WATERLOO, ON, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Le Canada, l'Ontario et la région de Waterloo investissent plus de 291 millions de dollars dans l'amélioration de l'accès au transport en commun, la réduction des émissions et l'amélioration des services et de l'accessibilité pour les navetteurs de la région de Waterloo dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

L'honorable Bardish Chagger, députée de Waterloo, Tim Louis, député de Kitchener--Conestoga, l'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario, l'honorable Mike Harris, député provincial de Kitchener--Conestoga, Jess Dixon, députée provinciale de Kitchener-Sud--Hespeler, Brian Riddell, député provincial de Cambridge, et Karen Redman, présidente régionale de la Municipalité régionale de Waterloo, ont annoncé neuf investissements qui seront effectués à Waterloo.

Une partie des investissements annoncés aujourd'hui servira à construire le pôle central de transport en commun de Kitchener. En donnant accès de manière harmonieuse aux infrastructures de transport actif, au train léger sur rail ION, au réseau GO, au service de VIA Rail, aux autobus interurbains, aux véhicules de tourisme et au réseau de Grand River Transit, cette nouvelle installation constituera une importante plaque tournante qui reliera Kitchener à la grande région de Waterloo et à d'autres secteurs. Le pôle comprendra des équipements modernes et accessibles tels que le Wi-Fi, des systèmes de sécurité de pointe, une esplanade centrale et un raccordement au réseau de sentiers local. Grâce à cet investissement, on modernisera également le terminus d'autobus adjacent, situé à l'angle des rues King et Victoria, en y aménageant quatre quais supplémentaires et un arrêt pour les autobus de transport adapté.

Des fonds sont également alloués à des projets de transport en commun qui amélioreront et soutiendront la mise en place d'options de transport en commun abordables et fiables dans la région de Waterloo. Ces projets comprennent l'achat de 56 autobus hybrides qui remplaceront les autobus diesel mis hors service et l'élargissement du parc de véhicules grâce à l'achat d'un maximum de 70 autobus hybrides supplémentaires. D'autres projets permettront d'améliorer l'accès au transport en commun en soutenant l'amélioration de sentiers et de ponts piétonniers et appuieront les opérations générales de transport en commun en améliorant l'accessibilité, ainsi que le confort et la sécurité des usagers.

Les investissements dans le transport en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, créent de nouveaux emplois dans les secteurs de la fabrication et de la construction, réduisent la pollution et rendent la vie plus abordable. Les investissements annoncés aujourd'hui contribueront à réduire les émissions, à améliorer les déplacements des navetteurs et à relier les gens à leur lieu de travail, à leur domicile et à davantage de destinations. L'achat de nouveaux véhicules hybrides, l'investissement dans des technologies durables, l'amélioration d'arrêts et de voies près des lieux de transport en commun très fréquentés et la mise à jour des systèmes informatiques pour le transport en commun sont essentiels au maintien d'un service de transport en commun sûr, efficace et fiable pour les résidents de la région de Waterloo.

Citations

« Améliorer les réseaux de transport en commun pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'accéder de façon abordable aux emplois et aux logements est essentiel pour que les Canadiens puissent continuer de prospérer dans un avenir carboneutre. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de maintenir l'accès à des services de transport en commun sûrs et fiables, en plus de favoriser le développement d'une collectivité propre et inclusive pour les résidents d'aujourd'hui et de demain. »

L'honorable Bardish Chagger, députée de Waterloo, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Un transport en commun fiable est essentiel pour les familles, les travailleurs et les étudiants de Kitchener--Conestoga. Cet investissement fédéral permettra de renforcer le réseau de Grand River Transit, de favoriser l'achat d'autobus plus propres, ainsi que de faire avancer le projet du pôle central de transport en commun de Kitchener. Ces améliorations contribueront à rendre notre région plus abordable, plus accessible et mieux reliée pour l'avenir. »

