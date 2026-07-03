Les gouvernements du Canada et du Québec soutiennent la construction de logements en Abitibi-Témiscamingue

MALARTIC, QC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Animés par une volonté commune d'augmenter l'offre de logements, les gouvernements du Canada et du Québec ont renforcé leur collaboration en janvier afin d'accélérer la construction résidentielle et de soutenir le développement communautaire. Grâce entre autres à un Protocole d'entente établissant les principes de la collaboration pour le déploiement de Maisons Canada au Québec, dans le respect des priorités et des compétences provinciales, les deux gouvernements livrent maintenant des résultats concrets en s'associant pour soutenir près de 865 nouveaux logements abordables partout dans la province, représentant un investissement total de 200 millions de dollars.

Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé un financement combiné de 44,3 M$ dollars pour aider à construire 242 logements à travers trois projets dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Les projets, situés à Malartic, à La Sarre, et à Val-d'Or, visent à répondre aux besoins locatifs des populations les plus vulnérables de la région.

Projet Accès Patrimmo à Malartic : Sélectionné dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec; Coût du projet estimé à 35,5 M$ (soutien conditionnel de 10,26 M$ de Maisons Canada); 108 logements prévus pour familles, personnes seules ou âgées.

Projet Accès Patrimmo sur la rue Giguère à Val-d'Or 110 logements pour familles, personnes seules ou âgées autonomes 24,51 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA); 10 millions de dollars de la Société d'habitation du Québec; Ville : Crédit de taxes pour 50 ans; 1,10 millions de dollars de la part d'Accès Patrimmo.

Pavillon Lasarrois 24 logements pour familles et personnes seules 1,63 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA); 5,44, millions de dollars du gouvernement du Québec; 1,75 millions de dollars de la Ville de La Sarre;



L'annonce a été faite par l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones et députée fédéral d'Abitibi--Baie-James--Nunavik--Eeyou, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation, Martin Ferron, maire de Malartic, Serge Allard, maire de Val d'Or, et Yves Dubé, maire de La Sarre. L'annonce a eu lieu sur le site du projet Accès Patrimmo, à Malartic.

Les gouvernements du Canada et du Québec ont fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements et à renforcer l'économie canadienne en même temps.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à renforcer leurs capacités à élaborer des solutions locales aux besoins en matière de logement et à l'itinérance. Cet ensemble résidentiel offrira plus de logements sûrs et abordables à certains des résidents les plus vulnérables d'Abitibi-Témiscamingue. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui sert tout le monde. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement travaille sur tous les fronts pour augmenter l'offre de logement dans toutes les régions du Québec. Nous tenons à ce que l'accélération de la construction de logements sociaux et abordables sur notre territoire se poursuive. L'annonce d'aujourd'hui prouve que nous sommes capables de faire preuve d'agilité et de diligence pour donner suite à des projets Je suis très fière de notre capacité à déployer rapidement les investissements sur le terrain pour le bénéfice des ménages québécois. »

- Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Un logement, c'est bien plus qu'un toit. C'est un endroit où l'on peut élever une famille, vieillir dans la dignité et bâtir son avenir. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront à davantage de personnes de la région de trouver un logement sûr et abordable, tout en répondant à des besoins bien réels dans nos communautés. Je suis fière de travailler avec les autres ordres de gouvernement pour faire avancer des projets qui améliorent concrètement la vie des gens d'ici. » - L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones et députée fédéral d'Abitibi--Baie-James--Nunavik--Eeyou

« Nous annonçons aujourd'hui que 242 logements abordables s'ajouteront à l'offre déjà disponible dans notre région. C'est un pas significatif pour améliorer les conditions de logements chez nous et créer des milieux de vie de qualité, sécuritaires et répondant aux besoins des ménages de la région. Je félicite les organismes à la base de ces projets, ainsi que nos partenaires. Je me réjouis également de l'engagement de notre gouvernement pour accélérer la construction de logements abordables. »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et aux Moyennes Entreprises et député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

« La construction de 108 unités de logement abordable à Malartic représente une avancée majeure pour notre communauté. Au-delà des bâtiments, ce projet permettra à des familles, à des aînés et à des citoyens de notre milieu d'avoir accès à des logements de qualité, adaptés à leurs besoins et offerts à un coût accessible. La réalisation d'un projet d'une telle ampleur démontre ce qui est possible lorsque les partenaires unissent leurs efforts autour d'un objectif commun. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, pour leurs soutiens financiers ainsi qu'à Accès Patrimmo pour la démarche auprès des deux ordres de gouvernement ainsi que toutes les personnes et organisations qui ont contribué à faire de cette initiative une réussite. La Ville de Malartic est fière d'avoir participé à cette démarche qui contribue directement à la vitalité, à l'attractivité et au développement durable de notre communauté. » -- Martin Ferron, maire de Malartic

« Je suis très heureux de participer à cette annonce aux côtés de la ville de Malartic. L'accès au logement est l'un des plus grands défis auxquels nos communautés font face. Pour un conseil municipal, il n'y a rien de plus concret que de voir des logements sortir de terre. Chaque nouvelle unité contribue entre autres à accueillir de nouvelles familles, soutenir nos travailleurs et renforcer l'attractivité de notre ville. Cette annonce démontre qu'en travaillant ensemble, les municipalités, les gouvernements et les organismes du milieu peuvent contribuer à offrir des logements abordables et de qualité à la population. » - Serge Allard, maire de Val-d'Or

« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante pour notre région. Elle témoigne du chemin parcouru, mais surtout de tout ce qu'il reste à accomplir pour répondre aux besoins de notre population. Notre engagement demeure entier : continuer de travailler aux côtés de nos partenaires afin de bâtir davantage de logements abordables. Tant qu'une famille, un aîné ou un travailleur peinera à se loger, notre mission se poursuivra. » - Lily-Katryne Comtois, Directrice d'Accès Patrimmo

Faits en bref :

Les projets de logements abordables annoncés aujourd'hui seront réalisés dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) de la Société d'habitation du Québec et bénéficieront d'un financement fédéral par Ces projets bénéficient de plusieurs sources de financement des gouvernements du Canada et du Québec. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada qui se consacre au financement et à la construction de logements abordables à grande échelle. En janvier 2026, le Canada et le Québec ont signé un Protocole d'entente visant à établir les principes de la collaboration pour le déploiement de Maisons Canada au Québec. Dans le cadre de cette entente, les deux gouvernements ont créé une Table de collaboration conjointe afin de coordonner le financement, de simplifier les processus d'approbation et d'harmoniser davantage le travail des partenaires fédéraux, provinciaux, municipaux et communautaires.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le fondement du système de logement du Canada. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et fonctionnel qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

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