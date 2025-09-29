Le gouvernement du Canada alloue plus de 13,5 millions de dollars au Yukon pour l'aider à offrir un enseignement en français langue de la minorité et en français langue seconde, du préscolaire aux études postsecondaires.

WHITEHORSE, YT, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont au cœur de l'identité canadienne. Elles nous distinguent, nous unissent et enrichissent notre culture et notre économie d'un océan à l'autre. Leur promotion et leur protection reposent sur l'éducation. Appuyer l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la seconde langue officielle est essentiel pour la communauté yukonaise. Cet appui renforce sa vitalité linguistique et culturelle, favorise le bilinguisme et assure la pérennité du français au Yukon.

Aujourd'hui, Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon, a réitéré l'engagement du gouvernement du Canada envers les communautés francophones en annonçant la signature de l'Entente Canada-Yukon relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle 2024-2025 à 2027-2028. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Cette entente bilatérale découle du Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde entre le gouvernement du Canada et les provinces et les territoires 2024-2025 à 2027-2028.

Dans le cadre de l'Entente Canada-Yukon, un investissement de plus de 13,5 millions de dollars est accordé au Yukon. Cette somme aidera le territoire à offrir un enseignement de qualité en français langue de la minorité et en français langue seconde, du préscolaire aux études postsecondaires. Un investissement du gouvernement du Yukon est aussi prévu pour soutenir les objectifs de l'Entente.

Des ententes bilatérales relatives à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde sont établies depuis plus de 50 ans avec le gouvernement du Yukon. Elles appuient le territoire dans la mise en œuvre d'activités visant l'enseignement de langue française en contexte minoritaire et l'apprentissage de la seconde langue officielle.

Citations

« Le bilinguisme est au cœur de l'identité canadienne et représente une grande source de fierté d'un océan à l'autre. Je suis donc très heureux d'annoncer que notre gouvernement a conclu une entente importante avec le Yukon pour favoriser le bilinguisme dans les écoles et les institutions postsecondaires du territoire. La collaboration entre nos deux gouvernements est importante pour soutenir l'apprentissage du français ainsi que renforcer la vitalité linguistique, culturelle et économique. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Ici au Yukon, le français et l'anglais font partie de notre quotidien et rassemblent notre communauté. Je suis très fier d'annoncer que nous avons conclu une entente importante en éducation avec le gouvernement du Yukon. En appuyant l'apprentissage du français, de la petite enfance jusqu'aux études postsecondaires, nous ouvrons des portes et offrons plus d'occasions aux élèves. Ensemble, nous travaillons à appuyer la croissance et l'avenir de notre territoire. »

- Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon

« Nous remercions le gouvernement du Canada de continuer à investir dans l'éducation en français au Yukon. Ce financement permet aux élèves d'apprendre en français et d'accroître les débouchés pour leur avenir. En travaillant ensemble, nous renforçons l'éducation bilingue et soutenons la vitalité de la communauté francophone, tout en donnant aux jeunes les outils dont ils ont besoin pour réussir. »

- L'honorable Mike Pemberton, premier ministre du Yukon

« Notre gouvernement est fier de renouveler ce partenariat avec le Canada afin de renforcer l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la langue seconde au Yukon. En collaborant étroitement avec le gouvernement du Canada et nos partenaires, nous offrons aux élèves la possibilité d'apprendre en anglais et en français, ce qui favorise le bilinguisme. Non seulement développent-ils leur conscience culturelle, mais cette collaboration leur ouvre aussi des débouchés. »

- L'honorable Jeanie McLean, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la Direction de la condition féminine du Yukon

Les faits en bref

Au Canada, le nombre d'inscriptions dans les écoles de langue française en situation minoritaire a augmenté de 21,5 % de 2005-2006 à 2020-2021 (Statistique Canada, 2022).

La demande aux programmes d'immersion française est en hausse au Canada. Le nombre d'élèves inscrits à ces programmes au primaire et au secondaire est passé à 484 377 élèves en 2020-2021, soit une hausse de 64 % par rapport aux 295 197 élèves inscrits en 2005-2006 (Statistique Canada, 2022).

La contribution financière totale du gouvernement du Canada au gouvernement du Yukon est de 13 500 727 $ sur 4 ans pour l'enseignement du français langue de la minorité et l'enseignement du français langue seconde.

Le 17 février 2025, le gouvernement du Canada a annoncé la signature du Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde 2024-2025 à 2027-2028. Ce protocole prévoit un investissement de plus de 1,4 milliard de dollars sur 4 ans. Il établit les principes de collaboration entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration reconnaît l'importante valeur sociale, économique et culturelle des langues officielles. Il tient également compte de la situation actuelle et future des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada, soit celle des minorités francophones à l'extérieur du Québec et celle des minorités d'expression anglaise au Québec. Le Plan d'action prévoit des investissements de plus de 4,1 milliards de dollars sur 5 ans, soit le plus important financement jamais octroyé par un gouvernement en matière de langues officielles.

Produits connexes

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,4 milliard de dollars pour renforcer l'éducation dans les deux langues officielles partout au Canada

Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : un investissement fédéral historique en langues officielles

Liens connexes

Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde entre le gouvernement du Canada et les provinces et les territoires - 2024-2025 à 2027-2028

SOURCE Patrimoine canadien