Tim Louis, député de Kitchener--Conestoga

« Sous la direction du premier ministre Ford, et dans le cadre de notre plan pour protéger l'Ontario, notre gouvernement investit dans le plus important projet de développement du transport en commun en Amérique du Nord afin de lutter contre la congestion routière, de maintenir les travailleurs au travail et de soutenir la croissance économique. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de ces efforts pour rendre le transport en commun plus rapide et plus facile, tout en soutenant la croissance continue à Kitchener, à Waterloo et partout en Ontario. »

L'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario

« Notre gouvernement est fier de soutenir les infrastructures de transport en commun dont la région de Waterloo a besoin pour poursuivre sa croissance. En investissant dans de nouveaux autobus hybrides, l'amélioration des stations et le pôle central de transport en commun de Kitchener, nous contribuons à accroître la fiabilité, à renforcer notre économie locale et à créer de nouvelles possibilités pour notre collectivité. Il s'agit d'une victoire majeure pour les navetteurs et les familles de toute la région. »

L'honorable Mike Harris, député provincial de Kitchener--Conestoga

« La modernisation et l'amélioration du transport en commun pour les résidents de Kitchener‑Waterloo constituent une grande priorité pour notre gouvernement. Ce financement pour les autobus, les nouveaux sentiers et dispositifs d'éclairage, et bien d'autres améliorations aidera à rendre le transport en commun plus accessible et plus fiable, ce qui est une excellente nouvelle pour cette région en pleine croissance. »

Jess Dixon, députée provinciale de Kitchener-Sud--Hespeler

« La région de Waterloo est en pleine croissance, tout comme les besoins des personnes qui y vivent et y travaillent. En investissant dans des autobus plus propres, des liaisons piétonnes plus sécuritaires et des centres de transport en commun modernes, nous aidons les résidents à se rendre plus efficacement à destination tout en réduisant notre empreinte environnementale. Ces améliorations faciliteront les déplacements quotidiens, renforceront la mobilité locale et soutiendront la prospérité à long terme de notre collectivité. »

Brian Riddell, député provincial de Cambridge

« Ces investissements s'inscrivent dans notre vision de croissance et les priorités stratégiques énoncées dans le plan d'affaires de GRT. En intégrant des autobus hybrides et en améliorant nos abris et stations de transport en commun ainsi que nos voies piétonnes, nous mettons en place un réseau qui met l'accent sur la rapidité, la fréquence, la simplicité et l'expérience client. Ces améliorations visent non seulement à réduire les émissions et à améliorer l'accessibilité, mais aussi à soutenir un plan qui élargit le territoire couvert, relie nos collectivités et facilite une croissance adaptée au climat dans toute la région de Waterloo. »

Karen Redman, présidente de la région de Waterloo

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit plus de 115 millions de dollars dans ces neuf projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 96 millions de dollars et la contribution de la Municipalité régionale de Waterloo s'élève à plus de 80 millions de dollars.

On fournira un important financement permanent au titre du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) afin de répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun.

Entre 2026 et 2036, la région de Waterloo recevra 71 673 460 $ dans le cadre du volet Financement de base du FTCC.

L'Ontario investit près de 70 milliards de dollars dans le plus grand projet de développement du transport en commun en Amérique du Nord.

L'Ontario a conclu un accord de principe avec le CN pour l'achat d'un terrain de 20,9 km dans la subdivision de Halton afin de construire une nouvelle voie ferrée bidirectionnelle sur la ligne Kitchener, une étape clé vers la mise en place d'un service ferroviaire GO bidirectionnel fonctionnant toute la journée entre Kitchener et Toronto.

La région de Waterloo a reçu plus de 13,7 millions de dollars dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence de l'Ontario de 2024-2025. Le programme de la taxe sur l'essence offre aux municipalités de l'Ontario une source stable de financement dédié pouvant être utilisé pour améliorer le service de transport en commun, acheter de nouveaux véhicules et améliorer l'accessibilité.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

