PRINCE ALBERT, SK, le 27 mars 2026 /CNW/ - Le contexte commercial mondial change rapidement, ce qui crée une incertitude et des défis pour les travailleurs, les industries et les collectivités d'un bout à l'autre du pays. Ainsi, le gouvernement du Canada doit se concentrer sur ce qu'il peut contrôler : bâtir un pays plus fort et plus résilient. Tous les ordres de gouvernement doivent agir avec détermination afin de protéger les emplois, de renforcer les économies locales et de garantir que les travailleurs peuvent s'adapter aux réalités économiques changeantes.

Les travailleurs dont les emplois ont été directement ou indirectement touchés par les droits de douane imposés à l'échelle mondiale recevront un soutien qui les aidera à s'adapter, à se réorienter et à réussir, à la suite d'un accord de partenariat annoncé aujourd'hui par le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, au nom de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, en compagnie du ministre de l'Immigration et de la Formation professionnelle, ministre responsable des Affaires des Premières Nations, des Métis et du Nord, et ministre responsable de la Commission de la capitale provinciale de la Saskatchewan, l'honorable Eric Schmalz.

Plus précisément, une somme de 15,6 millions de dollars sur trois ans sera investie dans la nouvelle Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Saskatchewan afin de soutenir les travailleurs et les employeurs des industries du bois d'œuvre et de l'acier, ainsi que d'autres secteurs touchés directement et indirectement par les droits de douane. Nous estimons que ce nouveau financement aidera près de 1 800 travailleurs de la Saskatchewan à acquérir de nouvelles compétences et à se tourner vers de nouvelles possibilités sur le marché du travail.

Les mesures de soutien seront offertes par l'intermédiaire du réseau provincial composé de bureaux SaskJobs et de partenaires de formation afin d'offrir une aide en temps voulu aux travailleurs pour qui il pourrait être avantageux de se réorienter ou de recevoir une aide à l'emploi à mesure qu'ils se redirigent vers de nouvelles possibilités. Ces travailleurs comprennent les suivants :

les travailleurs sans emploi qui acquièrent des compétences pour les emplois à forte demande;

les travailleurs dont les employeurs participent à des accords de Travail partagé de l'assurance-emploi afin qu'ils puissent perfectionner leurs compétences ou se réorienter à mesure que ces industries s'adaptent;

les employés qui améliorent leurs compétences et leur résilience au sein d'entreprises ou de chaînes d'approvisionnement directement touchées par les droits de douane et les changements du marché mondial.

La mise en œuvre de l'accord de partenariat tirera parti de programmes et de services nouveaux ou améliorés. Une coordination directe avec les entreprises touchées afin de protéger les emplois offrira aux travailleurs affectés par les droits de douane, y compris ceux qui participent à des accords de Travail partagé de l'assurance emploi, de meilleures possibilités de perfectionnement ou de réorientation professionnelle dans un contexte économique marqué par les changements.

Cette approche témoigne de l'engagement commun des gouvernements du Canada et de la Saskatchewan à soutenir les Canadiens pendant une période d'ajustement économique important, tout en bâtissant une main-d'œuvre solide et confiante, afin que les travailleurs puissent composer avec le contexte mondial incertain et que les industries puissent demeurer concurrentielles sur les marchés internationaux.

Citations

« La main-d'œuvre canadienne est plus forte quand les employeurs et les partenaires de formation travaillent ensemble. À mesure que le commerce mondial se transforme, aucun travailleur ne sera laissé pour compte. Grâce à l'initiative de Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre, nous fournissons les outils et la formation dont les travailleurs ont besoin pour obtenir de bons emplois et continuer de bâtir des collectivités fortes afin que le Canada demeure résilient malgré les défis entraînés par le contexte mondial. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Les travailleurs de la Saskatchewan ne demandent pas la charité : ils veulent une chance équitable. Lorsque des droits de douane injustes frappent durement nos secteurs, ce sont nos travailleurs et nos familles qui en ressentent les effets en premier. Ce financement vise à leur offrir des options, qu'il s'agisse d'acquérir de nouvelles compétences ou de saisir la prochaine opportunité. Le gouvernement du Canada et la province de la Saskatchewan sont derrière eux, et nous allons continuer d'être présents pour les appuyer. »

- Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger

« La Saskatchewan s'est engagée à protéger notre économie malgré l'incertitude entourant le contexte économique mondial. Bien que la diversification des marchés et des relations commerciales de la Saskatchewan ait atténué les répercussions des droits de douane imposés à l'échelle mondiale, nous sommes heureux de nous allier au gouvernement fédéral dans l'adoption d'une approche proactive afin de protéger la Saskatchewan contre les risques pour notre économie, notre marché du travail et nos citoyens. »

- Le ministre de l'Immigration et de la Formation professionnelle de la Saskatchewan, l'honorable Eric Schmalz

Faits en bref

Par l'intermédiaire de la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Saskatchewan, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan fournissent une formation et des services à l'emploi ciblés financés par les cotisations à l'assurance-emploi des travailleurs et des employeurs, ce qui aide les travailleurs à retourner plus rapidement sur le marché du travail.

Le gouvernement du Canada investit aussi 65 millions de dollars chaque année par l'intermédiaire des ententes sur le développement du marché du travail et des ententes sur le développement de la main-d'œuvre en Saskatchewan, qui offrent de la formation et des services à l'emploi à environ 32 000 personnes chaque année, y compris : 11 000 personnes qui ont obtenu un emploi six mois après avoir reçu du soutien; 12 000 jeunes (âgés de 15 à 29 ans); 13 000 travailleurs en milieu de carrière (âgés de 35 à 54 ans); 11 000 travailleurs des métiers spécialisés, y compris 3 000 apprentis.

À l'échelle nationale, l'accord prépare les travailleurs pour qu'ils saisissent de nouvelles possibilités, comme celles qui seront créées dans le cadre d'initiatives nationales, notamment le Bureau des grands projets, Maisons Canada et la Stratégie industrielle de défense.

En février 2026, le taux de chômage de la Saskatchewan s'établissait à 5,6 %, le plus bas parmi les provinces, et beaucoup moins élevé que la moyenne nationale.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

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