WINNIPEG, MB, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Vivre à l'abri de la violence est un droit fondamental, mais la violence fondée sur le sexe (VFS) continue d'être un obstacle important à l'égalité des genres au Canada. Il s'agit de l'une des violations des droits de la personne les plus répandues, les plus mortelles et les plus profondément enracinées de notre époque, qui affecte les personnes de tous les milieux, de tous les genres et de tous les âges.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et l'honorable Rochelle Squires, ministre des Familles et ministre responsable de l'Égalité des genres du Manitoba, ont annoncé un accord bilatéral historique. Le gouvernement fédéral investira 22,3 millions de dollars sur quatre ans pour appuyer la mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe au Manitoba. Ce plan historique et complet illustre notre engagement envers la prévention de la violence fondée sur le sexe, tout en responsabilisant les communautés par le biais de solutions communautaires. Le plan se concentre sur trois domaines prioritaires : accroître les efforts de prévention, atteindre les populations mal desservies et à risque, et stabiliser le secteur de la violence fondée sur le sexe.

Lancé en novembre 2022 par les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la condition féminine, le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe est un plan décennal qui s'attaque aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe, tout en soutenant les victimes, les survivants et survivantes et leurs familles d'un bout à l'autre du pays. Le Plan d'action national s'appuie sur plus de 1000 recommandations provenant des organismes communautaires, des survivantes et survivants, les spécialistes et les partenaires autochtones.

Cet accord aidera le gouvernement du Manitoba à collaborer avec des partenaires et des organismes de la province pour améliorer les services aux victimes et aux survivants et survivantes de violence fondée sur le sexe, ainsi qu'à leurs familles. Le soutien aux initiatives, aux programmes et aux services de prévention visera à s'attaquer aux causes profondes de la VFS pour stopper la violence avant qu'elle se produise. Les travaux porteront sur la prévention et l'élimination de la VFS au Manitoba, en mettant l'accent sur les populations à risque et mal desservies. Les actions comprendront l'élaboration et la mise en œuvre des approches dirigées par les Autochtones.

Cette annonce est la première d'une série d'accords bilatéraux qui seront signés entre le gouvernement fédéral et chaque province et territoire.

La coordination et la collaboration des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sont essentielles pour prévenir et combattre efficacement la VFS. Les gouvernements provinciaux et territoriaux travailleront dans le cadre de leurs compétences respectives en partenariat avec les survivantes, les partenaires autochtones, la société civile, les prestataires de services de première ligne, les municipalités, le secteur privé et les chercheuses et chercheurs pour mettre en œuvre le Plan d'action national dans leur administration de manière à répondre aux besoins en évolution et aux nouveaux enjeux pour les survivantes et les victimes de VFS.

Citations

« La violence fondée sur le sexe est inacceptable et n'a pas sa place dans notre pays. Elle touche des personnes de toutes origines, de tous sexes, de tous âges et, de manière disproportionnée, des autochtones et des personnes racialisées. Nous savons que la construction d'un pays plus sûr passe par la collaboration - C'est pourquoi je me réjouis de voir que nous sommes parvenus à cet accord historique. L'annonce d'aujourd'hui marque le début de la mise en œuvre concrète du plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, et une étape importante dans la construction d'un Canada qui s'attaque à ce problème insidieux. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« La violence fondée sur le sexe est un problème omniprésent qui touche la population du Canada dans son ensemble. Une intervention coordonnée des provinces et du gouvernement fédéral est essentielle pour mettre véritablement fin à la violence fondée sur le sexe. Le Manitoba reconnaît l'intersection de la violence fondée sur le sexe et des femmes et filles autochtones disparues et assassinées, et s'engage à accorder la priorité aux approches et aux partenariats dirigés par les Autochtones avec les organisations autochtones pour mettre fin à la violence sous toutes ses formes. Nous avons bon espoir que ce financement, qui s'ajoute aux investissements importants que le Manitoba a faits dans des projets liés à la violence fondée sur le sexe, accélèrera la réalisation de progrès et améliorera l'accès aux services pour l'ensemble des Manitobaines et des Manitobains. »

L'honorable Rochelle Squires, ministre des Familles et ministre responsable de l'Égalité des genres du Manitoba

Faits en bref

Depuis 2021, le gouvernement du Canada a engagé 1,14 milliards de dollars afin de faire progresser le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, dont 539,3 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts pour mettre en oeuvre le Plan d'action national.

a engagé 1,14 milliards de dollars afin de faire progresser le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, dont 539,3 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts pour mettre en oeuvre le Plan d'action national. Au Canada , plus de 11 millions de personnes âgées de 15 ans et plus ont été victimes de la violence d'un partenaire intime au moins une fois depuis l'âge de 15 ans.

, plus de 11 millions de personnes âgées de 15 ans et plus ont été victimes de la violence d'un partenaire intime au moins une fois depuis l'âge de 15 ans. En 2009, on a estimé que la violence entre partenaires intimes coûtait 7,4 milliards de dollars par an, et la violence sexuelle, 4,8 milliards de dollars par an. On estime en outre que les entreprises canadiennes perdent des millions en raison de la baisse de productivité et de l'incapacité des personnes à travailler à cause de la VFS.

Le Manitoba enregistre un taux de violence fondée sur le sexe supérieur à la moyenne nationale et, comme dans la plupart des provinces, les taux sont deux fois plus élevés dans les zones rurales que dans les villes, principalement en raison d'un manque de ressources financières et humaines. La violence touche également de façon disproportionnée les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones. En 2020, le nombre d'appels aux lignes téléphoniques d'urgence dans la province a augmenté de 231 %.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Johise Namwira, Attachée de presse et conseillère en gestion des enjeux, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 873-353-0985, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]