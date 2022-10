Les gouvernements du Canada et du Manitoba soutiennent l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la seconde langue officielle

WINNIPEG, MB, le 20 oct. 2022 /CNW/ -L'éducation est importante pour assurer l'égalité, la préservation et la promotion des deux langues officielles du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et député de Saint-Boniface-Saint-Vital; M. Jon Reyes, ministre manitobain de l'Enseignement postsecondaire, du Développement des compétences et de l'Immigration; et M. Wayne Ewasko, ministre manitobain de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance; ont annoncé une augmentation de plus de 6,2 millions de dollars sur 2 ans du financement alloué au gouvernement du Manitoba dans le cadre de l'Entente Canada-Manitoba relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle.

Ce financement permettra à la province de travailler avec les conseils scolaires en vue de multiplier les ressources pour les enseignants, et donnera aux conseils scolaires les outils nécessaires afin que les élèves puissent s'épanouir et aient accès à plus d'occasions d'étudier en français.

Grâce à un financement de plus de 108 millions de dollars accordé par le gouvernement du Canada, le Manitoba investira 64 millions de dollars pour soutenir les élèves dans leurs études et dans leur deuxième langue officielle. Cette somme permettra également de répondre aux nouveaux besoins et priorités en matière d'éducation en langue française, de la petite enfance au niveau postsecondaire.

De plus, le gouvernement du Canada allouera plus de 44,7 millions de dollars sur 3 ans pour aider le Manitoba à mettre en œuvre son propre plan d'action en matière d'enseignement dans la langue de la minorité et d'apprentissage de la langue seconde. Ce financement s'inscrit dans le cadre de l'engagement à long terme du gouvernement du Canada à soutenir les projets du Manitoba relatifs à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'apprentissage de la seconde langue officielle.

Les ministres Vandal, Reyes et Ewasko ont fait cette annonce au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Citations

« La dualité linguistique est fondamentale à notre identité canadienne. La coopération entre nos deux gouvernements permettra de renforcer la promotion de l'apprentissage du français au Manitoba, tout en préservant la langue et la culture françaises pour les générations futures. Je suis très heureuse que notre gouvernement participe à ce partenariat pour améliorer et élargir les programmes en français dans les écoles du Manitoba. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« On parle français au Manitoba depuis des centaines d'années. Ce partenariat permettra d'améliorer la qualité de l'enseignement dans la langue de la minorité, en plus d'augmenter le nombre d'élèves qui peuvent fréquenter une école de langue française au Manitoba. Il contribuera également à augmenter le nombre de diplômés du secondaire ayant une connaissance approfondie de leur deuxième langue officielle. Il s'agit d'un autre exemple de nos efforts visant à protéger les droits des minorités linguistiques et d'une excellente nouvelle pour le Manitoba. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et député de Saint-Boniface-Saint-Vital

« L'accès à l'enseignement en français au niveau postsecondaire fait partie d'un continuum de services d'apprentissage qui renforce le tissu linguistique, culturel et social des communautés francophones de notre province. En travaillant en équipe, les gouvernements fédéral et provincial aident à renforcer les communautés francophones de la province en s'assurant que tous les élèves ont des possibilités d'éducation qui répondent à leurs besoins. »

- M. Jon Reyes, ministre manitobain de l'Enseignement postsecondaire, du Développement des compétences et de l'Immigration

« La langue est utilisée pour nouer des liens avec les autres, avec nos cultures et avec le monde qui nous entoure. Il est essentiel de veiller à ce que l'enseignement dans la langue de la minorité soit disponible pour aider les jeunes du Manitoba à apprendre la deuxième langue officielle du Canada. Je suis fier que ce partenariat entre les gouvernements fédéral et provincial continue d'appuyer tous les Manitobains et Manitobaines dans leur apprentissage du français. »

- M. Wayne Ewasko, ministre manitobain de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance

Les faits en bref

Un soutien financier est accordé par l'entremise du volet Éducation dans la langue de la minorité du programme Développement des communautés de langue officielle de Patrimoine canadien et du volet Apprentissage de la langue seconde du programme Mise en valeur des langues officielles.

Ce financement supplémentaire est fourni dans le cadre du budget de 2021 qui prévoyait 165 millions de dollars de 2021-2022 à 2023-2024 pour aider toutes les provinces et tous les territoires à améliorer leurs programmes de français langue seconde, y compris l'immersion française, dans les écoles et les établissements postsecondaires.

Dans le budget de 2021, on annonçait 180,4 millions de dollars sur 3 ans, à partir de 2021-2022, pour aider les élèves à atteindre de plus hauts niveaux de bilinguisme. Ce financement vise à améliorer les programmes d'immersion en français et de français langue seconde dans les écoles et établissements postsecondaires, ainsi qu'à aider les provinces et territoires à répondre à la forte demande de la population étudiante et des parents pour des places dans ces programmes.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 propose un investissement de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds, pour soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme dans tout le pays.

Le 1er mars 2022, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi bonifié visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada en vue d'adapter la Loi sur les langues officielles à une société en évolution. Ce projet de loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays; à clarifier et à renforcer la partie de la Loi sur les langues officielles concernant la promotion des langues officielles; et à appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

En 2019-2020, le gouvernement du Canada a annoncé une enveloppe de 60 millions de dollars sur 4 ans pour augmenter le financement accordé aux provinces et aux territoires en vue d'appuyer l'enseignement dans la langue de la minorité, comme cela était prévu dans le budget de 2019. Ces fonds sont venus bonifier le financement de plus de 235 millions de dollars par année déjà alloués aux provinces et aux territoires dans le cadre du Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde 2019-2020 à 2022-2023 entre le gouvernement du Canada et les provinces et territoires.

