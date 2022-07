Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan appuient concrètement deux établissements postsecondaires en Saskatchewan

REGINA, SK, le 29 juill. 2022 /CNW Telbec/ - En vue de soutenir nos communautés de langue officielle en situation minoritaire et d'appuyer la vitalité de la langue française, il est primordial que nous investissions dans le réseau de l'éducation francophone, notamment les institutions postsecondaires. Ces dernières sont essentielles au développement des communautés francophones du pays et elles améliorent la qualité de l'enseignement en français. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan collaborent pour soutenir les institutions postsecondaires fransaskoises.

Afin d'appuyer la construction, la rénovation et le développement d'espaces éducatifs postsecondaires et d'accroître l'offre de programmes qui desservent les communautés de langue officielle en situation minoritaire, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui un financement de 7,1 millions de dollars pour la communauté fransaskoise. La ministre était accompagnée de l'honorable Gordon Wyant, ministre de l'Enseignement supérieur de la Saskatchewan.

Plus précisément, le financement octroyé vise trois projets en lien avec l'éducation postsecondaire en français en Saskatchewan :

D'abord, la stabilisation et la consolidation des programmes postsecondaires francophones à La Cité universitaire francophone de l'Université de Regina et au Collège Mathieu en Saskatchewan. Ce projet vise à accroître l'offre de programmes, de cours et de services ainsi qu'à explorer le développement de programmes et de cours supplémentaires. Ce projet comporte deux volets, soit l'enseignement universitaire et l'enseignement collégial. Le volet universitaire étant assuré par La Cité universitaire francophone, et le volet collégial, par le Collège Mathieu.

Ce projet verra le jour grâce au financement de 3 590 000 dollars que le gouvernement du Canada octroie par l'entremise du budget de 2021 et qui vise à soutenir l'éducation postsecondaire de haute qualité dans la langue de la minorité. Le gouvernement de la Saskatchewan appuie aussi ce projet.

Ensuite, les fonds serviront à la rénovation du pavillon De Mazenod du Collège Mathieu, notamment afin de restaurer des salles de classe, de conférence et une bibliothèque. De plus, des rénovations additionnelles seront apportées à l'édifice, entre autres la réparation des systèmes de drainage, de ventilation, de chauffage et de climatisation. Le gouvernement du Canada octroie une contribution totale de 1 060 000 dollars à ce projet.

Finalement, les deux ordres de gouvernement soutiendront la modernisation des salles de classe, de rencontres et des espaces communautaires à La Cité universitaire francophone de l'Université de Regina.

Ce projet d'infrastructure vise la modernisation des espaces de La Cité universitaire pour offrir un environnement d'enseignement de qualité et répondre à la demande grandissante de la communauté fransaskoise. Les espaces seront renouvelés afin d'accueillir la communauté aux activités culturelles communautaires. Des équipements qui permettront l'enseignement hybride, l'enseignement à distance et des services de traduction simultanée seront installés. Ce projet améliorera l'environnement d'apprentissage de la population étudiante et créera de nouvelles occasions de collaboration avec la communauté francophone grâce à des espaces communautaires plus vastes et plus modernes. À ce projet, le gouvernement du Canada octroie 133 525 dollars. Le gouvernement de la Saskatchewan appuie également ce projet.

Ces trois projets sont financés dans le cadre de l'Entente Canada-Saskatchewan relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde officielle de 2019-2020 à 2022-2023, ce qui est rendu possible principalement grâce aux nouveaux investissements prévus dans le budget de 2021.

Citations

« Je suis ravie d'annoncer aujourd'hui des investissements essentiels à la communauté fransaskoise. Notre financement va au-delà de la rénovation de ces édifices; il vise à renforcer les capacités institutionnelles postsecondaires et à améliorer les services offerts à la communauté francophone de la Saskatchewan. Nos étudiants et étudiantes d'aujourd'hui et de demain pourront bénéficier d'une éducation en français de qualité grâce à une variété de programmes, de cours et de services, et ce, tout en étudiant dans des installations modernes et propices à leur réussite académique. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« La Saskatchewan est heureuse de soutenir les programmes de langue française offerts par nos établissements d'enseignement postsecondaire francophones. Il est essentiel que les établissements postsecondaires de la province soient en mesure d'offrir des environnements d'apprentissage adéquats et des programmes de qualité supérieure qui répondent aux nouveaux besoins des étudiants francophones. »

- L'honorable Gordon Wyant, ministre de l'Enseignement supérieur de la Saskatchewan

« Le financement annoncé aujourd'hui est emblématique de la détermination du gouvernement fédéral d'appuyer manifestement l'épanouissement du français en Saskatchewan, vu notre contexte de langue minoritaire. Nous sommes reconnaissants de ces investissements qui permettent l'élaboration de programmes universitaires et le développement de plusieurs partenariats avec les Facultés de l'Université de Regina et d'autres institutions francophones à travers le pays. Ces programmes offerts en français ont pour but ultime d'assurer le développement de la communauté francophone à plusieurs égards. Sans cet appui, nous ne saurons réaliser notre mandat »

- Emmanuel Aito, directeur, La Cité universitaire francophone

« La collaboration entre les gouvernements fédéral à travers le ministère du Patrimoine canadien et celui de la Saskatchewan, au regard du financement ainsi accordé au Collège Mathieu, favorise de façon nette la stabilisation, la consolidation des programmes d'études existants et offerts par l'établissement centenaire tout en permettant également la rénovation de l'édifice De Mazenod, qui devra à terme abriter des salles de classe bien équipées et des espaces administratifs et communautaires. L'offre des programmes d'études au niveau postsecondaire en français, volet collégial, devrait davantage se solidifier et se stabiliser avec un engagement financier conséquent de sorte que notre établissement qui, depuis quelques années déjà, fait face à une croissance de sa programmation exerce de façon idoine sa mission consistant à former des francophones et francophiles de la Saskatchewan et même d'ailleurs au pays. »

- René Archambault, président, conseil d'administration, Collège Mathieu

Les faits en bref

La Cité universitaire francophone incarne la plaque tournante de la programmation universitaire, de la recherche et des services offerts en français à l'Université de Regina et à l'échelle de la province. Elle a pour mission de répondre aux besoins éducatifs universitaires des francophones de la Saskatchewan, quelle que soit leur langue première.

Le Collège Mathieu est le seul établissement d'enseignement collégial technique et professionnel en français en Saskatchewan, et ce, depuis 1918. Le Collège Mathieu et le centre Le Lien, résident dans le Pavillon Dubreuil (l'ancienne bibliothèque), se consacrent principalement à l'éducation postsecondaire de niveau collégial et à la diffusion des ressources culturelles et pédagogiques en français.

Le budget de 2021 prévoit un investissement de 121 millions de dollars sur 3 ans (de 2021-2022 à 2023-2024) afin de soutenir l'éducation postsecondaire de haute qualité dans la langue de la minorité. Ces nouveaux investissements seront octroyés principalement dans le cadre des mécanismes de collaboration intergouvernementale actuels en vue d'aider les provinces et territoires à répondre aux besoins pressants pour aider à stabiliser le secteur postsecondaire dans la langue de la minorité.

Le gouvernement du Canada accorde ce financement par l'entremise du programme Développement des communautés de langue officielle (volet Éducation dans la langue de la minorité et volet Projets d'infrastructure) dont l'objectif global est de favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire et de promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne.

Le 1er mars 2022, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi bonifié visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada pour adapter la Loi sur les langues officielles à une société en évolution. Ce projet de loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays; à clarifier et à renforcer la partie de la Loi sur les langues officielles concernant la promotion des langues officielles; et à appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

