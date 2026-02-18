Le Conseil culturel des peuples autochtones est l'organisation régionale désignée des Premières Nations pour la Colombie-Britannique. Dans le cadre de son mandat, il met en œuvre une stratégie à long terme de revitalisation linguistique, de concert avec les communautés et les organisations autochtones de la province.

OTTAWA, ON, le 18 févr. 2026 /CNW/ - La langue est un fondement de notre culture et de notre identité. Profondément ancrée dans notre histoire et transmise d'une génération à l'autre, la langue façonne l'héritage que nous laissons à ceux et celles qui nous succèdent. C'est pourquoi nous tenons à soutenir les Premières Nations, les Inuit et les Métis dans leurs efforts pour se réapproprier, revitaliser, maintenir et renforcer leurs langues.

La semaine dernière, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, s'est rendu à Victoria afin de rencontrer des représentants du Conseil culturel des peuples autochtones et de visiter des communautés des Premières Nations pour en apprendre plus sur l'important travail accompli en vue de revitaliser les langues autochtones à travers la Colombie-Britannique.

Le ministre Miller s'est rendu à l'école tribale ȽÁU, WELṈEW̱ pour observer des cours d'immersion et de tissage. Il a également rencontré des apprenants de la langue de la Première Nation Songhees, qui élaboraient des programmes d'études. Il a conclu sa visite dans la Nation xwsepsəm (Esquimalt), où il s'est renseigné sur la revitalisation de la langue et a honoré la mémoire de l'aîné Elmer Seniemten George, l'une des dernières personnes à parler couramment le lekwungen/songhees.

Le Conseil culturel des peuples autochtones est l'organisation régionale désignée des Premières Nations pour la Colombie-Britannique. En 2023-2024, le Conseil et le gouvernement du Canada ont signé une entente de 5 ans selon laquelle 131 millions de dollars seraient consacrés à la revitalisation des langues autochtones en Colombie-Britannique.

Ce financement aidera les Premières Nations à se réapproprier et à protéger leurs langues. Il permettra aussi au Conseil de mettre en œuvre une stratégie à long terme pour revitaliser les langues, en partenariat avec les communautés et les organisations des Premières Nations de la province.

Jusqu'à présent, le soutien apporté par les programmes du Conseil culturel des peuples autochtones a aidé davantage de jeunes à s'imprégner de leurs langues grâce à des classes ou à des camps. Il a aussi élargi l'accès aux programmes d'immersion et d'apprentissage sous forme de mentorat, à la documentation linguistique et aux plans linguistiques communautaires stratégiques à long terme.

Citations

« Les langues sont au cœur de notre identité. Nous sommes fiers de soutenir le travail du Conseil culturel des peuples autochtones, qui collabore avec les communautés des Premières Nations de toute la Colombie-Britannique pour se réapproprier, protéger et transmettre leurs langues aux générations futures. Cet investissement témoigne de notre engagement commun à soutenir la revitalisation des langues autochtones, conformément à l'esprit de la Loi sur les langues autochtones. »

-- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Ce fut un honneur de rencontrer le ministre Miller et de lui donner l'occasion de rencontrer des partenaires communautaires, d'être témoin de leur incroyable succès et de constater l'impact des investissements dans la revitalisation de nos langues. Les communautés travaillent d'arrache-pied et obtiennent des résultats. »

-- Tracey Herbert, présidente-directrice générale, Conseil culturel des peuples autochtones

« J'ai été honoré de rencontrer le ministre Miller. Nous lui avons raconté comment notre programme linguistique a grandi, passant de la localisation d'archives audio dans les musées à la création de dictionnaires, de manuels scolaires et de cours communautaires, y compris des classes quotidiennes pour les enfants. Cette aventure de 15 ans a été rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien, distribué par l'entremise du Conseil culturel des peuples autochtones. Notre communauté en est très reconnaissante. »

-- Andrew Cienski, spécialiste en revitalisation linguistique, Nation xwsepsəm (Esquimalt)

« Ce fut très significatif d'accueillir le ministre parmi nous et de lui faire découvrir l'émotion, la passion et le pouvoir réparateur de la revitalisation des langues autochtones dans notre communauté. La langue est à la base de nos programmes communautaires et elle resserre les liens au sein de la communauté quand on l'intègre aux activités de la Première Nation Songhees. Notre équipe des langues a été très fière de présenter notre Lekwungen Sounds Book au ministre et à ses invités. Ce livre signifie que notre langue va de l'avant, qu'elle est vivante, forte et partagée. »

-- Eugene Sam, conseiller; Carmen Dick, coordonnatrice linguistique; Kristely Kelly, responsable du développement des programmes et des ressources, Première Nation Songhees

Les faits en bref

La Loi sur les langues autochtones a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Patrimoine canadien continue de travailler avec des partenaires et organismes autochtones pour la mettre en œuvre.

Les organisations régionales désignées des Premières Nations, comme le Conseil culturel des peuples autochtones, suivent le Modèle de financement des langues des Premières Nations -- Volet des langues autochtones pour mettre en œuvre, dans leurs régions respectives, leur propre stratégie de revitalisation linguistique de concert avec les communautés et les organisations autochtones. Cette approche en matière de répartition du financement respecte le principe enchâssé dans la Loi sur les langues autochtones selon lequel les Premières Nations, les Inuit et les Métis sont les mieux placés pour diriger les efforts en vue de se réapproprier, de revitaliser, de maintenir et de renforcer leurs langues.

Afin de garantir la vitalité des langues autochtones pour les générations à venir et de soutenir la mise en œuvre de la Loi sur les langues autochtones, le Canada a prévu des investissements importants de plus d'un milliard de dollars qui s'étaleront de 2019-2020 à 2028-2029, et de 162,7 millions de dollars chaque année par la suite.

Les Nations Unies ont proclamé que la Décennie internationale des langues autochtones serait célébrée de 2022 à 2032. Tout au long de la Décennie, le Canada reconnaît et célèbre la richesse et la diversité des langues autochtones, et y sensibilise la population. Les principaux objectifs de la Décennie sont d'attirer l'attention sur la situation critique des langues autochtones et sur l'urgence d'agir pour les préserver, les revitaliser et les promouvoir sur les scènes nationale et internationale.

