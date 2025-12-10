Le gouvernement du Canada publie une déclaration à l'occasion de la Journée des droits de la personne

OTTAWA, ON, le 10 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles; l'honorable Anita Anand, ministre des Affaires étrangères; l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme); et l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique; ont publié la déclaration suivante :

« En cette Journée des droits de la personne, nous réaffirmons l'engagement indéfectible du Canada à protéger les droits de la personne, la dignité, l'égalité et la justice pour tout le monde. Le peuple canadien est fier d'habiter un pays où la diversité est un élément rassembleur. Nous croyons fermement que toutes les personnes, peu importe leurs origines, leur religion, leur langue, leur genre ou qui elles aiment, doivent pouvoir bénéficier également de tous les droits fondamentaux, et ce, sans exception.

Aujourd'hui, nous commémorons l'adoption en 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies, un document historique qui continue de guider les actions du Canada tant au pays qu'à l'étranger. La candidature du Canada au Conseil des droits de l'homme (2028-2030) reflète notre conviction selon laquelle les droits de la personne sont un vecteur de paix, de sécurité et de prospérité. Elle témoigne aussi de notre engagement indéfectible envers le multilatéralisme.

Le thème de cette année - Droits humains, nos essentiels de tous les jours - nous rappelle que les droits de la personne sont des principes vécus que l'on doit respecter au quotidien. Grâce à la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, au Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+, au Plan d'action canadien de lutte contre la haine, à la Voie fédérale de lutte contre la violence à l'égard des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, et au Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le genre, nous nous efforçons de bâtir des communautés plus sécuritaires et plus inclusives. Nous continuons à lutter contre la pauvreté et les inégalités en matière de soins de santé, de logement et d'emploi, ainsi que contre les obstacles, la discrimination et la violence visant les peuples autochtones, les communautés racisées et noires, les personnes ayant un handicap, les femmes, les enfants, les personnes 2ELGBTQI+ et les minorités religieuses. Le Canada s'est également engagé à collaborer avec les titulaires de droits, les représentants autochtones et la société civile afin que leurs points de vue soient pris en compte dans les processus décisionnels.

Partout au monde, le Canada continue de soutenir la protection et la promotion des droits de la personne et de la justice, des principes directeurs qui orientent notre engagement et nos partenariats sur la scène internationale. Cette année, le Canada a signé la Convention de Belém do Pará, se joignant ainsi à d'autres pays des Amériques pour prévenir, punir et éliminer la violence contre les femmes. Cela démontre notre détermination à donner du pouvoir à toutes les femmes et les filles, et à promouvoir leurs droits. Sur cette lancée, le Canada continue de faire progresser les droits des femmes grâce à son rôle dans les mesures internationales qui protègent ces droits.

Cela inclut le traité le plus complet sur les droits des femmes : la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par les Nations Unies en 1979. Le Canada est heureux d'annoncer la mise en candidature d'Amanda Dale au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes pour la période de 2027 à 2030, conformément à notre objectif de renforcer des droits des femmes sur la scène internationale.

Aujourd'hui, marque également la fin des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le genre, une campagne qui sensibilise le monde entier à la violence à l'égard des femmes et des filles, et appelle à agir pour y mettre fin. La violence fondée sur le genre enfreint les droits de la personne et détruit des vies et des communautés partout au monde.

En outre, la mise en place d'un système judiciaire plus équitable et plus efficace n'est pas seulement une aspiration, c'est une responsabilité que nous partageons tous. En 2025, on a célébré le 40e anniversaire de la disposition sur le droit à l'égalité, l'article 15, de la Charte canadienne des droits et libertés. Cet article garantit que "La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination". Au cours de la dernière année, le Canada a publié sa toute première Stratégie en matière de justice autochtone et un plan de mise en œuvre de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires. Ces mesures visent à lutter contre le racisme et la discrimination systémique qui ont mené à une surreprésentation des personnes autochtones et noires dans le système de justice pénale. La mise en œuvre de ces stratégies nous rapproche du changement transformationnel nécessaire à l'édification d'un système judiciaire juste qui garantit à toutes les personnes au Canada un traitement équitable devant la loi.

En cette Journée des droits de la personne, nous reconnaissons les progrès que nous avons accomplis et le travail qui reste à faire. Nous célébrons l'identité de notre pays, un pays inclusif, fort et uni, et nous réaffirmons notre détermination à consolider les droits de la personne aux quatre coins du monde. »

SOURCE Patrimoine canadien

