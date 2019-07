Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan appuient la construction d'un ensemble de logements pour les sans-abri à North Battleford

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), Ryan Bater, maire de la Ville de North Battleford, et Jackie Kennedy, directrice générale du BIMFC, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'ensemble, situé au 1132, 98e Rue, est une maison de chambres de style plain-pied comptant 8 chambres (dont 3 sont accessibles) et ayant une superficie d'environ 3 350 pi2 (311,22 m2). L'immeuble comprend des espaces pour les activités sociales, un espace de rangement, une salle à manger et une cuisine, ainsi qu'un espace pour la planification et les rencontres de groupe.

« La Stratégie nationale sur le logement accorde la priorité aux besoins de logement des groupes les plus vulnérables du pays, c'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir investi dans cet ensemble de logements destinés aux personnes en situation d'itinérance à North Battleford. Cette nouvelle maison de huit chambres est plus qu'un simple endroit sûr et abordable où habiter; pour les résidents, c'est la clé d'une vie meilleure. Il y a un lien inhérent entre la dignité et le logement, et je suis fier de soutenir des organisations comme le Battlefords Indian Métis Friendship Centre et l'important travail qu'ils font pour aider à rebâtir des vies et à créer des collectivités plus fortes et plus sûres. » -- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Notre gouvernement est heureux de soutenir cet ensemble de logements, qui améliorera la vie de huit personnes de North Battleford qui sont en situation d'itinérance chronique. L'immeuble que nous inaugurons aujourd'hui représente un pas en avant pour ces huit personnes ainsi que pour la collectivité de North Battleford. De concert avec nos partenaires, nous améliorons concrètement la vie des gens qui éprouvent les besoins les plus criants, en commençant par leur donner accès à un logement sûr, abordable et de qualité en milieu de soutien. » -- L'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« La Ville de North Battleford est heureuse d'être partenaire dans la réalisation de ce nouveau projet de logements abordables. Fournir un logement sécuritaire, abordable et durable comme première étape essentielle pour lutter contre l'itinérance est le genre de pensée transformative qu'il nous faut avoir. Cette initiative deviendra un élément clé d'un continuum de services et de soutiens dont notre région a besoin. » -- Ryan Bater, maire de la Ville de North Battleford

« Le Battlefords Indian Métis Friendship Centre (BIMFC) est fier d'appuyer Haven-4-Eight avec tous les autres partenaires financiers, notre conseil d'administration et le personnel et les constructeurs de ce bel ensemble. Cet endroit donne de l'espoir à ses huit occupants et à notre communauté dans son ensemble qui cherche à briser le cycle de l'itinérance. Nous sommes heureux de pouvoir bâtir notre avenir ensemble et de nous donner réciproquement les moyens de mener une vie plus sûre et plus saine. » -- Jackie Kennedy, directrice générale, Battlefords Indian and Métis Friendship Centre

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la Saskatchewan , par l'intermédiaire de la SHC, ont investi conjointement jusqu'à 580 000 $ pour cet ensemble, en vertu de l'Entente Canada-Saskatchewan concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA) .

a, pour sa part, fourni une somme de 108 000 $ pour l'achat du terrain et les travaux de raccordement aux services publics. Le BIMFC a reçu pour ce projet une subvention de 130 000 $ de la Community Development Corporation des Battlefords Agency Tribal Chiefs. Une tranche supplémentaire de 10 000 $ a été approuvée par la SCHL.

Des services de soutien seront fournis en nature par divers partenaires, notamment les suivants : évaluations de la santé, aiguillage vers des services de santé, aiguillage vers des services de santé mentale pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance et services de soutien connexes, acquisition d'aptitudes à la vie quotidienne, programme de mentorat avec des aînés autochtones et tout autre service de soutien nécessaire.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. L'objectif de la SCHL est que, d'ici 2030, tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour plus de renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

En octobre 2012, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le Saskatchewan Plan for Growth: Vision 2020 and Beyond, qui établit la vision du gouvernement pour la province, dont la population atteindra 1,2 million d'habitants d'ici 2020. Le plan précise les principes, les objectifs et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a investi plus de 790 millions de dollars pour produire ou réparer plus de 16 000 logements dans l'ensemble de la province. Pour en savoir plus, consultez le site www.saskatchewan.ca.

