/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À SAINTE-ADÈLE/

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Nouvelles fournies par

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

03 juil, 2026, 07:00 ET

SAINTE-ADÈLE, QC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, à Tim Watchorn, député des Pays-d'en-Haut, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à France-Élaine Duranceau, Ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, Présidente du Conseil du trésor, et Ministre de la Cybersécurité et du Numérique, pour une annonce en matière de logement.

Date :

3 juillet 2026

 

Heure :

 

13 h30 HE

 

Lieu :

 

180 Rue Lesage

Sainte-Adèle, Québec

J8B 2R4

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

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