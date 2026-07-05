AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DU QUÉBEC FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 5 juill. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier--Sainte-Marie, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation, et à Caroline Braun, responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal, pour une annonce en matière de logement.

Date : 6 juillet 2026 Heure : 14 h HE Lieu : 915 rue Clark Montréal, Québec H2Z 1J2

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected] ; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]