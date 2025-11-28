Le gouvernement du Canada octroie un financement supplémentaire à la campagne de financement Play It Forward du Manitoba Theatre for Young People

WINNIPEG, MB, le 28 nov. 2025 /CNW/ - En préservant nos espaces culturels, nous protégeons notre histoire et célébrons notre culture, une culture qui nous définit, nous unit, stimule notre économie, suscite notre fierté et favorise l'innovation.

Aujourd'hui, Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, a annoncé un financement de 250 000 $ pour la campagne de financement Play It Forward du Manitoba Theatre for Young People (MTYP). Ce faisant, l'établissement aura les technologies les plus récentes, continuera de respecter l'environnement et rendra les arts plus accessibles aux jeunes du Canada.

Il en a fait l'annonce au nom du gouvernement du Canada.

La somme octroyée aujourd'hui s'ajoute au financement de 500 000 $ annoncé en janvier 2025. L'investissement total, qui est accordé par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels de Patrimoine canadien, s'élève donc à 750 000 $. Le gouvernement du Canada a contribué au projet à hauteur de plus de 2 millions de dollars. Le reste du financement provient du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada.

Le projet d'amélioration des immobilisations comprend la conversion du pavillon Richardson en salle de spectacle secondaire, le Richardson Studio Theatre, qui vient d'être inauguré. D'autres améliorations permettent de moderniser les systèmes techniques et de rendre le MTYP plus durable et plus accessible. Le projet prévoit aussi l'installation d'un nouvel éclairage DEL et d'un nouveau système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, en plus du remplacement des fenêtres, des portes, de la membrane du toit et de l'isolation, ce qui augmentera l'efficacité énergétique de l'installation. Les améliorations en matière d'accessibilité comprennent l'installation de nouveaux systèmes d'écoute assistée, des toilettes plus accessibles ainsi que le réaménagement de la salle de repos, où les spectateurs de la scène principale, y compris les enfants neurodivers, peuvent continuer à assister aux spectacles dans un espace accueillant.

La campagne de financement Play It Forward a été lancée en avril 2024 avec un objectif de 9 millions de dollars, dont 6,5 millions de dollars pour l'amélioration des immobilisations. L'achèvement de toutes les rénovations est prévu pour le 31 décembre 2025.

Citations

« Depuis plus de 40 ans, le Manitoba Theatre for Young People divertit et éduque les enfants de Winnipeg et d'ailleurs. Une installation rénovée et modernisée, avec une meilleure accessibilité, permettra à un plus grand nombre de jeunes de découvrir le théâtre. Lorsque nous rendons les arts et la culture plus accessibles, nous développons notre communauté et inspirons les artistes de demain. »

- Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud

« Nous remercions sincèrement le gouvernement du Canada de reconnaître l'importance pour les jeunes du Canada, et les adultes qui les entourent, de disposer d'endroits pour se réunir dans leur communauté ainsi que découvrir les arts et participer à des activités artistiques. En plus de donner à l'imaginaire la chance de s'épanouir, ces lieux offrent de nombreuses possibilités enrichissantes. Les améliorations que ces fonds nous permettent d'apporter feront de notre théâtre bien-aimé un endroit durable accueillant et inclusif pour notre communauté au cours des décennies à venir. »

- Debra Zoerb, administratrice déléguée, Manitoba Theatre for Young People

Les faits en bref

Le MTYP crée et présente des productions théâtrales professionnelles pour les enfants et les familles depuis 1982. L'organisme occupe ses locaux dans le lieu historique national de La Fourche depuis 1999. Il est devenu l'une des troupes de théâtre professionnelles les plus respectées au Canada et c'est le plus grand diffuseur d'œuvres nationales et internationales pour les jeunes dans les Prairies.

En plus de présenter des productions sur scène et en tournée, le MTYP gère une école de théâtre où, chaque année, plus de 1 600 jeunes et enfants apprennent l'art et le métier du théâtre ainsi que d'autres disciplines connexes.

SOURCE Patrimoine canadien

