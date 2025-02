MONTRÉAL, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Le Québec est en excellente position pour saisir les occasions exceptionnelles issues des secteurs de l'énergie et des ressources naturelles afin de bâtir une économie forte et durable.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, avec la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional du Québec, Mme Christine Fréchette, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec, Mme Maïté Blanchette Vézina, ont annoncé aujourd'hui la mise en place de la Table de collaboration Québec-Canada sur l'énergie et les ressources pour soutenir les initiatives du Québec dans la visée d'une économie forte et durable.

Ce mécanisme de collaboration Québec-Canada vise à discuter des principales priorités économiques du Québec pour la vitalité future des secteurs de l'énergie et des ressources naturelles. Il est essentiel de travailler ensemble pour construire une économie plus résiliente et plus diversifiée.

Au Québec, les secteurs prioritaires comprennent notamment la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques, l'économie circulaire et l'électrification de l'économie. Ces priorités sont cruciales afin d'assurer le développement d'une économie propre. Le développement de ces secteurs soutiendra de l'emploi au Québec, stimulera l'investissement et contribuera à la décarbonation de l'économie québécoise pour assurer un avenir durable pour tous.

Ce mécanisme de collaboration, mis en place afin de soutenir les actions prioritaires identifiées par le Québec, facilitera la mobilisation stratégique des deniers publics et des capitaux privés afin de soutenir une croissance économique durable, et de générer des retombées climatiques positives.

Ensemble, les gouvernements du Canada et du Québec, dans le respect de leurs compétences respectives, favorisent la création de bons emplois et une prospérité durable grâce aux possibilités économiques sans précédent qu'offre l'édification d'un avenir fort et durable.

Citations

« Dans les secteurs de l'énergie et des ressources naturelles, le Québec est déjà un leader économique solide. En harmonisant les aides fédérales et provinciales conformément aux orientations du Québec pour approfondir nos collaborations en matière d'énergie et de ressources naturelles, nous créerons de l'emploi, stimulerons la croissance économique et bâtirons un avenir durable, au profit des Québécois et de l'ensemble des Canadiens. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Plus que jamais, il est important que le Québec et le Canada s'assoient autour d'une même table pour développer de façon durable leurs secteurs de l'énergie et des ressources naturelles dans le respect des priorités et de l'expertise du Québec. C'est essentiel pour réussir la transition énergétique tout en stimulant davantage le développement économique de nos régions. En collaborant pour relever nos défis communs, nous pourrons aller de l'avant et faire du Québec un véritable leader de l'économie verte. »

Christine Fréchette

Ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Dans le contexte actuel, il est d'autant plus important de mettre en place une table de collaboration pour assurer, dans le respect des orientations du Québec en matière de ressources naturelles, un soutien concerté au développement de projets de minéraux critiques et stratégiques. Ces minéraux font partie intégrante de nos stratégies de décarbonation de notre économie. Il est donc primordial de mettre en place ce cadre pour convenir des rôles et responsabilités de chacun, dans le respect des compétences constitutionnelles de nos gouvernements respectifs. Je suis convaincue que cette table sera bénéfique pour faire avancer plus efficacement les projets qui sont nécessaires à l'avenir du Québec. »

Maïté Blanchette Vézina

Ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Liens pertinents

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]; Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]; Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Cell. : 450 204-5158; Ministère des Ressources naturelles et des Forêts, Relations avec les médias, 418 521-3875, [email protected]; Émilie Savard, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, 367 990-8473, [email protected]