Le gouvernement du Canada alloue plus de 48 millions de dollars à la Nouvelle-Écosse pour l'aider à offrir un enseignement en français langue de la minorité et en français langue seconde, du préscolaire aux études postsecondaires.

HALIFAX, NS, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont au cœur de l'identité canadienne. Elles nous distinguent, nous unissent et enrichissent notre culture et notre économie d'un océan à l'autre. Leur promotion et leur protection reposent sur l'éducation. Appuyer l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la seconde langue officielle est essentiel pour la communauté néo-écossaise. Cet appui renforce sa vitalité linguistique et culturelle, favorise le bilinguisme et assure la pérennité du français en Nouvelle-Écosse.

Aujourd'hui, l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et députée d'Halifax-Ouest, a réitéré l'engagement du gouvernement du Canada envers les communautés acadiennes et francophones du pays en annonçant la signature de l'Entente Canada-Nouvelle-Écosse relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle 2024-2025 à 2027-2028. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Cette entente bilatérale découle du Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde entre le gouvernement du Canada et les provinces et les territoires 2024-2025 à 2027-2028.

Dans le cadre de l'Entente Canada-Nouvelle-Écosse, un investissement de plus de 48 millions de dollars est accordé à la Nouvelle-Écosse. Cette somme aidera la province à offrir un enseignement de qualité en français langue de la minorité et en français langue seconde, du préscolaire aux études postsecondaires. Un investissement du gouvernement de la Nouvelle-Écosse est aussi prévu pour soutenir les objectifs de l'Entente.

Des ententes bilatérales relatives à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde sont établies depuis plus de 50 ans avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Elles appuient la province dans la mise en œuvre d'activités visant l'enseignement de langue française en contexte minoritaire et l'apprentissage de la seconde langue officielle.

Citations

« Le bilinguisme est au cœur de l'identité canadienne et représente une grande source de fierté d'un océan à l'autre. Je suis donc très heureux d'annoncer que notre gouvernement a conclu une entente importante avec la Nouvelle-Écosse pour favoriser le bilinguisme dans les écoles et les institutions postsecondaires de la province. La collaboration entre nos deux gouvernements est importante pour soutenir l'apprentissage du français ainsi que renforcer la vitalité linguistique, culturelle et économique. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Cet investissement important témoigne de notre engagement profond envers la vitalité de la communauté francophone de la Nouvelle-Écosse. En soutenant l'enseignement en français langue première et en français langue seconde, nous renforçons non seulement notre patrimoine linguistique et culturel, mais nous créons aussi des possibilités durables pour les jeunes. Ce financement contribue à bâtir une société plus inclusive, où le bilinguisme est une richesse commune, essentielle au dynamisme économique et social de notre province. »

- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et députée d'Halifax-Ouest

« L'enseignement de la langue française dans les écoles et les établissements d'enseignement postsecondaire joue un rôle clé dans le soutien aux communautés acadienne et francophone. Nous sommes heureux de renouveler cette entente. Elle témoigne de notre engagement continu à préserver et à promouvoir le français dans notre province. Grâce à des investissements dans l'apprentissage du français, nous renforçons les possibilités d'éducation bilingue et contribuons à assurer la vitalité continue de la langue et de la culture françaises pour les générations à venir de la Nouvelle-Écosse. »

- L'honorable Brendan Maguire, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance et de l'Enseignement supérieur, gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Les faits en bref

Au Canada, le nombre d'inscriptions dans les écoles de langue française en situation minoritaire a augmenté de 21,5 % de 2005-2006 à 2020-2021 (Statistique Canada, 2022).

La demande aux programmes d'immersion française est en hausse au Canada. Le nombre d'élèves inscrits à ces programmes au primaire et au secondaire est passé à 484 377 élèves en 2020-2021, soit une hausse de 64 % par rapport aux 295 197 élèves inscrits en 2005-2006 (Statistique Canada, 2022).

La contribution financière totale du gouvernement du Canada au gouvernement de la Nouvelle-Écosse est de 48 591 853 $ sur 4 ans pour l'enseignement en français langue première et l'enseignement de la langue seconde.

Le 17 février 2025, le gouvernement du Canada a annoncé la signature du Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde 2024-2025 à 2027-2028. Ce protocole prévoit un investissement de plus de 1,4 milliard de dollars sur 4 ans. Il établit les principes de collaboration entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration reconnaît l'importante valeur sociale, économique et culturelle des langues officielles. Il tient également compte de la situation actuelle et future des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada, soit celle des minorités francophones à l'extérieur du Québec et celle des minorités d'expression anglaise au Québec. Le Plan d'action prévoit des investissements de 4,1 milliards de dollars sur 5 ans, soit le plus important financement jamais octroyé par un gouvernement en matière de langues officielles.

Produits connexes

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,4 milliard de dollars pour renforcer l'éducation dans les deux langues officielles partout au Canada

Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : un investissement fédéral historique en langues officielles

Liens connexes

Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde entre le gouvernement du Canada et les provinces et les territoires - 2024-2025 à 2027-2028

