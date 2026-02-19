La secrétaire parlementaire Madeleine Chenette annoncera l'octroi d'un financement dans Osborne Village, à Winnipeg

WINNIPEG, MB, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Madeleine Chenette, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, annoncera vendredi un investissement dans d'importantes améliorations infrastructurelles qui rehausseront la qualité d'une salle de spectacle à Winnipeg. Elle fera cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le vendredi 20 février 2026

HEURE :

9 h 30

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 17 h, le jeudi 19 février. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

