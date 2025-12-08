Le gouvernement du Canada investit dans la Victoria Jazz Society, favorisant ainsi l'accès à une programmation variée de spectacles de jazz, de blues et de musique du monde pour le public du Grand Victoria et de l'île de Vancouver.

VICTORIA, BC, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Les spectacles de musique rassemblent les gens à travers le pays, suscitent l'innovation et créent des emplois, en plus de stimuler notre économie et de renforcer nos communautés.

Aujourd'hui, Will Greaves, député de Victoria, a annoncé l'octroi d'un financement pluriannuel de 330 000 $ à la Victoria Jazz Society. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Ce financement, accordé dans le cadre du Fonds du Canada pour la présentation des arts, appuiera la programmation annuelle de la Victoria Jazz Society de 2026 à 2029. Cette programmation comprend ses deux grands festivals de musique estivaux, soit le TD Victoria International JazzFest et le Harbour Blues 'n Roots Festival, ainsi que ses séries de spectacles et des activités de découverte.

Le 42e JazzFest se tiendra du 19 au 28 juin 2026 et proposera une variété de concerts mettant en vedette des artistes canadiens et internationaux de jazz, de funk, de soul et de musique du monde. Le 32e Harbour Blues 'n Roots Festival se déroulera du 28 au 30 août 2026 et proposera des spectacles d'artistes autochtones, de blues, de folk et de reggae provenant du Canada et des États-Unis.

Ces fonds serviront également à soutenir la série de concerts organisés par la Victoria Jazz Society tout au long de l'année, de septembre à mai, qui met en vedette des artistes canadiens en tournée. Cette série, qui braque les projecteurs sur de nouveaux talents et sur les voix issues de la diversité, est l'occasion pour le public de découvrir des artistes provenant de divers milieux, notamment des communautés autochtones et francophones.

« Lorsque nous investissons dans notre culture, nous investissons en nous-mêmes. Grâce à ce financement accordé à la Victoria Jazz Society, le jazz, le blues et la musique du monde continueront de mettre en valeur la richesse de la scène artistique de Victoria et de resserrer les liens entre le public et des artistes de tous les horizons. En cette période d'incertitude, nous renforçons nos secteurs de la culture et de la création afin qu'ils puissent croître, être concurrentiels et demeurer forts. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Victoria possède l'une des scènes musicales les plus effervescentes au Canada qui contribue à insuffler de l'énergie et du dynamisme dans notre communauté et nos salles de spectacle. Depuis plus de 40 ans, la Victoria Jazz Society présente des artistes extraordinaires, permettant aux talents d'ici et d'ailleurs de nous faire découvrir de nouvelles musiques, différentes traditions et des festivals inoubliables. Notre gouvernement est fier d'investir dans cet important organisme culturel. »

- Will Greaves, député de Victoria

« Depuis 1981, grâce à sa vision artistique novatrice, la Victoria Jazz Society a invité des milliers d'artistes renommés du Canada et du monde entier à venir se produire à Victoria. Le soutien continu du gouvernement du Canada est essentiel pour que nous puissions remplir notre mission : offrir aux artistes locaux, régionaux et en tournée des occasions de se produire sur scène; faire découvrir au public des groupes acclamés par la critique qui ne sont jamais venus, ou rarement, à Victoria; produire des spectacles accessibles à des prix abordables; et sensibiliser le public de notre communauté à la valeur artistique et culturelle des concerts de jazz et de genres connexes. »

- Darryl Mar, fondateur et directeur général et artistique, Victoria Jazz Society

La Victoria Jazz Society est le plus ancien et le plus important présentateur professionnel de spectacles de jazz, de blues et de musique du monde sur l'île de Vancouver. Plus de 50 000 personnes par année assistent à ses festivals, concerts et activités de découverte. Elle offre sa programmation - qui comprend des ateliers et des concerts publics gratuits - dans l'ensemble du District régional de la capitale.

La Victoria Jazz Society propose également des ateliers d'éducation musicale et offre des bourses pour soutenir la poursuite d'études postsecondaires dans le domaine du jazz.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels (diffuseurs artistiques) ainsi qu'aux organismes qui viennent en aide aux présentateurs des arts. Grâce au Fonds, les Canadiens et Canadiennes ont accès à des expériences artistiques professionnelles variées dans leurs communautés.

Le budget de 2025 a alloué la somme de 46,5 millions de dollars sur 3 ans, dès 2026-2027, aux Fonds du Canada pour la présentation des arts afin de soutenir la présentation de festivals artistiques ou de saisons de spectacles professionnels.

