IQALUIT, NT, le 8 août 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Nunavut ont signé une nouvelle entente de dix ans dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) en vue d'offrir du financement stable, prévisible et à long terme aux collectivités du territoire. Au cours des cinq premières années de l'entente, le Nunavut recevra 94,5 millions de dollars pour répondre aux priorités locales en matière d'infrastructure.

Le renouvellement de cette entente signifie que les infrastructures essentielles qui soutiennent le logement continueront d'être construites, entretenues et développées.

Le FDCC a permis de soutenir d'importants projets d'infrastructure au Nunavut, dont l'agrandissement du réservoir d'Igloolik pour stocker plus d'eau et répondre à la demande croissante, la construction d'un pont à Coral Harbour, l'installation d'un gazon artificiel à l'aréna de Naujaat pour les jeunes et les enfants, ainsi que la rénovation d'un espace communautaire à Resolute Bay pour élargir les programmes de loisirs offerts aux résidents.

Le gouvernement du Nunavut fait également appel aux communautés locales et à l'Association des municipalités du Nunavut (NAM), une organisation non gouvernementale territoriale, pour recueillir des commentaires sur la distribution du financement du FDCC.

Citations

« Grâce à cette entente, les collectivités du Nunavut auront la possibilité d'investir dans des projets d'infrastructure stratégiques qui contribuent à répondre aux priorités locales. Ce financement sera essentiel pour bâtir des collectivités abordables et inclusives où les résidents peuvent vivre, travailler et élever leur famille. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cette entente prévoit un financement stable et souple pour favoriser le bien-être des Nunavummiut grâce à la réalisation de projets d'infrastructure essentiels dirigés par les communautés. Ce soutien souligne l'importance de la collaboration, de la transparence et d'une prise de décision éclairée en matière d'investissements. »

L'honorable David Joanasie, ministre des Services communautaires et gouvernementaux, gouvernement du Nunavut

Faits en bref

En 2024‑2025, le Nunavut recevra 18 millions de dollars de financement au titre de l'entente relative au Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) renouvelée.

recevra 18 millions de dollars de financement au titre de l'entente relative au Fonds pour le développement des collectivités du (FDCC) renouvelée. Le gouvernement fédéral renouvelle les ententes relatives au FDCC dans l'ensemble du Canada , et il investira 26,7 milliards de dollars sur les dix prochaines années (2024-2034) afin de soutenir des projets d'infrastructure de base.

, et il investira 26,7 milliards de dollars sur les dix prochaines années (2024-2034) afin de soutenir des projets d'infrastructure de base. Le FDCC constitue une source permanente et indexée de financement qui est versé directement deux fois par année aux provinces et aux territoires qui, à leur tour, transfèrent ces fonds aux administrations locales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure.

Entre 2014 et 2024, le FDCC a permis d'investir plus de 26,2 milliards de dollars dans 19 catégories de projets dans plus de 3 600 collectivités de l'ensemble du pays, entre autres des infrastructures liées au transport en commun, à l'eau et à la gestion des déchets solides, ainsi que des grandes routes, des routes et les ponts.

2024, le FDCC a permis d'investir plus de 26,2 milliards de dollars dans 19 catégories de projets dans plus de 3 600 collectivités de l'ensemble du pays, entre autres des infrastructures liées au transport en commun, à l'eau et à la gestion des déchets solides, ainsi que des grandes routes, des routes et les ponts. Pour avoir accès au financement du FDCC renouvelé, les provinces, les territoires et les municipalités doivent prendre des mesures visant à accroître l'offre de logements au Canada .

