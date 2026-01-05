Le gouvernement du Canada alloue près de 8,5 millions de dollars au Nunavut pour l'aider à offrir un enseignement en français langue de la minorité et en français langue seconde, du préscolaire aux études postsecondaires.

IQALUIT, NU, le 5 janv. 2026 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont au cœur de l'identité canadienne. Elles nous distinguent, nous unissent et enrichissent notre culture et notre économie d'un océan à l'autre. Leur promotion et leur protection reposent sur l'éducation. Appuyer l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la seconde langue officielle est essentiel pour la communauté du Nunavut. Cet appui renforce sa vitalité linguistique et culturelle, favorise le bilinguisme et assure la pérennité du français au Nunavut.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a réitéré l'engagement du gouvernement du Canada envers les communautés francophones en annonçant la signature de l'Entente Canada-Nunavut relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle 2024-2025 à 2027-2028.

Cette entente bilatérale découle du Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde entre le gouvernement du Canada et les provinces et les territoires 2024-2025 à 2027-2028.

Dans le cadre de l'Entente Canada-Nunavut, un investissement de près de 8,5 millions de dollars est accordé au territoire. Cette somme l'aidera à offrir un enseignement de qualité en français langue de la minorité et en français langue seconde, du préscolaire aux études postsecondaires. Un investissement du gouvernement Nunavut est aussi prévu pour soutenir les objectifs de l'Entente.

Des ententes bilatérales relatives à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde sont établies depuis plusieurs années avec le Nunavut pour l'appuyer dans la mise en œuvre d'activités visant l'enseignement de langue française en contexte minoritaire et l'apprentissage de la seconde langue officielle.

Citations

« Les langues nous façonnent, et leur promotion et protection reposent sur l'éducation. À titre de ministre responsable des Langues officielles, un rôle qui me tient particulièrement à cœur, je suis fier d'annoncer la signature d'une entente Canada-Nunavut renouvelée. Elle renforcera l'apprentissage du français comme langue de la minorité et son enseignement comme langue seconde, et ce, de la petite enfance à l'enseignement postsecondaire. Le travail que nous accomplissons en vue de soutenir la vitalité du français se fait parallèlement aux investissements historiques que nous accordons pour aider les communautés inuit à se réapproprier l'inuktut, à le revitaliser, à le maintenir et à le renforcer. L'inuktut est une langue fondatrice du territoire et une pierre angulaire de l'identité, de la culture et de la vie communautaire des Inuit. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« En tant que ministre de l'Éducation, je suis très heureux d'annoncer que le gouvernement du Nunavut a signé l'Entente Canada-Nunavut relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle 2024-2028. Celle-ci apportera près de 8,5 millions de dollars à notre territoire, un financement essentiel pour que notre ministère de l'Éducation puisse continuer à soutenir et à améliorer la qualité de l'éducation des Franco-Nunavummiuts, ainsi qu'à offrir un enseignement et des programmes dans la langue seconde sur l'ensemble du territoire. Nous travaillons à la mise en œuvre de cette entente quadriennale avec nos partenaires nunavummiuts du secteur de l'éducation. »

- L'honorable David Akeeagok, ministre de l'Éducation, gouvernement du Nunavut

Les faits en bref

Au Canada, le nombre d'inscriptions dans les écoles de langue française en situation minoritaire a augmenté de 21,5 % de 2005-2006 à 2020-2021 (Statistique Canada, 2022).

La demande aux programmes d'immersion française est en hausse au Canada. Le nombre d'élèves inscrits à ces programmes au primaire et au secondaire est passé à 484 377 élèves en 2020-2021, soit une hausse de 64 % par rapport aux 295 197 élèves inscrits en 2005-2006 (Statistique Canada, 2022).

La contribution financière totale du gouvernement du Canada au gouvernement du Nunavut est de 8 499 193 $ sur 4 ans pour l'enseignement en français langue première et l'enseignement de la langue seconde.

Le 17 février 2025, le gouvernement du Canada a annoncé la signature du Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde 2024-2025 à 2027-2028. Ce protocole prévoit un investissement de plus de 1,4 milliard de dollars sur 4 ans. Il établit les principes de collaboration entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration reconnaît l'importante valeur sociale, économique et culturelle des langues officielles. Il tient également compte de la situation actuelle et future des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada, soit celle des minorités francophones à l'extérieur du Québec et celle des minorités d'expression anglaise au Québec. Le Plan d'action prévoit des investissements de 4,1 milliards de dollars sur 5 ans, soit le plus important financement jamais octroyé par un gouvernement en matière de langues officielles.

