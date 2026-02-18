Le ministre Miller réitère l'engagement du Canada à protéger sa souveraineté culturelle à l'ère du numérique auprès de l'UNESCO

Le ministre Miller défend la souveraineté culturelle du Canada à l'ère du numérique et appelle à la coopération internationale lors de la 19e session du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO, à Paris.

PARIS, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Alors que l'environnement numérique évolue à un rythme fulgurant, l'engagement du Canada à protéger et à faire rayonner les talents, les histoires, les artistes et les créateurs canadiens, au cœur de son identité, demeure entier.

Dans le cadre de sa participation à la 19e session du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a réaffirmé l'engagement ferme et soutenu du Canada envers la Convention de 2005, dont il a été l'un des premiers signataires et membres fondateurs.

Le ministre Miller a insisté sur les bouleversements rapides induits par les technologies émergentes, qui transforment la manière dont nous créons, diffusons et consommons la culture partout dans le monde, et il a réitéré les mesures prises au Canada pour protéger la diversité des expressions culturelles. Il a également souligné les immenses occasions d'innovation offertes par ces technologies émergentes pour le secteur culturel, tout en rappelant les défis qu'elles posent aux artistes, aux créateurs et aux industries culturelles.

Le ministre Miller a reconnu le rôle essentiel de la Convention et de l'UNESCO pour faire face à ces transformations numériques. De plus, il a annoncé un financement totalisant 300 000 $ sur 2 ans afin de soutenir la mise en œuvre des recommandations du groupe d'experts pour favoriser le partage des bonnes pratiques et les activités de sensibilisation en matière d'intelligence artificielle et de culture. Ces fonds serviront également à bonifier la contribution du Canada au Fonds international pour la diversité culturelle.

Le ministre Miller a insisté sur l'importance d'agir rapidement et collectivement pour favoriser la découvrabilité des contenus culturels et la rémunération équitable des créateurs en ligne. À cet effet, le Canada accueille avec intérêt l'Étude préliminaire sur la faisabilité des options juridiques pour la mise en œuvre de la Convention dans l'environnement numérique et reconnaît l'option d'un protocole additionnel comme un outil légitime. Le ministre a réitéré l'engagement du Canada à considérer cette option si elle repose sur un consensus entre les pays partenaires.

Le ministre Miller a également prononcé un discours au nom du Groupe des Ambassadeurs francophones auprès de l'UNESCO (GAFU). Puis, il a pris part à un panel de discussion organisé en marge de la session par la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle et la Coalition pour la diversité des expressions culturelles, afin de poursuivre, avec la délégation canadienne, la réflexion sur un protocole additionnel. Pendant ce panel, le ministre a souligné l'importance de consultations approfondies et du rôle central de la société civile.

Le Canada défendra toujours fermement le droit des États de protéger leur culture et la diversité des voix qui forgent l'identité canadienne et reflètent les valeurs du pays. En étroite collaboration avec le Québec, la société civile et les Parties à la Convention, le Canada s'engage à favoriser un environnement numérique au sein duquel s'épanouit la diversité culturelle.

Citations

« Le Canada est un pays fondé sur une diversité culturelle, linguistique, régionale et autochtone exceptionnelle. Dans un monde en profonde transformation, le secteur culturel n'échappe pas à ces changements. Nous continuerons à agir pour que les œuvres des artistes et des créateurs canadiens soient découvrables en ligne, tout en maintenant une voix forte à l'UNESCO, dans le cadre de la Convention, afin que les transformations numériques et les technologies émergentes soient des leviers pour la diversité culturelle mondiale et pour la créativité humaine. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Les faits en bref

Le Canada est l'un des pays membres fondateurs de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en novembre 2005. Cet accord international reconnaît que les produits et services culturels font partie du secteur économique, et qu'ils sont aussi porteurs d'identités, de valeurs et de sens. La Convention favorise également la coopération internationale dans le domaine culturel.

Chargé du suivi des décisions de la Conférence des Parties, le Comité intergouvernemental est le second organe directeur de la Convention de 2005.

La Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle (FICDC) et la Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC) ont tenu un événement parallèle à la 19ᵉ session du Comité intergouvernemental. La FICDC regroupe une trentaine de membres, d'autant de pays, qui représentent des entreprises culturelles et des créateurs rassemblés en coalitions. La CDEC réunit une cinquantaine d'associations, syndicats et sociétés de gestion du milieu culturel québécois et canadien, représentant ainsi plus de 350 000 créateurs et professionnels et plus de 3 000 entreprises.

Le ministre Miller a annoncé l'octroi d'un financement de 300 000 $ à l'UNESCO. Ces fonds seront notamment octroyés au Secrétariat de l'UNESCO pour soutenir la mise en œuvre des recommandations du Groupe de réflexion sur la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique, lesquelles ont été adoptées à la dernière Conférence des Parties en juin 2025. Les fonds serviront à renforcer les activités de coordination et de sensibilisation menées par l'UNESCO en matière d'intelligence artificielle et de culture, ainsi qu'à optimiser la collecte et le partage d'informations et de bonnes pratiques entre les pays. Ils soutiendront également le Fonds international pour la diversité culturelle, qui œuvre à favoriser l'émergence de secteurs culturels dynamiques dans le monde entier.

Le projet de décision des options juridiques pour la mise en œuvre de la Convention dans l'environnement numérique sera présenté à la prochaine Conférence des Parties à la Convention de 2005 de l'UNESCO en mars 2027.

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles