Les gouvernements du Canada et du Québec, et la Ville de Montréal soutiennent la construction de logements à Montréal

MONTRÉAL, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, ainsi que la Ville de Montréal, ont annoncé un financement combiné de 37,48 millions de dollars pour la réalisation de quatre projets résidentiels à Montréal, qui permettront la création de 142 logements. Ces initiatives contribueront à répondre aux besoins croissants en matière de logement des populations les plus vulnérables de la ville.

L'annonce a été faite par l'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier--Sainte-Marie, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation, et Caroline Braun, responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Dans l'ensemble des quatre projets, le gouvernement du Québec a versé une contribution de plus de 20,6 M$ par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec. Le gouvernement du Canada a accordé, pour sa part, plus de 6,24 M$ par l'entremise du Fonds pour le Logement Abordable (FLA). La Ville de Montréal, pour sa part, a accordé une contribution de 8,68 M $ à l'ensemble des projets.

Par ailleurs, les investissements gouvernementaux liés au Programme d'habitation abordable Québec dans les projets Saint-Antoine Est et Pavillon du Plateau découlent de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024.

Détails des projets :

Projet Saint Antoine Est : 35 studios destinés pour des personnes en situation d'itinérance; 5,69 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA); 9,89 millions de dollars par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec; 3,96 millions de dollars de la Ville de Montréal.

Projet Pavillon du Plateau 70 chambres destinées pour des personnes en situation d'itinérance; 10,7 millions de dollars par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec. 4,28 millions de dollars de la Ville de Montréal. 600 000 dollars du CIUSS du Centre-sud de l'île de Montréal

Projet Coop Les Jardins 16 logements destinés pour des familles et personnes célibataires; 237 973 dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA); 775 000 dollars de la Caisse d'économie solidaire Desjardins; 112 000 dollars de la Coopérative d'Habitations Desjardins; 144 995 dollars de la Ville de Montréal.

Projet Coopérative d'habitation L'Escale 21 logements destinés pour des familles et personnes célibataires; 313 783 dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA); 475 000 dollars de la Coopérative d'Habitation l'escale de Montréal; 300 000 dollars de la Ville de Montréal.



Les gouvernements du Canada, du Québec et la Ville de Montréal ont fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements et à renforcer l'économie canadienne en même temps.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à renforcer leurs capacités à élaborer des solutions locales aux besoins en matière de logement et à l'itinérance. Cet ensemble résidentiel offrira plus de logements sûrs et abordables à certains des résidents les plus vulnérables de Montréal. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui sert tout le monde. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement travaille sur tous les fronts pour augmenter l'offre de logement dans toutes les régions du Québec. Nous tenons à ce que l'accélération de la construction de logements sociaux et abordables sur notre territoire se poursuive. L'annonce d'aujourd'hui prouve que nous sommes capables de faire preuve d'agilité et de diligence pour donner suite à des projets Je suis très fière de notre capacité à déployer rapidement les investissements sur le terrain pour le bénéfice des ménages québécois. » - Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Les projets que nous annonçons aujourd'hui feront une réelle différence pour les gens d'ici, à Montréal. Chaque projet comme celui-ci nous rapproche du pays que nous voulons bâtir - un pays où tout le monde a accès à un chez-soi sûr et abordable. » - L'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier--Sainte-Marie

« Quelques jours après le 1er juillet, trop de ménages cherchent encore un logement abordable qui répond à leurs besoins. Cette annonce est donc une très bonne nouvelle. À Montréal, la crise du logement est d'abord une question d'abordabilité, et c'est en augmentant l'offre de logements abordables qu'on pourra réellement faire une différence. La Ville de Montréal est heureuse de voir les gouvernements du Québec et du Canada unir leurs efforts pour mettre en place des solutions concrètes qui auront un impact réel dans la vie des Montréalaises et des Montréalais. »

-- Caroline Braun, responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal

« Avec le Projet Saint-Antoine et le Pavillon du Plateau, la Mission Old Brewery est fière de pouvoir élargir sa gamme de solutions adaptées aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Ces investissements nous permettront d'offrir plus d'humanité et de soutien à des personnes à différentes étapes de leur parcours vers la stabilité résidentielle. Ces projets témoignent de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements et les organismes communautaires unissent leurs forces pour briser le cycle de l'itinérance à Montréal. » - James Hughes, président et chef de la direction de la Mission Old Brewery

« L'appui du gouvernement du Canada et de la SCHL, avec celui de la Ville de Montréal, a été un véritable moteur pour la Coopérative d'habitations Les Jardins et la Coopérative d'Habitation de l'Escale. Il nous a permis de réaliser des rénovations majeures qui assurent le maintien de nos actifs et la pérennité de nos immeubles. Préserver des milieux de vie abordables et de qualité dans un secteur historique comme Milton-Parc est essentiel pour maintenir une communauté forte et résiliente. » - Clémence Léveillé, membre de la coopérative d'habitations Les Jardins

Faits en bref :

Les projets de logements abordables annoncés aujourd'hui seront réalisés dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) de la Société d'habitation du Québec et bénéficieront d'un financement fédéral par Ces projets bénéficient de plusieurs sources de financement des gouvernements du Canada et du Québec.

Les investissements gouvernementaux liés au Programme d'habitation abordable Québec dans les projets Saint-Antoine Est et Pavillon du Plateau découlent de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada qui se consacre au financement et à la construction de logements abordables à grande échelle. En janvier 2026, le Canada et le Québec ont signé un Protocole d'entente visant à établir les principes de la collaboration pour le déploiement de Maisons Canada au Québec. Dans le cadre de cette entente, les deux gouvernements ont créé une Table de collaboration conjointe afin de coordonner le financement, de simplifier les processus d'approbation et d'harmoniser davantage le travail des partenaires fédéraux, provinciaux, municipaux et communautaires.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le fondement du système de logement du Canada. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et fonctionnel qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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