AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À MALARTIC

MALARTIC, QC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones et députée fédéral d'Abitibi--Baie-James--Nunavik--Eeyou, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Karine Boivin Roy, Ministre responsable de l'Habitation, à Martin Ferron, maire de Malartic, et à Serge Allard, maire de Val-d'Or, pour une annonce en matière de logement.

Date : 3 juillet 2026 Heure : 10 h 30 HE Lieu : 101 rue des prospecteurs

Malartic, Québec

J0Y 1Z0

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]