AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À SAINTE-ADÈLE

SAINTE-ADÈLE, QC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, à Tim Watchorn, député des Pays-d'en-Haut, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à France-Élaine Duranceau, Ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, Présidente du Conseil du trésor, et Ministre de la Cybersécurité et du Numérique, pour une annonce en matière de logement.

Date : 3 juillet 2026 Heure : 13 h30 HE Lieu : 180 Rue Lesage Sainte-Adèle, Québec J8B 2R4

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]