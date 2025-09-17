FARO, YT, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Des améliorations seront apportées aux services d'approvisionnement en eau et de loisirs dans quatre collectivités grâce à un investissement conjoint de plus de 25,6 millions de dollars des gouvernements fédéral et territorial. Le gouvernement du Yukon fournit également des services de gestion de projet.

Des travaux d'amélioration seront effectués aux réseaux d'aqueduc et d'égout de Faro, de Watson Lake et de Haines Junction, et des travaux de reconstruction seront effectués sur les routes visées. Ces projets permettront d'améliorer l'accès à l'eau potable et d'accroître la capacité à gérer les eaux usées.

On construira une nouvelle rampe de mise à l'eau dans le secteur Copper Joe de Burwash Landing afin d'améliorer l'accès au lac pour les citoyens de la Première Nation de Kluane et les visiteurs, ce qui augmentera les possibilités de loisirs et permettra aux membres de la collectivité de mieux profiter du secteur.

Le remplacement de vieilles infrastructures d'aqueduc et d'égout, ainsi que la mise en place de nouvelles infrastructures récréatives sont essentiels pour bâtir des collectivités plus saines, mieux reliées et plus durables.

« Investir dans l'amélioration des services d'approvisionnement en eau à Faro, à Haines Junction et à Watson Lake ainsi que dans l'élargissement de l'accès aux loisirs et des options de loisirs à Burwash Landing permettra d'assurer la viabilité et la connectivité de ces collectivités nordiques. Notre gouvernement est fier de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour améliorer des infrastructures qui permettront de créer des milieux de vie sains et dynamiques dans tout le Yukon. »

Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, et député du Yukon, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique



« Notre gouvernement est déterminé à investir dans des infrastructures essentielles sur tout le territoire afin de contribuer à l'édification de collectivités dynamiques et saines. Ces quatre projets constituent une autre façon de tenir cet engagement. Nous remercions le gouvernement du Canada de continuer à être un partenaire essentiel pour le développement des infrastructures. »

Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités, gouvernement du Yukon



Le gouvernement fédéral investit 19 205 400 $ provenant du volet Infrastructures vertes (VIV), volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VICRN), et volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement de le Yukon s'élève à 6 401 800 $.

. La contribution du gouvernement de le s'élève à 6 401 800 $. Le VIV vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables. En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 30 projets d'infrastructure ont été annoncés au Yukon dans le cadre du volet VIV, avec une contribution fédérale totale de plus de 158 millions de dollars et une contribution territoriale totale de près de 38 millions de dollars.

Le VICRN soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques. En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 20 projets d'infrastructure ont été annoncés au Yukon dans le cadre du volet VICRN, avec une contribution fédérale totale de plus de 153 millions de dollars et une contribution territoriale totale de plus de 43 millions de dollars.

Le VICCR soutient les projets visant à apporter des améliorations ou à effectuer des mises à niveau aux infrastructures culturelles, récréatives ou communautaires. En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 15 projets d'infrastructure ont été annoncés au Yukon dans le cadre du volet [nom du volet], avec une contribution fédérale totale de plus de 65 millions de dollars et une contribution territoriale totale de près de 24 millions de dollars.



