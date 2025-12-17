FARNHAM, QC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Les résidents de Farnham pourront profiter d'un nouveau centre communautaire moderne et accessible où ils pourront recevoir des services essentiels et participer pleinement à la vie sociale de leur région grâce à un investissement de plus de 2,3 millions $ du gouvernement fédéral.

Cette annonce a été faite par Louis Villeneuve, député de Brome--Missisquoi, et Ugo Tanguay, Président du Centre d'Action Bénévole de Farnham.

Le financement annoncé aujourd'hui permettra la rénovation du Centre d'Arts de Farnham afin de le transformer en un centre communautaire moderne et accessible dans lequel le Centre d'action bénévole de Farnham pourra tenir ses activités. Plus précisément, le projet consiste à rénover ce bâtiment sous-utilisé et énergivore, tout en respectant une vision écologique privilégiant la revitalisation d'infrastructures existantes plutôt que l'étalement urbain afin d'en faire un lieu de rencontre et de services pour tous les citoyens et citoyennes. Ces rénovations permettront d'optimiser l'efficacité énergétique du bâtiment et de moderniser ce dernier afin de mieux servir les besoins des habitants de la région.

Ce bâtiment a longtemps été un espace culturel important pour Farnham, mais son état actuel limitait son utilisation. Sa transformation lui offrira maintenant une deuxième vie dans un environnement polyvalent, durable et accessible, favorisant la tenue d'activités sociales, communautaires et intergénérationnelles dans un lieu central et rassembleur.

Citations

« À Farnham, le Centre d'action bénévole fait une différence concrète dans la vie des gens, chaque jour. L'investissement annoncé aujourd'hui, c'est bien plus que des rénovations : c'est un geste fort pour soutenir nos aînés, nos familles, nos bénévoles et tout le tissu social de la communauté. En donnant une nouvelle vie à un bâtiment qui fait partie de l'histoire locale, on crée un espace moderne, inclusif et durable, où les citoyens vont pouvoir se rassembler et recevoir des services essentiels. C'est exactement le genre de projets qui rend nos milieux de vie plus humains, plus solidaires et plus forts. »

Louis Villeneuve, député de Brome--Missisquoi

« On n'est pas en train de bâtir un château, mais un endroit où le monde va être bien servi. Le vieux bâtiment avait fait son temps. Là, il va enfin se remettre à travailler pour vrai. »

Ugo Tanguay, président, Centre d'action bénévole de Farnham

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 311 021 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et le Centre d'action bénévole de Farnham contribue environ à 750 000$ .

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

