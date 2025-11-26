GATINEAU, QC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - La secrétaire parlementaire des secrétaires d'État pour le Travail, pour l'Enfance et la Jeunesse, et pour les Aînés et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles (Personnes en situation de handicap), Leslie Church, participera à un événement organisé par Prosper Canada afin d'annoncer du financement qui aidera les Canadiens de tout le pays à accéder à des services d'aide financière.

Un point de presse suivra l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le jeudi 27 novembre Heure : 10 h 15 (HNE) Lieu : ACSA Dorset Park Community Hub 1911, route Kennedy (Unité 105) Toronto (Ontario)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

