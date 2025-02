SAINT JOHN, NB, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Nouveau-Brunswick ont annoncé la signature d'une entente visant à soutenir les personnes sans domicile, dans le cadre de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements (ILIHRC).

Le financement soutiendra la mise en œuvre d'un plan de réponse communautaire aux campements dans le cadre duquel les personnes sans domicile recevront un soutien supplémentaire immédiat. Ce plan est adapté aux besoins propres à Saint John.

Au titre de cette entente, plus de 3,5 millions de dollars de fonds fédéraux sur deux ans seront disponibles à Saint John. Cette somme s'ajoute à celle que le gouvernement fédéral investit dans le cadre des volets de financement régional du programme Vers un chez-soi : La stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, soit un total de plus de 67 millions de dollars de 2019 à 2028 au Nouveau-Brunswick.

Ce financement aidera des particuliers et des familles à obtenir et à conserver un logement grâce à des mesures de soutien adaptées et à une aide à la location à court terme. Les fonds permettront également de fournir des hébergements temporaires et des logements de transition, et contribueront à coordonner l'accès à des services spécialisés, comme des soins médicaux, l'acquisition de compétences de vie pour réduire les risques liés à la location (p. ex. savoir établir un budget et maintenir la propreté, avoir recours à une médiation avec son propriétaire), et du soutien pour respecter ses rendez-vous.

Le fait de disposer d'un logement procure stabilité et sécurité, et constitue la base du bien-être en général. Chacun a le droit d'avoir un logement sécuritaire, peu importe les circonstances qui lui sont propres. Chaque Canadien mérite un endroit sûr et abordable où vivre.

D'autres ententes avec les provinces et les territoires devraient être annoncées dans les semaines à venir.

Citations

« Ce financement est une bouée de sauvetage pour la communauté de Saint John, car il offre espoir et stabilité aux personnes et aux familles qui luttent contre l'itinérance. En fournissant non seulement un logement, mais aussi un soutien essentiel, des compétences de vie et un accès aux soins, nous aidons des gens à reconstruire leur vie. Grâce à des logements temporaires, des services attentionnés et des efforts de prévention, nous leur donnons les outils nécessaires pour surmonter les difficultés et se construire un avenir plus radieux. »

Wayne Long, député de Saint John-Rothesay

« Je suis heureuse de voir qu'une aide supplémentaire est fournie à la ville de Saint John pour soutenir les efforts continus visant à aider les personnes sans abri. Nous avons hâte de voir ces efforts faire une différence positive dans la communauté et sommes fiers de soutenir la ville pour son travail continu et sa vision. »

L'honorable Cindy Miles, ministre du Développement social et ministre responsable de la Société de l'inclusion économique et sociale

« Ce financement est un investissement essentiel dans notre stratégie de logement, qui vise à garantir à chaque habitant l'accès à un logement sûr, stable et abordable. La lutte contre l'itinérance exige des partenariats solides, et nous sommes déterminés à continuer de travailler avec nos partenaires fédéraux et provinciaux pour adapter les mesures de soutien aux besoins particuliers de Saint John. Ensemble, nous nous efforçons de bâtir une collectivité plus forte et mieux connectée, où chacun dispose des outils et du soutien nécessaires pour s'épanouir. »

Donna Noade Reardon, mairesse de la ville de Saint John

Faits en bref

L'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements aidera à réduire le nombre de personnes en situation d'itinérance, en particulier le nombre de personnes qui vivent dans des campements. Elle repose sur la mise en œuvre d'un plan de réponse communautaire aux campements (PRCC) dans chaque collectivité ciblée. Ce plan est mis en œuvre grâce à une approche qui favorise la stabilité du logement et la prestation de services de soutien afin d'assurer la dignité des personnes.

Dans le cadre de l'entente entre le Canada et le Nouveau-Brunswick liée à cette Initiative, plus de 3,5 millions de dollars de financement fédéral seront fournis pour soutenir les activités prévues à Saint John au titre du PRCC.

et le Nouveau-Brunswick liée à cette Initiative, plus de 3,5 millions de dollars de financement fédéral seront pour soutenir les activités prévues à au titre du PRCC. Le financement fédéral fourni au titre de cette entente fait partie d'un engagement de 250 millions de dollars qui figure dans le budget de 2024 et vise à s'attaquer au problème urgent des campements et de l'itinérance hors refuge partout au Canada .

vise à s'attaquer au problème urgent des campements et de l'itinérance hors refuge partout au . L'investissement de 250 millions de dollars du gouvernement fédéral sert d'outil pour coordonner les fonds de contrepartie des gouvernements provinciaux et territoriaux, dans le but de résoudre le problème des campements dans tout le pays.

L'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements s'appuie sur les programmes existants, dont Vers un chez-soi, dans le cadre duquel le gouvernement fédéral investit 5 milliards de dollars sur neuf ans pour lutter contre l'itinérance au Canada .

. Vers un chez-soi : La stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance soutient les objectifs du Plan du Canada sur le logement et de la Stratégie nationale sur le logement, c'est‑à‑dire répondre aux besoins des Canadiens les plus vulnérables et améliorer l'accès à un logement sûr, stable et abordable.

sur le logement et de la Stratégie nationale sur le logement, c'est‑à‑dire répondre aux besoins des Canadiens les plus vulnérables et améliorer l'accès à un logement sûr, stable et abordable. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a aidé près de deux millions de Canadiens à se trouver un logement.

