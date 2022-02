Appui concret à la communauté franco-manitobaine : les gouvernements du Canada et du Manitoba annoncent un investissement important

WINNIPEG, MB, le 22 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Nos deux langues officielles font partie intégrante de notre identité canadienne et elles nous procurent un avantage comparatif sur les plans économique, social et culturel. Le gouvernement du Canada a à cœur de s'assurer que tous les Canadiens et Canadiennes peuvent s'instruire dans la langue officielle de leur choix. C'est pourquoi nous soutenons les institutions postsecondaires qui sont essentielles à la vitalité et au développement des communautés francophones du pays.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, accompagnée de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord et député de Saint-Boniface-Saint-Vital, et de Jon Reyes, ministre manitobain de l'Éducation postsecondaire, du Développement des compétences et de l'Immigration, a annoncé l'octroi d'un financement important à deux projets d'infrastructure de l'Université de Saint-Boniface.

Le gouvernement du Canada annonce un investissement de 1,935 million de dollars sur deux ans pour la rénovation et la mise à niveau de deux laboratoires d'enseignement de chimie, du laboratoire de recherche et d'instrumentation et des salles d'entreposage et de préparation du Département des sciences expérimentales de la Faculté des arts et la Faculté des sciences. Le mobilier de ces espaces ainsi qu'une série d'appareils spécialisés indispensables à l'enseignement et à la recherche seront remplacés par de l'équipement moderne.

Le gouvernement du Manitoba soutient le projet dans le cadre de l'entente Canada-Manitoba relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle 2020-2021 à 2022-2023, et l'Université de Saint-Boniface alloue 1,935 million de dollars sur deux ans à ce projet.

De plus, l'Université de Saint-Boniface bénéficiera de locaux attrayants et modernes au pavillon de la Faculté d'éducation grâce à un financement additionnel de 286 631 dollars du gouvernement du Canada et d'un montant équivalent de l'Université de Saint-Boniface soutenu par le gouvernement du Manitoba. La modernisation de ces locaux permettra à l'université d'offrir à ses étudiants une éducation de qualité, en plus d'assurer la vitalité de la culture franco-manitobaine à travers son établissement.

Citations

« Depuis des générations, les francophones de toutes les régions du Canada fréquentent des institutions postsecondaires en français de haute qualité et, plus que jamais, nous sommes engagés à les protéger. En tant que fière Acadienne, je sais à quel point l'Université de Saint-Boniface joue un rôle important pour la vitalité de la communauté franco-manitobaine. Nous continuerons à protéger les institutions qui sont cruciales au dynamisme des communautés de langue officielle en situation minoritaire, d'un bout à l'autre du pays. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Comme député de Saint-Boniface-Saint-Vital et fier Franco-manitobain, je me réjouis de voir le financement octroyé à cette université, qui, depuis sa fondation, est un pivot, un protecteur et un promoteur de la culture d'expression française. Elle accueille une clientèle étudiante en provenance de partout. Cet investissement permettra à l'Université de Saint-Boniface de perpétuer sa réputation d'excellence. »

- L'honorable Dan Vandal, député de Saint-Boniface-Saint-Vital, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« La communauté francophone du Manitoba est forte et dynamique, et l'Université de Saint-Boniface joue un rôle central en assurant l'accès aux études postsecondaires en français. Ce projet permettra à la seule université de langue française de la province de continuer à offrir des possibilités d'études postsecondaires de qualité, en plus de contribuer à la vitalité de la culture franco-manitobaine dans nos communautés. »

- Jon Reyes, ministre manitobain de l'Éducation postsecondaire, du Développement des compétences et de l'Immigration

« L'amélioration des espaces d'apprentissage et de recherche est au cœur de nos stratégies pour mieux répondre aux aspirations de notre communauté universitaire. Cet investissement nous donne les moyens de procéder à une transformation importante et nécessaire qui nous permettra d'offrir notamment un laboratoire de chimie de pointe, de même que des salles de classe interactives et polyvalentes adaptées aux nouvelles tendances pédagogiques et exigences scientifiques, et qui positionnera davantage l'Université de Saint-Boniface comme un environnement postsecondaire de choix pour la francophonie du Manitoba et d'ailleurs. »

- Sophie Bouffard, rectrice, Université de Saint-Boniface

Les faits en bref

L'Université de Saint-Boniface est le plus ancien établissement d'enseignement postsecondaire de l'Ouest canadien et l'unique université de langue française au Manitoba.

Les laboratoires de chimie de l'Université de Saint-Boniface (USB) du Département des sciences expérimentales de la Faculté des arts et la Faculté des sciences, dont la construction originale remonte à 1973, sont utilisés, en moyenne, par plus d'une centaine d'étudiants chaque session.

Le projet de rénovation du pavillon de la Faculté d'éducation permettra à une cohorte de 70 étudiants du baccalauréat en éducation par année de bénéficier de locaux attrayants et modernes afin d'assurer une expérience étudiante positive.

Dans le Budget 2021, le gouvernement du Canada a annoncé de nouveaux investissements de 121,3 millions de dollars sur trois ans dès 2021-2022 pour soutenir un enseignement postsecondaire de haute qualité dans la langue officielle minoritaire partout au Canada.

