AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DU QUÉBEC FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À MONTRÉAL

AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DU QUÉBEC FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À MONTRÉALEnglish
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
06 juil, 2026, 07:00 ET
06 juil, 2026, 07:00 ET
MONTRÉAL, le 5 juill. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier--Sainte-Marie, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation, et à Caroline Braun, responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal, pour une annonce en matière de logement.
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Date :
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6 juillet 2026
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Heure :
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14 h HE
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Lieu :
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915 rue Clark
Montréal, Québec
H2Z 1J2
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected] ; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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