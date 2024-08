MONCTON, NB, le 7 août 2024 /CNW/ - Avoir accès à des services abordables de garde d'enfants n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada collabore avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour mettre en place, à l'échelle du pays, un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui permettra de réduire les frais dans les services de garde réglementés à 10 $ par jour en moyenne d'ici mars 2026.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, le ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, l'honorable Dominic LeBlanc, et le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau‑Brunswick, l'honorable Bill Hogan, ont annoncé un plan d'action triennal visant à améliorer et à étendre les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle de la province. Le plan d'action aborde les engagements énoncés dans l'Accord entre le Canada et le Nouveau-Brunswick sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, l'Accord entre le Canada et le Nouveau‑Brunswick sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants et la modification à l'Accord entre le Canada et le Nouveau‑Brunswick sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants liée au Fonds d'infrastructure. Il constitue une feuille de route pour renforcer et étendre le secteur de la garde d'enfants dans la province et améliorer l'accès à des services de grande qualité, abordables, souples et inclusifs au profit des familles.

Le plan d'action triennal du Nouveau-Brunswick (2023‑2024 à 2025‑2026) prévoit des dépenses de plus de 426 millions de dollars dans cinq domaines :

Coût abordable

Plus de 295 millions de dollars seront consacrés à réduire à 10 $ par jour en moyenne les frais des services de garde réglementés d'ici le 31 mars 2026. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a déjà réduit les frais de 50 % en moyenne depuis décembre 2022, permettant ainsi aux familles d'économiser jusqu'à 3 600 $ par année, par enfant.

Accès

Plus de 20 millions de dollars seront consacrés à la création de 3 400 places dans des services réglementés d'ici mars 2026. Au Nouveau‑Brunswick, des mesures visant à appuyer la création de 3 400 nouvelles places ont été annoncées, y compris dans les communautés francophones et les collectivités rurales.

Qualité

Plus de 128,5 millions de dollars seront versés sous forme de soutien continu pour appuyer la grille salariale du personnel éducatif de garderie, qui a été mise en œuvre en novembre 2022, et offrir de la formation qui aidera ce personnel à obtenir son certificat de niveau 1.

Inclusion

Plus de 30 millions de dollars seront accordés pour élaborer et mettre en œuvre un cadre global d'inclusion pour les secteurs francophone et anglophone et continuer d'appuyer les mesures d'inclusion pour les membres des communautés diversifiées et vulnérables, incluant les enfants ayant des besoins supplémentaires.

Environ 12,4 millions de dollars seront accordés dans le cadre du Fonds d'infrastructure pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants du gouvernement du Canada afin d'accroître l'accessibilité physique des places dans les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et de favoriser une meilleure inclusion pour les communautés ayant un accès limité aux services, y compris les familles vivant dans les régions rurales et éloignées, les communautés minoritaires de langue officielle, les familles de nouveaux arrivants, les familles à faible revenu et les communautés autochtones.

afin d'accroître l'accessibilité physique des places dans les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et de favoriser une meilleure inclusion pour les communautés ayant un accès limité aux services, y compris les familles vivant dans les régions rurales et éloignées, les communautés minoritaires de langue officielle, les familles de nouveaux arrivants, les familles à faible revenu et les communautés autochtones. Grâce à un montant de plus de 2,7 millions de dollars, les gouvernements du Canada et du Nouveau‑Brunswick collaborent avec les communautés et les organisations autochtones pour déterminer les aspects sur lesquels il faut mettre l'accent et établir un plan pour les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones, qui est appuyé par un processus de coordination dirigé par les Autochtones et axé sur les forces.

Présentation de rapports et administration

Plus de 16 millions de dollars seront consacrés à la mise en œuvre et à la gestion de l'Accord entre le Canada et le Nouveau-Brunswick sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada . Cela comprend le renforcement des capacités dans des domaines précis et l'ajout de ressources supplémentaires au sein du gouvernement du Nouveau‑Brunswick pour appuyer la mise en œuvre d'initiatives et pour améliorer la collecte de données et la reddition de comptes.

La création d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada qui répond aux besoins des familles de toutes les régions du pays est un élément clé du plan du gouvernement du Canada visant à rendre la vie plus abordable pour les familles et à donner aux enfants le meilleur départ possible dans la vie, tout en soutenant la main-d'œuvre et en assurant la croissance de l'économie.

Citations

« Nous sommes à mi-chemin de notre plan visant à faire des services de garde à 10 $ par jour une réalité pour les familles du Nouveau-Brunswick. Nous avons fait des progrès remarquables, mais il reste du travail à faire. Grâce à ce plan d'action, la voie à suivre est clairement établie pour travailler ensemble dans le but de créer de nouvelles places en garderie et réduire les listes d'attente, réduire les coûts pour les familles et soutenir la main-d'œuvre. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« Grâce à ce genre d'investissement, nous faisons en sorte que les Canadiens, plus particulièrement les femmes, au Nouveau-Brunswick et partout au pays n'aient pas à choisir entre faire carrière et avoir des enfants, et qu'ils aient la certitude que leurs enfants bénéficient de services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité. »

- Le ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, l'honorable Dominic LeBlanc

« Nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler en partenariat avec le gouvernement fédéral pendant que nous continuons de bâtir un secteur offrant des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de qualité au Nouveau‑Brunswick. Ce plan d'action appuiera les familles de la province et leurs jeunes enfants tandis que nous prenons des mesures pour offrir des services de garde abordables, inclusifs et de grande qualité à l'échelle de la province. Je suis fier de constater les remarquables progrès marqués au cours des dernières années pour améliorer le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants du Nouveau‑Brunswick. Cela dit, nous savons qu'il reste encore du travail à faire et nous sommes déterminés à continuer d'améliorer l'environnement d'apprentissage pour tous les jeunes apprenants. »

- Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau‑Brunswick, l'honorable Bill Hogan

Faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir, avec les provinces et les territoires, un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada . Tous les fonds combinés, y compris ceux pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans et visent à soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Dans le cadre de l'entente avec le Nouveau-Brunswick, le gouvernement du Canada verse près de 492 millions de dollars sur cinq ans pour améliorer les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementés pour les enfants de moins de six ans dans la province. Cela s'ajoute à des fonds de plus de 48,1 millions de dollars accordés dans le cadre de l'Accord entre le Canada et le Nouveau-Brunswick sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada - 2021 à 2025, qui comprend un investissement unique de près de 9,3 millions de dollars en 2021-2022 à l'appui de la main-d'œuvre du secteur de la petite enfance.

Le 15 mai 2024, les gouvernements du Canada et du Nouveau‑Brunswick ont annoncé que 17,6 millions de dollars de financement fédéral seront alloués à la province sur quatre ans, dont environ 12,4 millions de dollars jusqu'en 2025‑2026, dans le cadre du Fonds d'infrastructure pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Huit provinces et territoires offrent des services d'apprentissage et de garde d'enfants réglementés à un coût moyen de 10 $ par jour ou moins, tandis que les autres ont réduit les frais de 50 % ou plus par comparaison à ce qu'ils étaient en 2019. L'objectif est de donner accès à toutes les familles du Canada à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementés à un coût moyen de 10 $ par jour d'ici mars 2026.

Dans le cadre du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, le gouvernement du Canada vise à créer environ 250 000 nouvelles places en garderie partout au pays d'ici mars 2026 pour offrir à toutes les familles des options de garde d'enfants abordables, peu importe où elles habitent.

Liens connexes

Vers des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à 10 $ par jour

Accord entre le Canada et le Nouveau-Brunswick sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada - 2021 à 2026

