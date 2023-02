Appui concret aux communautés franco-manitobaines : le gouvernement du Canada et l'Université de Saint-Boniface, avec l'appui du gouvernement du Manitoba, annoncent un investissement important pour l'Université de Saint-Boniface

WINNIPEG, MB, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont indissociables du patrimoine du Canada. Avoir le privilège de travailler et d'étudier dans les deux langues officielles est une richesse. Les institutions postsecondaires sont au cœur des communautés francophones en situation minoritaire et sont essentielles à leur vitalité et à leur développement.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, et député de Saint-Boniface−Saint-Vital, a annoncé un appui financier de près de 5,3 millions de dollars à 2 projets de l'Université de Saint-Boniface. Le ministre Vandal a fait cette annonce au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Premier projet : mise en service d'un progiciel pour la gestion des dossiers étudiants

L'Université de Saint-Boniface se dotera d'un progiciel moderne, convivial, sécuritaire et en français pour centraliser ses opérations et toutes ses données pour la gestion des dossiers étudiants, à compter de l'inscription des étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme, y compris l'élaboration d'une stratégie numérique connexe pour l'offre de cours en ligne ou à distance. Le progiciel permettra également aux étudiants d'avoir accès à leur dossier en ligne. Le gouvernement du Canada octroie près de 3 millions de dollars sur 3 ans à ce projet alors que l'Université de Saint-Boniface, appuyé par le gouvernement du Manitoba, y alloue plus de 1,2 million de dollars aussi sur une période de 3 ans.

Deuxième projet : amélioration du positionnement de l'Université de Saint-Boniface

Une somme 800 035 dollars sur 3 ans du gouvernement du Canada et un montant de 324 965 dollars de l'Université de Saint-Boniface, avec l'appui du gouvernement du Manitoba, seront versés sur une période de 3 ans pour que l'établissement augmente sa capacité organisationnelle de recruter des étudiants et modernise ses communications et son image de marque auprès des communautés francophones du Manitoba et des Prairies pour consolider son positionnement et son rayonnement dans l'Ouest canadien. Ce projet comprend, entre autres, le développement et le déploiement d'outils promotionnels modernes, et l'augmentation du nombre d'activités de recrutement.

Ces projets sont financés dans le cadre de l'Entente Canada-Manitoba relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle 2020-2021 à 2022-2023.

« L'annonce d'aujourd'hui cadre parfaitement avec les objectifs de la modernisation de la Loi sur les langues officielles, qui contribuera à la vitalité des communautés francophones. Je suis fière d'annoncer cet important investissement qui permettra de soutenir et d'accroître le nombre d'étudiants postsecondaires voulant poursuivre leurs études en français. Ce financement bénéficiera aux communautés étudiantes francophones du Manitoba et des Prairies pour les générations à venir. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« L'Université de Saint-Boniface est au cœur de notre communauté, et cet investissement lui permettra de mieux soutenir les étudiants et de moderniser son infrastructure informatique. L'USB étant la seule université francophone dans l'Ouest canadien, il est essentiel pour nous de soutenir son important travail qui consiste à offrir aux communautés francophones en situation minoritaire un espace pour travailler et étudier dans leur langue maternelle. »

-- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, et député de Saint-Boniface−Saint-Vital

« Le gouvernement du Manitoba est heureux de continuer à favoriser la croissance et le développement de l'Université de Saint-Boniface, un établissement d'enseignement florissant qui est devenu renommé pour la qualité de son enseignement en français et qui joue un rôle de premier plan dans l'essor de l'éducation, de la langue et de la culture françaises dans notre province et ailleurs. »

-- L'honorable Sarah Guillemard, ministre de l'Éducation postsecondaire et de la Formation

« Notre gouvernement s'est engagé à donner aux jeunes Manitobains accès à une éducation primaire et secondaire en français de qualité, et bon nombre de ces élèves poursuivent leurs études à l'Université de Saint-Boniface. Cet investissement prometteur permettra aux Manitobains d'accéder à des programmes postsecondaires qui assureront la croissance de la culture francophone dynamique de notre province dans les années à venir. »

-- L'honorable Wayne Ewasko, ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance du Manitoba

« Cet investissement tant attendu est essentiel à l'enrichissement de l'expérience étudiante au sein de l'Université de Saint-Boniface et à la modernisation et la pérennité de notre établissement. La transformation numérique en cours permettra entre autres d'améliorer de façon importante nos communications institutionnelles, la gestion de nos données, la livraison de cours en ligne et à distance, de même que la fonctionnalité de notre portail étudiant. Par ricochet, nous anticipons ainsi pouvoir maintenir notre avantage concurrentiel et demeurer à l'avant-garde des transformations qui s'opèrent dans le milieu postsecondaire afin de répondre encore davantage aux enjeux sociaux, économiques, culturels et communautaires de notre temps. Grâce à ces fonds, l'Université de Saint-Boniface, pilier de l'enseignement postsecondaire en français, s'aligne de plus belle en tant que force de changement dont l'empreinte innovante continuera de se faire ressentir dans la communauté francophone manitobaine et au-delà. »

-- Sophie Bouffard, rectrice, Université de Saint-Boniface

L'Université de Saint-Boniface est le plus ancien établissement postsecondaire de l'Ouest canadien et la seule université de langue française au Manitoba .

est le plus ancien établissement postsecondaire de l'Ouest canadien et la seule université de langue française au . L'Université offre une éducation en français depuis 204 ans. Depuis sa fondation, c'est un pivot, un protecteur et un promoteur de la culture d'expression française. Elle accueille aujourd'hui une clientèle étudiante de partout et sa réputation d'excellence dépasse largement le Canada .

. Dans le budget de 2021, on a annoncé un investissement de 121,3 millions de dollars sur 3 ans (de 2021-2022 à 2023-2024) afin de soutenir l'éducation postsecondaire de haute qualité dans la langue de la minorité. Ces nouveaux investissements seront octroyés principalement dans le cadre des mécanismes de collaboration intergouvernementale existants en vue d'aider les provinces et territoires à répondre aux besoins pressants pour aider à stabiliser le secteur d'éducation postsecondaire dans la langue de la minorité.

Cette aide est accordée par l'entremise des Programmes d'appui aux langues officielles, dont l'objectif global est de favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire et de promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne.

Le projet est financé dans le cadre de l'Entente Canada-Manitoba relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle 2020-2021 à 2022-2023.

Le 1er mars 2022, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi bonifié visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada pour adapter la Loi sur les langues officielles à une société en évolution. Ce projet de loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays; à clarifier et à renforcer la partie de la Loi sur les langues officielles concernant la promotion des langues officielles; à appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire; et à en faire plus pour que les francophones en situation minoritaire puissent recevoir une éducation de qualité dans leur langue, de la petite enfance jusqu'au postsecondaire.

