de la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

VIV'en LOGIS : 20 logements pour personnes avec un trouble du spectre de l'autisme et/ou une légère déficience intellectuelle ayant un faible revenu. 5,7 M$ du gouvernement du Québec (annoncé le 8 juillet, 2025); 115 000 $ du gouvernement fédéral, par l'entremise de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL); 450 000 $ de la Ville de Sainte-Adèle; Tous les ménages admissibles auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution à leur loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Sainte-Adèle.

Centre d'amitié autochtone de Lanaudière (CAAL) : 26 logements pour personnes autochtones. 5,2 M$ du gouvernement du Québec; Un peu plus de 4 M$ du gouvernement fédéral, par l'entremise de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL); 75 000 $ de dollars de la Ville de Saint-Charles-Borromée. Tous les ménages admissibles auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution à leur loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Saint-Charles-Borromée.

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Pour bâtir un secteur de l'habitation solide au pays, une collaboration ciblée de tous les ordres de gouvernements et des administrations municipales sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privés et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalée depuis des générations. Ces investissements permettront aussi d'offrir à la population québécoise et canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Citations :

« Nous sommes déterminés à collaborer avec tous les ordres de gouvernement et tous les secteurs pour offrir un soutien en matière de logement à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Ce projet permettra de créer rapidement des logements pour certaines des personnes les plus vulnérables de Lanaudière, dont les besoins sont urgents. Notre gouvernement est fier de faire partie des partenaires qui rendent ce développement possible. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le projet d'habitation à Sainte-Adèle répond directement aux besoins de notre communauté. Bien avant le début du chantier, nous avons suivi avec attention l'ensemble des étapes menant à la réalisation de cette initiative portée par des citoyens engagés de notre région. L'annonce financière est une excellente nouvelle qui confirme l'importance de ce projet et qui montre la pertinence de travailler tous ensemble pour faire arriver les choses aux bénéfices des citoyens. » - France-Élaine Duranceau, Ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, Présidente du Conseil du trésor, et Ministre de la Cybersécurité et du Numérique

« Notre gouvernement est déterminé à offrir des solutions en matière de logement aux gens de Lanaudière et partout au pays. Le soutien à ces projets est un exemple concret de notre engagement. Je suis fier de notre participation à ces projets et de la différence concrète qu'ils feront pour les membres de cette communauté. » - Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières

« Les projets que nous annonçons aujourd'hui feront une réelle différence pour les gens d'ici, dans les Laurentides et Lanaudière. Chaque projet comme ceux-ci nous rapproche du pays que nous voulons bâtir - un pays où tout le monde a accès à un chez-soi sûr et abordable. » - Tim Watchorn, député des Pays-d'en-Haut

« Viv'en logis nous démontre qu'en unissant leurs forces, les différents paliers gouvernementaux et les acteurs du milieu communautaire peuvent réaliser de grandes choses. Viv'en logis aura un impact substantiel dans la vie de gens vivant avec un handicap et nous sommes sincèrement reconnaissants de cette belle collaboration. » -- Louise Bertrand, présidente de l'organisme Viv'en logis

« « Nous remercions sincèrement l'ensemble de nos partenaires gouvernementaux pour leur soutien financier et leur confiance. Leur engagement démontre qu'en travaillant ensemble, il est possible de faire avancer concrètement le chemin de la réconciliation et de réaliser des projets innovants et audacieux qui répondent aux véritables besoins de notre communauté. Ce projet de logements de transition vise à offrir un milieu de vie sécuritaire, abordable et culturellement sécurisant, connecté à l'ensemble des services du CAAL, afin de favoriser le mieux-être, l'autonomie et l'épanouissement.» - Jennifer Brazeau, Directrice Générale, Centre d'amitié autochtone de Lanaudière (CAAL)

Faits en bref :

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le fondement du système de logement du Canada. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et fonctionnel qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Sources : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]