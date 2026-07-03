Les gouvernements du Canada et du Québec soutiennent la construction de logements en Abitibi-Témiscamingue

Les gouvernements du Canada et du Québec soutiennent la construction de logements en Abitibi-TémiscamingueEnglish
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
03 juil, 2026, 10:50 ET
03 juil, 2026, 10:50 ET
MALARTIC, QC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Animés par une volonté commune d'augmenter l'offre de logements, les gouvernements du Canada et du Québec ont renforcé leur collaboration en janvier afin d'accélérer la construction résidentielle et de soutenir le développement communautaire. Grâce entre autres à un Protocole d'entente établissant les principes de la collaboration pour le déploiement de Maisons Canada au Québec, dans le respect des priorités et des compétences provinciales, les deux gouvernements livrent maintenant des résultats concrets en s'associant pour soutenir près de 865 nouveaux logements abordables partout dans la province, représentant un investissement total de 200 millions de dollars.
Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé un financement combiné de 44,3 M$ dollars pour aider à construire 242 logements à travers trois projets dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Les projets, situés à Malartic, à La Sarre, et à Val-d'Or, visent à répondre aux besoins locatifs des populations les plus vulnérables de la région.
L'annonce a été faite par l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones et députée fédéral d'Abitibi--Baie-James--Nunavik--Eeyou, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation, Martin Ferron, maire de Malartic, Serge Allard, maire de Val d'Or, et Yves Dubé, maire de La Sarre. L'annonce a eu lieu sur le site du projet Accès Patrimmo, à Malartic.
Les gouvernements du Canada et du Québec ont fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements et à renforcer l'économie canadienne en même temps.
Citations :
« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à renforcer leurs capacités à élaborer des solutions locales aux besoins en matière de logement et à l'itinérance. Cet ensemble résidentiel offrira plus de logements sûrs et abordables à certains des résidents les plus vulnérables d'Abitibi-Témiscamingue. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui sert tout le monde. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique
« Notre gouvernement travaille sur tous les fronts pour augmenter l'offre de logement dans toutes les régions du Québec. Nous tenons à ce que l'accélération de la construction de logements sociaux et abordables sur notre territoire se poursuive. L'annonce d'aujourd'hui prouve que nous sommes capables de faire preuve d'agilité et de diligence pour donner suite à des projets Je suis très fière de notre capacité à déployer rapidement les investissements sur le terrain pour le bénéfice des ménages québécois. »
- Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation
« Un logement, c'est bien plus qu'un toit. C'est un endroit où l'on peut élever une famille, vieillir dans la dignité et bâtir son avenir. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront à davantage de personnes de la région de trouver un logement sûr et abordable, tout en répondant à des besoins bien réels dans nos communautés. Je suis fière de travailler avec les autres ordres de gouvernement pour faire avancer des projets qui améliorent concrètement la vie des gens d'ici. » - L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones et députée fédéral d'Abitibi--Baie-James--Nunavik--Eeyou
« Nous annonçons aujourd'hui que 242 logements abordables s'ajouteront à l'offre déjà disponible dans notre région. C'est un pas significatif pour améliorer les conditions de logements chez nous et créer des milieux de vie de qualité, sécuritaires et répondant aux besoins des ménages de la région. Je félicite les organismes à la base de ces projets, ainsi que nos partenaires. Je me réjouis également de l'engagement de notre gouvernement pour accélérer la construction de logements abordables. »
Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et aux Moyennes Entreprises et député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue
« La construction de 108 unités de logement abordable à Malartic représente une avancée majeure pour notre communauté. Au-delà des bâtiments, ce projet permettra à des familles, à des aînés et à des citoyens de notre milieu d'avoir accès à des logements de qualité, adaptés à leurs besoins et offerts à un coût accessible. La réalisation d'un projet d'une telle ampleur démontre ce qui est possible lorsque les partenaires unissent leurs efforts autour d'un objectif commun. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, pour leurs soutiens financiers ainsi qu'à Accès Patrimmo pour la démarche auprès des deux ordres de gouvernement ainsi que toutes les personnes et organisations qui ont contribué à faire de cette initiative une réussite. La Ville de Malartic est fière d'avoir participé à cette démarche qui contribue directement à la vitalité, à l'attractivité et au développement durable de notre communauté. » -- Martin Ferron, maire de Malartic
« Je suis très heureux de participer à cette annonce aux côtés de la ville de Malartic. L'accès au logement est l'un des plus grands défis auxquels nos communautés font face. Pour un conseil municipal, il n'y a rien de plus concret que de voir des logements sortir de terre. Chaque nouvelle unité contribue entre autres à accueillir de nouvelles familles, soutenir nos travailleurs et renforcer l'attractivité de notre ville. Cette annonce démontre qu'en travaillant ensemble, les municipalités, les gouvernements et les organismes du milieu peuvent contribuer à offrir des logements abordables et de qualité à la population. » - Serge Allard, maire de Val-d'Or
« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante pour notre région. Elle témoigne du chemin parcouru, mais surtout de tout ce qu'il reste à accomplir pour répondre aux besoins de notre population. Notre engagement demeure entier : continuer de travailler aux côtés de nos partenaires afin de bâtir davantage de logements abordables. Tant qu'une famille, un aîné ou un travailleur peinera à se loger, notre mission se poursuivra. » - Lily-Katryne Comtois, Directrice d'Accès Patrimmo
Faits en bref :
Renseignements supplémentaires :
À propos de la Société d'habitation du Québec
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, 367 867-7770, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]
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