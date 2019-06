Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan appuient un nouvel ensemble de logements pour les familles à Prince Albert

PRINCE ALBERT, SK, le 6 juin 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan, ainsi que la River Bank Development Corporation (River Bank), ont inauguré quatre maisons individuelles avec services de soutien destinées à des familles nombreuses de Prince Albert.

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Joe Hargrave, ministre responsable de la Crown Investments Corporation et député provincial de Prince Albert Carlton, au nom de l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), et Brian Howell, gestionnaire de River Bank, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ce projet a pu être réalisé par l'acquisition et la rénovation de quatre maisons individuelles situées dans les quartiers Westview, West Flat et Midtown de Prince Albert. La taille moyenne de ces maisons est de 92,9 m² (1 000 pi²).

« Ensemble, nous pouvons réduire l'itinérance chronique de 50 % d'ici 2027-2028. Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec River Bank, en Saskatchewan, et d'autres partenaires dans les collectivités partout au Canada pour offrir des logements plus stables aux personnes en situation d'itinérance et accroître le soutien aux groupes vulnérables. En plus de stimuler la croissance économique, cela constitue la base de la prospérité, puisque ces familles ont maintenant les outils dont elles ont besoin pour réussir à long terme. » -- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Un logement sûr et abordable est important pour tout le monde, car il a une incidence directe sur tous les aspects de notre vie. Grâce à de tels partenariats, nous continuerons de collaborer pour créer des logements à l'intention des familles de la Saskatchewan. Notre gouvernement est heureux de participer à cet investissement et, surtout, d'aider quatre familles à prospérer. » -- L'honorable Joe Hargrave, ministre responsable de la Crown Investments Corporation et député provincial de Prince Albert Carlton

« River Bank est heureuse de travailler avec les gouvernements fédéral et provincial et avec la Ville de Prince Albert pour produire davantage de logements abordables à Prince Albert. Nous tenons aussi à remercier nos partenaires - Native Coordinating Council Family Services, Family Futures et Kids First - pour le soutien qu'ils offrent à nos locataires. Cette initiative aidera quatre familles à élever leurs enfants et à atteindre leurs objectifs d'emploi, d'éducation et d'amélioration de leurs conditions de vie. » -- Brian Howell, gestionnaire, River Bank Development Corporation

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la Saskatchewan , par l'intermédiaire de la SHC, ont investi conjointement 465 000 $ dans cette initiative aux termes de l'Entente Canada-Saskatchewan concernant l'Investissement dans le logement abordable.

, par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la , par l'intermédiaire de la SHC, ont investi conjointement 465 000 $ dans cette initiative aux termes de l'Entente Canada-Saskatchewan concernant l'Investissement dans le logement abordable. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. Grâce aux nouveaux investissements proposés dans le budget de 2019, la Stratégie nationale sur le logement du Canada deviendra un plan de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui offrira un chez-soi à davantage de Canadiens.

deviendra un plan de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui offrira un chez-soi à davantage de Canadiens. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie provinciale en matière de logement, de la stratégie de réduction de la pauvreté, du plan d'action en matière de santé mentale et de toxicomanie et de la stratégie concernant les personnes handicapées. Les priorités concernent notamment l'accroissement de l'offre de logements, l'amélioration de leur abordabilité, ainsi que le soutien aux personnes seules et aux familles qui éprouvent les plus grands besoins en matière de logement.

River Bank est un organisme sans but lucratif actif à Prince Albert depuis 1998. Il a pour mandat de favoriser le développement social et économique des personnes à faible revenu de Prince Albert . Les services de soutien familial que prodiguent nos partenaires comprennent le développement des compétences parentales, la promotion du sain développement des enfants, les services de santé mentale et de traitement des toxicomanies, un service d'aiguillage pour la garde et l'apprentissage des jeunes enfants, du soutien social ainsi que la résolution de conflits et de problèmes. Au besoin, ces fournisseurs de services peuvent diriger les familles vers d'autres ressources dans leur milieu.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le www.chezsoidabord.ca.

En octobre 2012, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le Saskatchewan Plan for Growth: Vision 2020 and Beyond, qui établit la vision du gouvernement pour la province, dont la population atteindra 1,2 million d'habitants d'ici 2020. Le plan précise les principes, les objectifs et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a investi plus de 790 millions de dollars pour produire ou réparer plus de 16 000 logements dans l'ensemble de la province. Pour en savoir plus, consultez le www.saskatchewan.ca.

