Les gouvernements du Canada et du Québec, et la Ville de Montréal soutiennent la construction de logements à Montréal

Les gouvernements du Canada et du Québec, et la Ville de Montréal soutiennent la construction de logements à MontréalEnglish
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
06 juil, 2026, 16:54 ET
06 juil, 2026, 16:54 ET
MONTRÉAL, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, ainsi que la Ville de Montréal, ont annoncé un financement combiné de 37,48 millions de dollars pour la réalisation de quatre projets résidentiels à Montréal, qui permettront la création de 142 logements. Ces initiatives contribueront à répondre aux besoins croissants en matière de logement des populations les plus vulnérables de la ville.
L'annonce a été faite par l'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier--Sainte-Marie, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation, et Caroline Braun, responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal.
Dans l'ensemble des quatre projets, le gouvernement du Québec a versé une contribution de plus de 20,6 M$ par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec. Le gouvernement du Canada a accordé, pour sa part, plus de 6,24 M$ par l'entremise du Fonds pour le Logement Abordable (FLA). La Ville de Montréal, pour sa part, a accordé une contribution de 8,68 M $ à l'ensemble des projets.
Par ailleurs, les investissements gouvernementaux liés au Programme d'habitation abordable Québec dans les projets Saint-Antoine Est et Pavillon du Plateau découlent de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024.
Détails des projets :
Les gouvernements du Canada, du Québec et la Ville de Montréal ont fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements et à renforcer l'économie canadienne en même temps.
Citations :
« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à renforcer leurs capacités à élaborer des solutions locales aux besoins en matière de logement et à l'itinérance. Cet ensemble résidentiel offrira plus de logements sûrs et abordables à certains des résidents les plus vulnérables de Montréal. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui sert tout le monde. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique
« Notre gouvernement travaille sur tous les fronts pour augmenter l'offre de logement dans toutes les régions du Québec. Nous tenons à ce que l'accélération de la construction de logements sociaux et abordables sur notre territoire se poursuive. L'annonce d'aujourd'hui prouve que nous sommes capables de faire preuve d'agilité et de diligence pour donner suite à des projets Je suis très fière de notre capacité à déployer rapidement les investissements sur le terrain pour le bénéfice des ménages québécois. » - Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation
« Les projets que nous annonçons aujourd'hui feront une réelle différence pour les gens d'ici, à Montréal. Chaque projet comme celui-ci nous rapproche du pays que nous voulons bâtir - un pays où tout le monde a accès à un chez-soi sûr et abordable. » - L'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier--Sainte-Marie
« Quelques jours après le 1er juillet, trop de ménages cherchent encore un logement abordable qui répond à leurs besoins. Cette annonce est donc une très bonne nouvelle. À Montréal, la crise du logement est d'abord une question d'abordabilité, et c'est en augmentant l'offre de logements abordables qu'on pourra réellement faire une différence. La Ville de Montréal est heureuse de voir les gouvernements du Québec et du Canada unir leurs efforts pour mettre en place des solutions concrètes qui auront un impact réel dans la vie des Montréalaises et des Montréalais. »
-- Caroline Braun, responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal
« Avec le Projet Saint-Antoine et le Pavillon du Plateau, la Mission Old Brewery est fière de pouvoir élargir sa gamme de solutions adaptées aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Ces investissements nous permettront d'offrir plus d'humanité et de soutien à des personnes à différentes étapes de leur parcours vers la stabilité résidentielle. Ces projets témoignent de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements et les organismes communautaires unissent leurs forces pour briser le cycle de l'itinérance à Montréal. » - James Hughes, président et chef de la direction de la Mission Old Brewery
« L'appui du gouvernement du Canada et de la SCHL, avec celui de la Ville de Montréal, a été un véritable moteur pour la Coopérative d'habitations Les Jardins et la Coopérative d'Habitation de l'Escale. Il nous a permis de réaliser des rénovations majeures qui assurent le maintien de nos actifs et la pérennité de nos immeubles. Préserver des milieux de vie abordables et de qualité dans un secteur historique comme Milton-Parc est essentiel pour maintenir une communauté forte et résiliente. » - Clémence Léveillé, membre de la coopérative d'habitations Les Jardins
Faits en bref :
Renseignements supplémentaires :
À propos de la Société d'habitation du Québec
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Personnes-ressources: Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, 367 867-7770, [email protected]; Justine Lesage, Relations médias au cabinet de la mairesse de Montréal, 263 999-7617, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias: Société d'habitation du Québec, [email protected]
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