LYTTON, BC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Grâce à un investissement conjoint d'un peu plus de 7,5 millions de dollars des administrations fédérale, provinciale et municipale, on procédera à l'amélioration d'infrastructures afin d'optimiser la collecte et le traitement des eaux usées à Lytton.

Le financement servira à moderniser la station de traitement des eaux usées de Lytton, notamment grâce au remplacement des infrastructures défaillantes et endommagées à la suite de l'incendie de 2021. La station modernisée sera dotée d'un système d'acquisition et de contrôle des données (SCADA), qui facilitera les processus de surveillance et de contrôle. Elle bénéficiera également d'une alimentation électrique de secours et d'un meilleur processus de traitement qui permettra d'accroître la qualité des eaux usées avant leur rejet dans la rivière Fraser.

Bien que la station de traitement des eaux usées ait survécu à l'incendie de 2021, les travaux d'amélioration prévus joueront un rôle clé pour soutenir le rétablissement de Lytton et répondre aux besoins futurs en matière de capacité.

« Un traitement fiable des eaux usées permet aux collectivités de rester en bonne santé. Prendre des mesures dans le cadre de projets comme celui-ci renforce les collectivités et place la résilience au cœur des priorités. Nous sommes déterminés à collaborer avec nos partenaires pour soutenir des initiatives qui aident le village de Lytton à se reconstruire et à bâtir un avenir plus sûr et plus propre. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Cet investissement aidera Lytton à se reconstruire et à devenir une communauté plus saine. Ces améliorations permettront de fournir aux familles des services fiables de traitement des eaux usées et de maintenir la qualité de l'eau pendant de nombreuses années. En investissant dans des infrastructures résilientes, nous aidons la communauté à se relever et à se préparer aux défis futurs. »

L'honorable Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales, province de la Colombie-Britannique

« Le Village de Lytton est reconnaissant envers les gouvernements fédéral et provincial pour ces importants investissements dans les infrastructures. Les travaux d'amélioration qui seront effectués au réseau d'égout et à la station de traitement des eaux usées permettront de réparer et de remplacer les infrastructures endommagées lors de l'incendie de 2021 et aideront le village à répondre aux besoins futurs de la communauté grâce aux travaux de reconstruction. »

Denise O'Connor, mairesse du Village de Lytton

Le gouvernement fédéral investit 3 006 108 $ provenant du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique s'élève à 2 504 839 $ et le Village de Lytton contribue 2 004 323 $.

Ce volet vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 170 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 775 millions de dollars et une contribution provinciale/territoriale totale de plus de 438 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

