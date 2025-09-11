Le gouvernement du Canada alloue plus de 133 millions de dollars au Nouveau-Brunswick pour aider la province à offrir un enseignement de qualité en français langue de la minorité et en français langue seconde, du préscolaire aux études postsecondaires.

OTTAWA, ON, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont au cœur de l'identité canadienne. Elles nous distinguent, nous unissent et enrichissent notre culture et notre économie d'un bout à l'autre du pays. Leur promotion et leur protection reposent sur l'éducation. Appuyer l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la seconde langue officielle est essentiel pour la communauté acadienne, car cela renforce sa vitalité linguistique et culturelle, favorise le bilinguisme et assure la pérennité du français au Nouveau-Brunswick.

En cette Journée des langues officielles, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, réitère l'engagement du gouvernement du Canada envers les communautés acadienne et francophones du pays et annonce la signature de l'Entente Canada-Nouveau-Brunswick relative à l'enseignement en français langue première et à l'enseignement de la langue seconde de 2024-2025 à 2027-2028.

Cette entente bilatérale découle du Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde entre le gouvernement du Canada et les provinces et les territoires 2024-2025 à 2027-2028.

Dans le cadre de l'Entente Canada-Nouveau-Brunswick, un investissement de plus de 133 millions de dollars est accordé à la communauté néo-brunswickoise. Cette somme aidera la province à offrir un enseignement de qualité en français langue de la minorité et en français langue seconde, du préscolaire aux études postsecondaires. Un investissement du gouvernement du Nouveau-Brunswick est aussi prévu pour soutenir les objectifs de l'Entente.

Des ententes bilatérales relatives à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde sont établies depuis plus de 50 ans avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Elles appuient la province dans la mise en œuvre d'activités visant l'enseignement de langue française en contexte minoritaire et l'apprentissage de la seconde langue officielle.

« Le bilinguisme est au cœur de l'identité canadienne et représente une grande source de fierté d'un bout à l'autre du pays, ce qui me rend très heureux d'annoncer que notre gouvernement a conclu une entente importante avec le Nouveau-Brunswick pour favoriser le bilinguisme dans les écoles et les institutions postsecondaires de la province. La collaboration entre nos deux gouvernements est très importante pour soutenir l'apprentissage du français et ainsi renforcer la vitalité linguistique, culturelle et économique. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le Nouveau-Brunswick est fier de son patrimoine composé de ses deux langues officielles et de ses deux secteurs d'éducation distincts. Cette entente nous permet de continuer à renforcer l'éducation dans la langue de la minorité, ainsi que l'enseignement du français langue seconde, de la petite enfance jusqu'à l'obtention du diplôme d'études secondaires. Cet investissement contribuera à offrir aux personnes apprenantes de toute la province davantage d'occasions d'apprendre, de s'épanouir et de célébrer la richesse de la langue et de la culture francophones. »

- L'honorable Claire Johnson, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, gouvernement du Nouveau-Brunswick

« Le gouvernement du Nouveau-Brunswick est résolu à investir dans les priorités des gens de la province, et l'éducation est un secteur prioritaire. En investissant dans l'éducation, nous jetons les bases d'un avenir meilleur partout au Nouveau-Brunswick et nous sommes fiers de cette collaboration entre nos deux niveaux de gouvernement. Vivre, étudier et travailler dans la langue de son choix consolide la vitalité et la pérennité du bilinguisme au Nouveau-Brunswick. Par l'entremise de cette entente, nos établissements d'enseignement postsecondaire réussissent à jouer un rôle essentiel en dotant notre population étudiante des connaissances et des compétences linguistiques nécessaires pour faire une transition en douceur vers le marché du travail néo-brunswickois. »

- L'honorable Jean-Claude D'Amours, ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail par intérim, gouvernement du Nouveau-Brunswick

Au Canada, le nombre d'inscriptions dans les écoles de langue française en situation minoritaire a augmenté de 21,5 % de 2005-2006 à 2020-2021 (Statistique Canada, 2022).

La demande aux programmes d'immersion française est en hausse au Canada. Le nombre d'élèves inscrits à ces programmes au primaire et au secondaire est passé à 484 377 élèves en 2020-2021, soit une hausse de 64 % par rapport aux 295 197 élèves inscrits en 2005-2006 (Statistique Canada, 2022).

La contribution financière totale du gouvernement du Canada au gouvernement du Nouveau-Brunswick est de 133 551 208 $ sur 4 ans pour l'enseignement en français langue première et l'enseignement de la langue seconde.

Le 17 février 2025, le gouvernement du Canada a annoncé la signature du Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde 2024-2025 à 2027-2028. Ce protocole prévoit un investissement de plus de 1,4 milliard de dollars sur 4 ans. Il établit les principes de collaboration entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration reconnaît l'importante valeur sociale, économique et culturelle des langues officielles. Il tient également compte de la situation actuelle et future des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada, soit celle des minorités francophones à l'extérieur du Québec et celle des minorités d'expression anglaise au Québec. Le Plan d'action prévoit des investissements totalisant plus de 4,1 milliards de dollars sur 5 ans, soit le plus important financement jamais octroyé par un gouvernement en matière de langues officielles.

